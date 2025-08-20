～カナちゃんの新たな魅力に注目！沖ドキグッズ新登場♪～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、8月20日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/7c1c07
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2025年8月20日販売商品（全5アイテム）
【Tシャツ】沖ドキ！-アメリカントラディショナルver.
【アクリルスタンド】沖ドキ！-浴衣ver.
【冷感グラス】沖ドキ！
【灰皿】沖ドキ！
【リフレクターキーホルダー】沖ドキ！-ハイビスカス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327104&id=bodyimage1】
【Tシャツ】沖ドキ！-アメリカントラディショナルver.
価格: \5,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/T-S-okidoki-ametra.html
カナちゃんやハイビスカスなど人気のモチーフをアメリカントラディショナルなテイストで仕上げたTシャツ。
今回のために描き下ろしたデザインは、太めのアウトラインと鮮やかな色使いが映える、存在感たっぷりの一枚です。
時代を超えて愛される「アメトラ」スタイルをぜひ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327104&id=bodyimage2】
【アクリルスタンド】沖ドキ！-浴衣ver.
価格: \1,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_figure-okidoki-yukata.html
カナちゃんといえば水着にパレオ、最近では小悪魔風の衣装がおなじみですが、 今回は夏祭りや花火大会を思わせる浴衣姿に。
イラストはこのアクリルスタンドのために描き下ろした特別なデザインです！
いつもとはひと味違う、さわやかでちょっぴり大人なカナちゃんをお楽しみください♪
ふと見つめた瞬間「ドキッ」としてしまうかも…？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327104&id=bodyimage3】
【冷感グラス】沖ドキ！
価格: \2,000 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-reikan_glass-okidoki.html
冷たい飲み物を注ぐと色が変わる、楽しいグラスが登場！
「私バージョンアップ！」ならぬ「グラスバージョンアップ！」をぜひお楽しみください♪
※飲み物や室内の温度によって、色が変わるまでの時間や色の濃さに差が出ることがあります。あらかじめご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327104&id=bodyimage4】
【リフレクターキーホルダー】沖ドキ！-ハイビスカス
価格: \888 （税込）
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-reflector-okidoki-hibiscus2025.html
チカッと光るハイビスカスを反射材で再現したキーホルダーが復活！
車や自転車のライトで強く光るので、バッグやリュックにつけておけば暗い夜道も安心安全です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327104&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
