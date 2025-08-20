こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【万平ホテル】大正時代から続く“花柄メニュー”をデザインしたクッキー缶が新登場「万平ホテルフラワークッキー缶」期間限定発売
8月25日より店頭販売、9月1日よりオンライン販売開始
2024年8月の発売以来ご好評をいただいている「万平ホテルプレミアムクッキー缶」に続き、今回新たに登場するのは、大正時代から当ホテルの「メインダイニングルーム」で使用されている花柄メニューから着想を得た「万平ホテルフラワークッキー缶」。軽井沢を舞台に、紅茶の香りに誘われた鳩が当ホテルの「カフェテラス」を訪れる様子を表現いたしました。中心には、万平ホテルのシンボルであるすずらんが描かれたティーポット型のアイシングクッキーを添え、華やかさと繊細さを兼ね備えた逸品に。その周囲には、軽井沢に訪れる鳩を模したアイシングクッキーや、葉の形をした抹茶クッキー、紫芋やかぼちゃを使用した花形クッキーなど、自然の美しさを感じていただけるようなクッキーを詰め合わせました。さらに、缶の外装にもメニューの花柄をあしらい、歴史を感じさせる優雅なデザインを施しております。
一枚一枚丁寧に描き、焼き上げられたクッキーとともに、草花に囲まれた穏やかなカフェテラスの情景を感じるひとときをお楽しみください。
※店頭、オンラインショップともにお1人様2缶までのご購入となります。
■「万平ホテルフラワークッキー缶」について
【フレーバー紹介】
◇すずらんポットクッキー：万平ホテルのシンボル・すずらんを描いたティーポット型クッキー
◇鳩のクッキー：軽井沢の森に訪れた可愛い鳩のサブレクッキー
◇サブレ花(紫芋・かぼちゃ)：軽井沢を彩る花形のクッキー
◇葉っぱのクッキー：ほろ苦い抹茶のクッキー
◇フランボワーズのメレンゲ：甘酸っぱいパリッと食感のメレンゲ
◇ディアマン(プレーン・抹茶)：バター＆抹茶が香るサクサククッキー
◇絞りクッキー：しっとり食感の2色のクッキー
※すずらんポットクッキーおよび鳩のクッキーの上段はアイシングクッキー、下段はプレーンのサブレクッキーになっております。
■「万平ホテルフラワークッキー缶」概要
・発売日：2025年8月25日(月)～11月30日（日）
・価格：5,800円 （税込）
・内容量：10種類 180g（箱：12cm×12cm×4cm）
【店頭販売（数量限定）】
・販売開始日：8月25日（月）～
・販売場所：万平ホテル「ショップ」
・販売時間：8：00～20：00
【公式オンラインショップ販売（数量限定）】
・販売開始日：9月1日（月）9:00～
・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ（https://mampei-shop.com/）
※売り切れ次第、販売終了とさせていただきます。
※あらかじめのご予約、お取り置きは承っておりませんので、ご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）
電話： 0267-42-1234（9:00～18:00）
関連リンク
公式オンラインショップ
https://mampei-shop.com/
