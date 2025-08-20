『クラッシュフィーバー』×『盾の勇者の成り上がり』コラボ開催決定！

ワンダープラネット株式会社

モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、2025年8月28日(木)より、『クラッシュフィーバー』×『盾の勇者の成り上がり』コラボの開催が決定したことをお知らせいたします。

コラボ開催を記念して、8月21日(木)より復刻コラボガチャを開催！さらにコラボカウントダウンログインボーナスでは期間中ログインで、『岩谷尚文』や8月28日(木)より開催のコラボガチャにて使用できるガチャチケットがもらえる！

■ダウンロードはこちら

App Store: https://apple.co/2TVUJ23

Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9

1.復刻！盾の勇者の成り上がりコラボガチャsideA

【開催期間】

2025年8月21日(木)15:00～2025年9月11日(木)14:59

２.復刻！盾の勇者の成り上がりコラボガチャsideB

【開催期間】

2025年8月21日(木)15:00～2025年9月11日(木)14:59

３.コラボカウントダウンログインボーナス

期間中ログインで、『岩谷尚文』や8月28日(木)より開催のコラボガチャにて使用できるガチャチケットがもらえる！

【開催期間】

2025年8月21日(木)15:00～2025年8月28日(木)14:59

■TVアニメ『盾の勇者の成り上がり』シリーズ

ごく平凡なオタク大学生・岩谷尚文は、図書館で出会った1冊の本に導かれ異世界へと召喚されてしまう。

与えられた使命は、剣、槍、弓、盾をまとう四聖勇者の一人「盾の勇者」として、世界に混沌をもたらす災い「波」を振り払うこと。

大冒険に胸を膨らませ、仲間とともに旅立った尚文。ところが、出発から数日目にして裏切りに遭い、金も立場もすべて失ってしまう。

他人を信じられなくなった尚文は奴隷の少女・ラフタリアを使役し、波に、世界に、立ち向かおうとするが―。果たして、この絶望的状況を打破することはできるのか?

すべてを失った男の成り上がりファンタジー、開幕。

■『クラッシュフィーバー』概要

アプリ名：クラッシュフィーバー

カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG

価格： 無料 (アプリ内課金あり)

対応OS：iOSバージョン13.0以降、Androidバージョン7.0以降

プロモーション動画：https://x.gd/8VMMb

公式サイト：https://crashfever.com/

公式X(旧Twitter): https://x.com/CrashFever_PR

