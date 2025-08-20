Care Bears(TM)（ケアベア(TM)）コラボの限定コスメがサンキューマートより新登場！ラメカラーのアイシャドウや”抜け感”アイライナーがALL390円（税込429円）で9月上旬より発売

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」は、世界各国で愛されるCare Bears(TM)（Cloudco Entertainment）とコラボレーションした限定コスメを、全国のサンキューマート店舗で9月上旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、8月20日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/carebears-cosme(https://thankyoumart.jp/blogs/news/carebears-cosme)

サンキューマートよりCare Bears(TM)（ケアベア(TM)）の限定コスメが誕生しました。

ケアベア(TM)は、かわいい表情や色使い、チャーミングなおなかのシンボルバッジが人気となり、子供から大人まで世界中で愛される存在です。

近年では韓国を中心にアジア圏の若い世代の間でも人気上昇中で、韓国の人気女性アイドルグループのMVにケアベア(TM)グッズが登場したことでも話題になりました。

今回はパステルカラーのケアベア(TM)がキュートな、日常使いのコスメアイテムを展開します。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2025年8月20日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/care_bear

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2025年9月上旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・激かわコスメが爆誕！ サンキューマート限定のケアベア(TM)アイテム

今回登場するアイテムは、「アイシャドウ」や「アイライン」といったコスメを中心に「メイクブラシ」や「洗顔リストバンド」などメイクアップに便利な雑貨アイテムも展開します。

アホ毛処理や前髪スタイリングに便利で、累計約7万個を販売しているサンキューマートの大ヒットアイテム「前髪キープブラシ」も限定デザインの4種で登場します。

■ピックアップ商品

・全商品390円（税込429円）

◆単色アイシャドウ・コスメブラシ2P／各390円（税込429円）

アイシャドウはポイント使いにピッタリなラメカラーの全4種類で登場します。推し色メイクにもさり気なく使える発色がポイントです。

コスメブラシはパウダーやチークに使える大きめサイズとシャドウなどポイント使いに便利な平らな形状のオトクな2本セットです。

◆前髪キープブラシ・アイライナー／各390円（税込429円）

前髪キープブラシはカラー毎に異なる香り付きで、通学時のマストアイテムとして制服ポケットにも入るサイズ感です。

アイライナーは、抜け感メイクにピッタリな「ダークブラウン」「ピンクブラウン」「モカグレージュ」に王道の「ブラック」といった全4色のラインナップです。

【前髪キープブラシ】

ピンク／ストロベリーティーの香り、イエロー／無香料

ブルー／ホワイトムスクの香り、パープル／バニラの香り

・ケアベア(TM) について

1982年にコンシューマープロダクツ、グリーティング カード、その後一連のテレビ番組や映画を通じて世に知られたケアベアは、今でも世界で最も愛されるライフスタイル・ブランドの1つです。ケアベアは1983年に初めてテレビに登場し、その後1985年に長期間アニメシリーズとケアベア劇場映画3部作が放送・放映されました。また、NetflixオリジナルCGIアニメーションシリーズであるCare Bears & Cousinsが2015年秋に開始されました。2019年、このブランドは、米国のHBOMaxで放送される50話のシリーズであるCare Bears: Unlock the Magicで刷新された見た目と存在感を獲得しました。 Netflixでは世界中で新しいスペシャル版を視聴できるようになります。約45年にわたり、世界的な影響力を誇るCare Bears(TM) は、小売店での強い勢いと熱心なファン層を持つ多世代向けのブランドとして成長しています。

・Cloudco Entertainment について

Cloudco Entertainment (旧 American Greetings Entertainment) は、ファミリーおよび子供向けのエンターテイメント、コンシューマープロダクツ、ブランド管理の会社で、Care Bears(TM)、Holly Hobbie(TM)、Madballs(TM)、Twisted Whiskers(TM) などの象徴的なライフスタイル ブランドのオーナーです。 Cloudco は、幅広いコンシューマープロダクツやエクスペリエンスとともに、マルチプラットフォームのエンターテイメント・フランチャイズを創出し、開発し、管理運営しています。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/