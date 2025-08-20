氷点下パックと相性抜群！安心抗菌加工+高機能断熱材のソフトクーラー！”ピックアップロゴス”8月号「氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー」３サイズ公開！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、ロゴスが自信を持ってご紹介する“ピックアップロゴス”にて、氷点下パックと相性抜群のソフトクーラー「氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー」３サイズを2025年8月20日(水)に公開いたしました。さらに、「ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン」も同時開催いたします。

【 PICK UP LOGOS ムービー 】https://youtube.com/shorts/3p0PJtu7jHk

【 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー XL 】https://www.logos.ne.jp/products/info/5798

【 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー L 】https://www.logos.ne.jp/products/info/5799

【 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー M 】https://www.logos.ne.jp/products/info/5800

“ピックアップロゴス”では、知ってほしい！悩んだらコレ！ブランドを象徴するロングセラーから隠れた名品まで、わかりやすい動画を交えて、「知っておくべきロゴス」をスタッフがピックアップしてご紹介します。さらに、ご紹介するアイテムが当たる「ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン」を同時開催いたします。

今回ピックアップする「氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー」は、氷点下パックと相性抜群で、すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためるソフトクーラーです。

保冷力を高める10mm厚の高機能断熱材を採用のほか、ジッパー部分の裏にも断熱材を使用することで冷気の流出を防ぐので、夏場でも長時間保冷力を保つことができます。内側蓋部分には、表面温度-16℃の超強力保冷剤「氷点下パック(R)」（別売り）が入るポケットが付いており、「氷点下パック(R)」をセットすることで、さらに保冷力を高めることができます。

水に強い構造で、タフに扱うことができるほか、内側生地には抗菌加工を施しているので、保存時の衛生面をキレイに保ちます。お子様がいるご家庭をはじめ、アウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。

容量37LのXLサイズ、容量25LのLサイズ、容量15LのMサイズの３サイズ展開で、必要なシーンに応じてお選びいただけます。ソフトタイプのため、使わない時はスリムに折り畳めるので、収納場所を取らず、積載スペースを圧迫してしまうこともないため、車に常時置いておいても邪魔になりません。アウトドアシーンはもちろん、普段のお買い物やドライブなど、様々なシーンでご活用いただけます。

また、氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー Mが当たる「ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン」では、ロゴス公式Xをフォロー＆リポストすることで、抽選で2名様に「氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー M」をプレゼントいたします。ぜひご応募ください。

【 PICK UP LOGOS ムービー"氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー"】

https://youtube.com/shorts/3p0PJtu7jHk

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3p0PJtu7jHk ]

「氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー」製品概要※画像はXLサイズ

すぐれた保冷力でコンパクトに折りたためるソフトクーラー。夏場でも長時間保冷力をキープする、厚さ10mmの高機能断熱材を使用しているほか、ジッパー部分の裏にも断熱材を使用し、冷気の流出を防止する。アウトドアシーンはもちろん、普段のお買い物やドライブでも大活躍。

様々なシーンで使える、XLサイズ（37L）、Lサイズ（25L）、Mサイズ（15L）の3サイズを展開。内側蓋部分には、別売りの超強力保冷剤「氷点下パック(R)」が入るポケット付き。セットして使えば保冷力がさらにアップ。内側生地には安心の抗菌加工を施しており、保存時の衛生面をキレイに保つ。

フラットに折りたためるソフトタイプなので、スリムに収納でき、収納場所にも困らない。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/883_1_769314b6daaa132e0eb71822b48ec6d0.jpg?v=202508201157 ]【関連製品】氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー トート

氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー トート

https://www.logos.ne.jp/products/info/5801

「氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー」シリーズの、トート型タイプ。容量４Lと小型で軽量だから、お弁当バッグとしてや、ドリンクの持ち歩き、普段の買い物などに便利。

「氷点下パック(R)」 シリーズ

「氷点下パック(R)」 シリーズ

https://www.logos.ne.jp/products/gear/8/37

魚も凍る驚異の保冷能力の超強力保冷剤「氷点下パック（R)」シリーズ。ハードタイプ、ソフトタイプ（各３サイズ展開）のほか、お弁当バッグや隙間に入れやすいコンパクトタイプと、豊富な種類展開。急な停電・災害時の備えとしても活躍する。

ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン

ロゴス公式X（旧Twitter）にて、「氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー M」が抽選で2名様に当たる「ピックアップロゴス プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

・賞品

氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー M 2名様

https://www.logos.ne.jp/products/info/5800

・応募要件

１. ロゴス公式X（@Enjoy_Outing）をフォロー

２. 該当の投稿をリポスト

３.「ソフトクーラーを使いたいシーンは？」

A.キャンプ・BBQ

B.ピクニック・公園遊び

C.スポーツ観戦・イベント

D.日常使い（買い物など）

を返信で教えてください



・応募期間

2025年8月24日（日）23:59まで



※当選者の方へのみ、ロゴス公式XよりDMをお送りいたします。

※当選者の個人情報（氏名・郵便番号・住所・電話番号）の取り扱いにつきましては、プレゼント当選時の発送業務に利用させて頂きます。発送をもって個人情報は削除させていただきます。

※当選者のご住所・転居先が不明等で賞品がお届けできない場合は、ご当選を無効とさせて頂きます。また、記入漏れがある場合は、ご応募は無効とさせていただきます。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 氷点下パック 抗菌・ベーシッククーラー XL 】

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global（グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

