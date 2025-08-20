【8/22 (金)11:00】 離脱で年間いくら損している？カゴ落ち半減を実現する「決済 × EFO」セミナー＜参加無料＞

株式会社ショーケース

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（本社：東京都港区、代表取締役社長：平野井順一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、株式会社DGフィナンシャルテクノロジー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠 寛）と合同で、8月22日(金)11:00～『離脱で年間いくら損している？ カゴ落ち半減を実現する「決済 × EFO」』と題したセミナーを開催します。なお、本セミナーは、8月22日のライブ配信のほか、8月26日（火）27日（水）にアーカイブ配信を予定しております。

セミナーのお申込み・詳細はこちら :https://www.veritrans.co.jp/webinar/2025/250822.html?utm_source=webinar&utm_medium=webinar&utm_campaign=webinar&utm_id=webi059

ECサイトでは「カゴ落ち」や「フォーム離脱」によって、年間で数百万～数千万円規模の機会損失が発生しています。ECサイトのCVR改善において、購入・申込み直前の離脱率改善は避けて通れない重要課題です。

本セミナーでは、決済とEFO（入力フォーム最適化）の分野に精通した専門家が、カゴ落ちを半減させるための実践ノウハウを、具体的な事例とともに解説します。購入直前の離脱にお悩みの方は、ぜひご参加ください。

■こんな方におすすめ

- CVR改善の余地が「購入直前の離脱」に集中している- カゴ落ちやフォーム離脱が売り上げに直結している- 情シスが不在または兼務のため、実装が進みにくい- 改善施策が属人的で再現性に欠ける

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3483/table/521_1_476cf6d8bfd2cf1aae4e218c22bca8f1.jpg?v=202508201227 ]

■スケジュール

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3483/table/521_2_04f207939636d0b8a44570d51d47b3f8.jpg?v=202508201227 ]

■登壇者

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー松永 喜恋

2024年に株式会社デジタルガレージに入社、株式会社DGフィナンシャルテクノロジーに出向し法人営業に従事。 現在はマーケティング業務に従事。

＜主なご導入支援実績＞

・専門商社／イベント販売

・医療機関／ワクチン接種事前予約

・自治体／資格試験受験申込

・菓子製造販売会社／オンラインショップ販売

株式会社ショーケース小山 真理子

大学卒業後、不動産業界を経て2019年株式会社ショーケースに中途入社し、YouTubeでの新規チャンネル立ち上げや金融メディアのSEO業務を担当。検索順位の改善に取り組み複数の記事で検索上位を獲得した。現在はEFOツール「フォームアシスト」の新規顧客の獲得に従事し、入力フォームの離脱に悩むお客様に最適なソリューション提供を行っている。

