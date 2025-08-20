こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HHKB×バード電子 コラボ20周年記念のパームレスト「シリコンタイピングベッド」発売
Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズ専用のアクセサリをバード電子が初めて企画・開発してから20周年を迎えました。この特別な節目を記念した「シリコンタイピングベッド」をPFUダイレクト（注1）にて2025年8月20日より発売します。
「シリコンタイピングベッド」は、タイピング時の手首への負担を和らげるためのパームレストです。
コラボ20周年を記念して、快適なタイピング環境を追求し、機能美と使いやすさを兼ね備えたこだわりの新アイテム「シリコンタイピングベッド」が登場します。
デスクへの設置面には、日本の伝統文様「うろこ格子」を施し、中央にはともに20年を歩んできた両ブランドロゴを刻印。両社のモノづくりへのこだわりが融合した「シリコンタイピングベッド」が快適なタイピング環境を提供します。
特長
・最適設計のフィット感
HHKB本体と一体感を実現する絶妙な厚みと傾斜角度の専用設計。HHKB Professionalの前に置いた際のシンデレラフィットを実現しています。
・快適なタイピングをサポート
UVコーティング加工仕上げで、滑らかで心地よい手触り。柔らかなシリコン素材が衝撃を吸収し手首を優しく支え、長時間のタイピングでも手首の負担を軽減します。
・簡単お手入れ・高耐久
シリコン素材で汚れが付きにくく、お手入れも簡単です。長期間使用しても変形や劣化が少なく、耐久性に優れています。
・伝統と品質を両立したデザイン
設置面には日本の伝統文様「うろこ格子（鱗格子）」を採用。幾何学的に配置された鱗の形は、デザインとしての美しさに加え、ストッパーとしての機能性も兼ね備えています。さらに、格子状にすることでシリコン全体に適度な柔軟性が生まれ、天板のわずかな歪みにも自然にフィット。安定性と心地よさの両立を実現しています。
・選べる2色展開
ブラック、クールグレーの2カラーをご用意。お好みやデスク環境に合わせてお選びいただけます。
ラインナップ・価格
高品質なシリコン成形品で、カラーはブラックとクールグレーの2種類ご用意しました。
■SILICON TYPING BED / シリコンタイピングベッド
価格：4,400円(税込)
購入する：https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_palmrest_slhhb.html
購入する：https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_palmrest_slhhg.html
イメージ画像
「こだわりの証を、背面に。」
本製品は、HHKBと自然に調和する一体感あるデザインで、使いやすさと美しさを両立させています。この完成度は、両社の思想と技術が融合したからこそ実現。背面には20年間ともに歩んできた両ブランドのロゴが刻まれ、こだわりがさりげなく表現されています。
https://digitalpr.jp/table_img/2674/115632/115632_web_1.png
商標について
・HappyHacking、HHK、HHKBは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
・タイピングベッドは、株式会社バード電子の登録商標です。
注釈
注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者お問い合わせ先
株式会社PFU
コミュニケーション戦略室 広報部
E-mail：pfu-press@ml.ricoh.com
関連リンク
お知らせリンク
https://happyhackingkb.com/jp/news/2025/news20250820.html
プレスキット（製品画像・資料ほか）
https://app.box.com/s/xjf7ijoygnuret4tdeunhp6nv8ds5op4
https://digitalpr.jp/table_img/2674/115632/115632_web_1.png
お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 販売推進統括部 SS/KB販売推進部 HHKBプロモーション課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
