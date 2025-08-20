【９月１日】Branding Career、働くパパ・ママのためのオフライン交流イベントを開催

株式会社TWOSTONE&Sonsイベントに申し込む :https://20250901-working-mom.peatix.com/

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社 Branding Career（所在地：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：佐地良太、以下 Branding Career）は、2025年９月１日（月）に働くパパ・ママ向けのオフライン交流イベント「子育てとキャリアの両立／今から始める、子どもの将来設計」を開催することをお知らせいたします。

■イベント開催の背景

Branding Careerは、「“人間力”のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、ビジネスシーンで輝く“Star人材”の輩出を目指す“キャリアプロデューサー集団”です。これまで様々なライフイベントに直面する方々の「働き方」に向き合い、教育事業や転職支援事業を通じて一人ひとりに寄り添いキャリアを支援してまいりました。

近年働き方改革が推進され、様々な働き方の議論が活発化する中で「育児と仕事の両立」に悩む方は少なくありません。

Branding Career内にも育児をしながら働くメンバーが多数在籍しており、一人ひとりが自分ならではのキャリアを見出せるような社内環境や制度づくりにも取り組んでいます。

この度、社内外問わず様々な働き方やキャリア支援を行うBranding Careerにて、オフライン交流イベントを開催することとなりました。本イベントは育児と仕事の両立に悩む方を対象に開催し、Branding Careerメンバーや参加者間での事例共有や意見交換を通して、一人ひとりがより輝けるキャリアを見出す機会となる場を提供いたします。

■「子育てとキャリアの両立／今から始める、子どもの将来設計」とは

本イベントは、仕事と子育てを両立する中で、多くのパパ・ママが抱える共通の悩みを解決するための意見交換の場です。「習い事、どれを続けてどれをやめる？」「教育費、いくらかければいいの？」「仕事と子育て、どっちを優先？」といった小さくとも切実な悩みを参加者全員で共有し、話し合うことができます。

お金をかけることだけが正解ではない育児について、参加者同士でリアルな体験談をシェアすることで、共感とともに明日からの子育てに活かせるヒントを見つけていただくきっかけを提供いたします。

■イベント概要

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/306_1_515cc0006a295e5a10848ef82d0988d7.jpg?v=202508201227 ]

■登壇者プロフィール

・木下 貴子

株式会社Branding Career AgentService事業本部 TechStars事業部 部長

個人と企業の可能性を最大化することを軸に、10年以上にわたって、IT・Web業界のエンジニア紹介に従事し、採用人事・両面型人材紹介の経験を積む。

現在は、株式会社Branding Careerにて、ITエンジニア特化型の転職支援事業を担当。担当範囲はTechStars事業部におけるオペレーションの全体設計、推進、マネージャー・メンバーのマネジメント、採用など多岐に渡る。

求職者に対しては、キャリアコーチングを通じた中長期的な支援に加えて、一児の母として家庭と仕事を両立してきた経験を活かし、育児や家庭のライフスタイルに合わせたキャリアデザインを提案。一人ひとりの人生や成長につながるサポートができるよう取り組みを行っている。

＜下記のような方におすすめ＞

・子どもの教育方針で迷っている

・限られた予算で効果的な投資をしたい

・習い事や受験に興味があるがどこから情報を集めればいいか分からない

・キャリアと子育ての両立に悩んでいる

・受験や将来を見据えた長期戦略を知りたい

■Branding Careerについて

株式会社 TWOSTONE&Sons の 100%子会社として、IT エンジニアを中心とした転職支援サービスやプログラミングサービスなどの事業を展開しております。詳しくは、Branding Career コーポレートサイト(https://branding-career.co.jp)をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

