【SKINNYDIP LONDON】ナルミヤキャラクターズコラボが再び登場！Y2Kムードを進化させた新作コレクションを発売！

株式会社エスツー・ラボ

イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」の日本における正規販売代理店である株式会社エスツー・ラボ（本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：國京 紘宇）とのライセンス契約のもと、2025年8月27日（水）より大丸梅田店で開催するSKINNYDIP LONDON POPUP STOREにて、『ナルミヤキャラクターズ』との新作コラボアイテムを先行販売いたします。

2025年2月に発売した初コラボレーションは、発売直後から完売が続出するほど大きな反響を呼びました。今回のコレクションも「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「デイジーラヴァーズ」「ポンポネット ジュニア」の全4ブランドとのコラボアイテムを展開します。

エンジェルブルー Y2K

メゾピアノ ジュニア Y2K

ポンポネット ジュニア Y2K

デイジーラヴァーズ Y2K

新作コレクションは、平成・Y2Kムードをベースに、グラデーションカラーやグリッター、ホログラフィックを取り入れたSKINNYDIPらしいiPhone用ケース、ビーズとメタル素材を組み合わせたアクセサリー感のあるフォンストラップ、光沢のあるメタリック素材が魅力のワイヤレスイヤホンケースなど、日常を彩る多彩なアイテムをラインナップ。ロンドンのデザインチームがY2Kムードを現代的にアップデートした、スタイリッシュなコレクションです。

■ 発売情報

一次先行販売（大丸梅田店ポップアップストア）：2025年8月27日（水）～9月9日（火）

二次先行販売（全国のロフト※）：2025年9月10日（水）～9月23日（火）

一般販売（公式オンラインストア・その他バラエティストア）：2025年9月24日（水）より順次発売

※ロフトでの販売は一部店舗のぞく、およびロフトネットストアにて取り扱い。店舗により取り扱い商品が異なる場合がございます。

■ ポップアップストア開催情報

2025年8月27日（水）～9月9日（火）の期間、大丸梅田店 1F 東 イベントスペースにて

SKINNYDIP LONDON POPUP STORE を開催致します。

ポップアップストアではナルミヤキャラクターズコラボアイテムの一次先行販売をはじめ、Y2Kをテーマにしたキャラクター達との新作コラボレーションコレクションを販売します。

開催期間：2025年8月27日（水）～9月9日（火）

開催場所：大丸梅田店 1F 東 イベントスペース

【デジタル整理券配布について】

混雑緩和のため、以下日程分のデジタル整理券を事前配布いたします。

配布開始日：2025年8月23日（土）12:00～

配布方法など詳細は下記ＵＲＬにて。

https://www.daimaru.co.jp/umedamise/topics/250819skinnydiplondon.html

（配布対象日）

・8月27日（水）10:00～15:00

・8月28日（木）10:00～12:00

・8月29日（金）10:00～12:00

・8月30日（土）10:00～15:00

・8月31日（日）10:00～15:00

※各日、30分単位で整理券を配布いたします。

※開催期間中、配布対象外日時も混雑状況に応じて当日整理券を配布する場合や、別日程分のデジタル整理券を事前配布する可能性がございます。最新情報は公式X（旧Twitter）アカウント（https://x.com/SkinnydipJapan）にて随時ご案内いたします。

- 【ポップアップストア限定ノベルティ配布】

会場にて、税込5,000円ごとのお買い上げで、『SKINNYDIP LONDONオリジナルデザイン ナルミヤキャラクターズコラボ ホログリッターステッカー（非売品・全6種）』を1枚プレゼントいたします。

※デザインはランダム配布のためお選びいただけません。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第、配布終了となります。

※画像はイメージです。

■ アイテムラインナップ（価格はすべて税込）

iPhone用ケース（販売価格：3,960円 税込）

【 対応機種一覧 】

iPhone14、14 Pro

iPhone15、15 Pro、15 ProMax

iPhone16、16 Pro、16 ProMax、16e

※デザインにより販売サイズラインナップが異なります。

フォンストラップ（販売価格：2,640円 税込）

ワイヤレスイヤホン用ケース（販売価格：2,970円 税込）

バッグチャーム AirTag用ポーチ（販売価格：2,750円 税込）

マルチポーチ（販売価格：2,860円 税込）

■ SKINNYDIP LONDONとは

SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。

ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。



・ 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/skinnydipjapan/

・ 日本公式X（旧Twitter）：https://x.com/SkinnydipJapan

・ 日本公式オンラインストア：https://www.skinnydip.co.jp/

