HHKB×バード電子 コラボ20周年記念のパームレスト「シリコンタイピングベッド」発売













「こだわりの証を、背面に。」本製品は、HHKBと自然に調和する一体感あるデザインで、使いやすさと美しさを両立させています。この完成度は、両社の思想と技術が融合したからこそ実現。背面には20年間ともに歩んできた両ブランドのロゴが刻まれ、こだわりがさりげなく表現されています。https://digitalpr.jp/table_img/2674/115632/115632_web_1.png