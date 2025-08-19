【SKINNYDIP LONDON】ナルミヤキャラクターズコラボが再び登場！Y2Kムードを進化させた新作コレクションを発売！

写真拡大 (全20枚)

株式会社エスツー・ラボ

　イギリス・ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」の日本における正規販売代理店である株式会社エスツー・ラボ（本社：愛知県一宮市、代表取締役：米川 実）は、株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：國京 紘宇）とのライセンス契約のもと、2025年8月27日（水）より大丸梅田店で開催するSKINNYDIP LONDON POPUP STOREにて、『ナルミヤキャラクターズ』との新作コラボアイテムを先行販売いたします。





　2025年2月に発売した初コラボレーションは、発売直後から完売が続出するほど大きな反響を呼びました。今回のコレクションも「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「デイジーラヴァーズ」「ポンポネット ジュニア」の全4ブランドとのコラボアイテムを展開します。




エンジェルブルー Y2K




メゾピアノ ジュニア Y2K




ポンポネット ジュニア Y2K




デイジーラヴァーズ Y2K




　


　新作コレクションは、平成・Y2Kムードをベースに、グラデーションカラーやグリッター、ホログラフィックを取り入れたSKINNYDIPらしいiPhone用ケース、ビーズとメタル素材を組み合わせたアクセサリー感のあるフォンストラップ、光沢のあるメタリック素材が魅力のワイヤレスイヤホンケースなど、日常を彩る多彩なアイテムをラインナップ。ロンドンのデザインチームがY2Kムードを現代的にアップデートした、スタイリッシュなコレクションです。



■ 発売情報


一次先行販売（大丸梅田店ポップアップストア）：2025年8月27日（水）～9月9日（火）


二次先行販売（全国のロフト※）：2025年9月10日（水）～9月23日（火）


一般販売（公式オンラインストア・その他バラエティストア）：2025年9月24日（水）より順次発売


※ロフトでの販売は一部店舗のぞく、およびロフトネットストアにて取り扱い。店舗により取り扱い商品が異なる場合がございます。




■ ポップアップストア開催情報


2025年8月27日（水）～9月9日（火）の期間、大丸梅田店 1F 東 イベントスペースにて


SKINNYDIP LONDON POPUP STORE を開催致します。


ポップアップストアではナルミヤキャラクターズコラボアイテムの一次先行販売をはじめ、Y2Kをテーマにしたキャラクター達との新作コラボレーションコレクションを販売します。


開催期間：2025年8月27日（水）～9月9日（火）


開催場所：大丸梅田店 1F 東 イベントスペース



【デジタル整理券配布について】


混雑緩和のため、以下日程分のデジタル整理券を事前配布いたします。


配布開始日：2025年8月23日（土）12:00～


配布方法など詳細は下記ＵＲＬにて。


https://www.daimaru.co.jp/umedamise/topics/250819skinnydiplondon.html


（配布対象日）
・8月27日（水）10:00～15:00


・8月28日（木）10:00～12:00


・8月29日（金）10:00～12:00
・8月30日（土）10:00～15:00
・8月31日（日）10:00～15:00
※各日、30分単位で整理券を配布いたします。


※開催期間中、配布対象外日時も混雑状況に応じて当日整理券を配布する場合や、別日程分のデジタル整理券を事前配布する可能性がございます。最新情報は公式X（旧Twitter）アカウント（https://x.com/SkinnydipJapan）にて随時ご案内いたします。




- 【ポップアップストア限定ノベルティ配布】

会場にて、税込5,000円ごとのお買い上げで、『SKINNYDIP LONDONオリジナルデザイン　ナルミヤキャラクターズコラボ　ホログリッターステッカー（非売品・全6種）』を1枚プレゼントいたします。


※デザインはランダム配布のためお選びいただけません。
※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第、配布終了となります。



※画像はイメージです。


■ アイテムラインナップ（価格はすべて税込）




iPhone用ケース（販売価格：3,960円 税込）


【 対応機種一覧 】


iPhone14、14 Pro


iPhone15、15 Pro、15 ProMax


iPhone16、16 Pro、16 ProMax、16e


※デザインにより販売サイズラインナップが異なります。






iPhone用ケース（販売価格：3,960円 税込）


【 対応機種一覧 】


iPhone14、14 Pro


iPhone15、15 Pro、15 ProMax


iPhone16、16 Pro、16 ProMax、16e







フォンストラップ（販売価格：2,640円 税込）







ワイヤレスイヤホン用ケース（販売価格：2,970円 税込）






バッグチャーム　AirTag用ポーチ（販売価格：2,750円 税込）






マルチポーチ（販売価格：2,860円 税込）





■ SKINNYDIP LONDONとは



SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）は、2011年にロンドンで創立されたライフスタイルブランド。モバイルアクセサリー、バッグ、ファッション雑貨、ホームグッズなどを展開し、世界中のファッションラバーから支持を集めています。
ユニークで遊び心あふれるデザインと、トレンドを取り入れたアイテムラインナップが魅力。モバイルアクセサリーは特に人気が高く、世界各国で販売されています。

・ 日本公式Instagram：https://www.instagram.com/skinnydipjapan/
・ 日本公式X（旧Twitter）：https://x.com/SkinnydipJapan
・ 日本公式オンラインストア：https://www.skinnydip.co.jp/



※価格は税込価格です。
※画像はイメージです。
※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。
※画像を使用される場合は下記コピーライトを表記してください。
(C) NARUMIYA INTERNATIONAL CO., LTD.
※iPhone、AirTagは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。