ＤＩＣグラフィックス社、環境対応型の次世代グラビアインキ「フィナート®BM EX」を発売
－脱炭素と高いインキ性能を両立するバイオマスインキ、新たなスタンダードへ－
ＤＩＣ株式会社（本社：東京都中央区）の子会社であるＤＩＣグラフィックス株式会社（社長執行役員：甲斐敏幸、以下ＤＩＣグラフィックス）は、食品包装向けの環境対応型グラビアインキ「フィナート®BM EX」を2025年８月より発売します。本製品は、バイオマス原料使用による温室効果ガス排出低減効果は維持しながら、ラミネート強度や印刷濃度などの性能向上を実現した次世代インキです。食品包装業界における新たなスタンダードを目指します。
食品包装材に求められる安全性や環境対応の基準は年々厳しさを増しており、インキにも高性能と脱炭素などの持続可能性が求められています。ＤＩＣグラフィックスではこれらのニーズに応えるべく、トルエンフリーやMEK（メチルエチルケトン）フリー対応に加え、ネスレサプライヤー規約*¹やスイス条例*²などの国際規制にも対応しつつ、バイオマス原料などを採用した製品開発を加速していきます。
このたび開発した「フィナートBM EX」は、従来品「フィナートBM」と同じく植物由来原料使用によるバイオマス度10％を実現（一般社団法人日本有機資源協会のバイオマスマークを取得済み）しながら、ラミネート強度や印刷濃度の性能を大幅に向上させました。さらに、特殊原料の使用を極力避けた配合設計により、従来品と比べて原材料供給リスクを抑えた製品となっています。これにより、環境負荷の低減と安定供給の両立も可能となり、サステナブルな包装材の普及を後押しします。現在のカラーバリエーションは、プロセス4色、白、メジューム、その他11色になりますが、今後、金・銀系のメタリックカラーの展開も予定しており、高級パッケージ市場への対応を視野に入れています。各色の実機評価用サンプルも準備が整っており、顧客のニーズに応じた迅速な対応が可能です。
他：OPP/CPP、OPP/PE押出/CPP：乾燥麺・食品、スナック、雑貨などの一般包装
PET/CPP：お菓子の小包装、豆腐パックなどの蓋材など
*各用途に対応した接着剤「ディックドライシリーズ」も取り揃えています
ＤＩＣグループは、地球環境と社会のサステナビリティ実現に貢献するため、サステナビリティ戦略を推進し、カーボンニュートラル社会の実現を目指しています。今後もサーキュラーエコノミー（循環型経済）に適したサステナブルなパッケージソリューションを市場に提案し、持続可能な社会の実現に貢献する製品開発に注力していきます。
*¹ ネスレサプライヤー規約は、品質、安全性、環境、労働慣行などに関するネスレの調達基準を示した文書で、すべての取引先にその遵守を求める規約。
*² スイス条例（Swiss Ordinance §817.023.21 Annex10）は、食品非接触の印刷インキを含む包装材料のポジティブリストと、包装材料からの化学物質溶出量を規制するスイス連邦の条例。厳しい基準を設定しているため、世界基準となっている。
-ＤＩＣ株式会社について
DICは日本で有数のファインケミカルメーカーです。DICを中心に世界全体でSun Chemical Corporationを含む約170の子会社によってグループが構成され、60を超える国と地域で事業を展開しています。グループ全体として、人々の生活に欠かせない包装材料、テレビやPC等のディスプレイに代表される表示材料、スマートフォンなどのデジタル機器や自動車に使用される高機能材料を提供するグローバルリーディングカンパニーと認知されています。これらの製品を通じて、社会に安全・安心、彩り、快適を提供しています。DICグループは持続可能な社会を実現するため、社会変革に対応した製品や社会課題の解決に貢献する製品の開発にグループ一丸で取り組んでいます。連結売上高は1兆円を超え、世界全体で21,000名以上の従業員を有するなか、DICグループはグローバルで様々なお客様に寄り添っていきます。
詳しい情報は、https://www.dic-global.com/ をご覧下さい。
本件に関するお問合わせ先
【製品に関するお問い合わせ】
ＤＩＣグラフィックス株式会社 事業企画開発グループ
E-MAIL：dicg-mm@ma.dic.co.jp
【報道機関からのお問い合わせ】
ＤＩＣ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：03-6733-3033 E-MAIL：dic-press@ma.dic.co.jp
関連リンク
■グラビアインキ製品ページ（DICグラフィックス株式会社 ウェブサイト）
https://www.dic-graphics.co.jp/products/gravure_ink/gravure_ink.html
