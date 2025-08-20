“速さ × 納得感”をもう一段引き上げる――a-assi AIマッチング導入ストーリー

株式会社エーアシ

今回は、株式会社ウィルオブ・ワークのテックキャリア事業部を率い、a-assi AIマッチングの導入で求人選定・提案の品質を大きく引き上げながら、これまでの求人選定~提案書作成にかかる時間を50％まで短縮することに成功された早川様にお話を伺いました。

成果のサマリー

求人選定～提案書作成時間：60 分 → 15分（-75％）

初回面談での求人提案完結率：100％（初回面談後に求人の即時提案／再面談ゼロ）

心理的コスト：属人判断・漏れへの不安を大幅低減

チームメンバーの成長速度：a-assiを利用し根拠を持って提案できるレベルに到達

― a-assiAIマッチング導入前は、どのような課題感をお持ちでしたか？

元々、月20～25名と高頻度で面談する運用が定着していました。初回面談で求人を出し切ることをポリシーにしているので、面談前までに求人を揃えるスピードと網羅性 が重要です。

ただ、広告経由の候補者は情報が少なく、履歴書を回収しても求人選定～提案書作成に30～60分かかることが常。

「もっと速く、もっと質を落とさずに」という“課題”が残っていました。

― a-assi AIマッチングを利用した感想は？

一番の価値は、スコアと根拠がセットで見えることですね。

たとえば「必須スキル 80 ％」「業務内容親和性 75 ％」と数値で示され、その理由文まで自動生成されるので、ジュニアでも「だからこの求人です」と即説明できます。

さらに、履歴書やスカウト情報をそのままアップロードするだけで検索が走るため、情報が薄い候補者でも数分で“提案リストの叩き台”が完成。面談直前でも、お客様に提供したい“タイムリーかつ質の高い提案”を、確実に実行できるようになりました。

― 実際、どのくらい成果が出ました？

最もインパクトが大きいのは時間と心理的余裕 です。

求人選定～提案作成は60分 → 15分に短縮しました。

面談中に10件前後の求人を即提示できるので、全ての候補者をその場で完結。

「漏れがないか？」という不安が減り、CAが会話に集中できるようになりました。

数字面ではまだ検証フェーズですが、同じ月間決定数（2～3件）を半分の工数で達成しており、

空いた時間を新規面談やフォローに回せるため、今後の増加を見込んでいます。

― 現場では具体的にどう使っていますか？

面談前プロファイリング スカウト情報をa-assiへアップロード。 数分でスコア付き求人リスト（30～40件）が完成。

初回面談で提案 スコア上位＋自分の目利きで約10件に絞り即提示。 その場で応募意思を確認し、再面談ゼロを実現。

提案書を即送付＆次アクションへ a-assi の根拠説明を引用して提案書をと作成し、候補者と企業へ即送付。

空いた時間をフォロー連絡や追加リサーチに回せるため、次のアクションが格段に早くなりました。

― スコアリングや提案文の質への納得感は？

点数は“6割信頼”という見方ですが、理由が言語化されているので判断に迷いません。

提案文の根拠パートはジュニアCAの学習素材にもなっており、求人理解・企業理解の底上げに役立っています。

― 経験の浅いCAでも同じ成果を再現できますか？

オンボーディングの最短化が大きなメリットです。

操作を10分教えれば、当日中に面談→提案→意思確認の流れを再現できます。

新人が“語れる提案理由”を持てる点は、チームマネジメント上でも価値が高いですね。

― 他社で責任者を任された場合、a-assiを導入しますか？

100％導入します。

情報が少なくても工数半減

根拠が見えるため心理的安全性が高い

ハイレイヤー＆ニッチ求人まで網羅

この3点は他ツールでは代替できません。

― 印象的だったエピソードを教えてください。

経歴が読み取りづらいインフラ系候補者がいたのですが、

a-assiが “インフラ運用の強み” を抽出し、私の記憶外の求人を提示。

候補者から「こんな求人あったんですね！」と即決に至り、ツールの網羅性と提案力を実感しました。

― 最後にメッセージをお願いします。

a-assiは“すでに走っているチーム”をさらに加速させるギアです。

速さと納得感をもう一段高めたい方は、まずは数分で提案リストの叩き台が整う体験をしてみてください。