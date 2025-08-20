【万平ホテル】大正時代から続く“花柄メニュー”をデザインしたクッキー缶が新登場「万平ホテルフラワークッキー缶」期間限定発売































万平ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2025年8月25日（月）から11月30日（日）まで、軽井沢の草花や小動物が彩る当ホテルの「カフェテラス」をイメージした「万平ホテルフラワークッキー缶」を店頭にて販売。また、9月1日（月）からはオンラインでの販売も開始いたします。

























軽井沢の草花に囲まれた当ホテルの「カフェテラス」に鳩が訪れる穏やかなひとときを描いた、期間限定のクッキー缶。すずらんを描いたティーポットや鳩のアイシングクッキーなど、繊細なデザインと優しい味わいを詰め合わせました。軽井沢の自然を感じる特別な一缶を、ぜひお手に取ってお楽しみください。 軽井沢の草花に囲まれた当ホテルの「カフェテラス」に鳩が訪れる穏やかなひとときを描いた、期間限定のクッキー缶。すずらんを描いたティーポットや鳩のアイシングクッキーなど、繊細なデザインと優しい味わいを詰め合わせました。軽井沢の自然を感じる特別な一缶を、ぜひお手に取ってお楽しみください。



2024年8月の発売以来ご好評をいただいている「万平ホテルプレミアムクッキー缶」に続き、今回新たに登場するのは、大正時代から当ホテルの「メインダイニングルーム」で使用されている花柄メニューから着想を得た「万平ホテルフラワークッキー缶」。軽井沢を舞台に、紅茶の香りに誘われた鳩が当ホテルの「カフェテラス」を訪れる様子を表現いたしました。中心には、万平ホテルのシンボルであるすずらんが描かれたティーポット型のアイシングクッキーを添え、華やかさと繊細さを兼ね備えた逸品に。その周囲には、軽井沢に訪れる鳩を模したアイシングクッキーや、葉の形をした抹茶クッキー、紫芋やかぼちゃを使用した花形クッキーなど、自然の美しさを感じていただけるようなクッキーを詰め合わせました。さらに、缶の外装にもメニューの花柄をあしらい、歴史を感じさせる優雅なデザインを施しております。一枚一枚丁寧に描き、焼き上げられたクッキーとともに、草花に囲まれた穏やかなカフェテラスの情景を感じるひとときをお楽しみください。※店頭、オンラインショップともにお1人様2缶までのご購入となります。■「万平ホテルフラワークッキー缶」について【フレーバー紹介】◇すずらんポットクッキー：万平ホテルのシンボル・すずらんを描いたティーポット型クッキー