【ラフラ】“洗う”から始める新発想＊のエイジングケア＊1。レチノール※配合『オイルセラムクレンジング ルビーリッチ』新発売。

ラフラ・ジャパン株式会社が展開する、天然精油100％の香りで心地良いスキンケア体験を提案する「ラフラ」は、クレンジングオイルとクレンジングバームの“いいとこどり”をした美容液オイルクレンジングから、エイジングケア＊1タイプの『オイルセラムクレンジング ルビーリッチ』を新たに発売いたします。

- 先行発売2025年8月20日（水）ラフラ公式オンラインショップ(https://rafra.co.jp/products/0102840)およびAmazon RAFRA（ラフラ）公式ストアで販売。2025年8月27日（水）より全国のロフト（一部店舗を除く）およびロフトネットストアで販売。- 正式発売2025年11月4日（火）より全国のバラエティストア等で販売。

※パルミチン酸レチノール（ハリ付与成分） ＊当社比 ＊1化粧品効能による、年齢に応じたお手入れ

商品概要

クレンジングオイルの「メイク・毛穴汚れ落ち」と、クレンジングバームの「うるおい」を両立した『オイルセラムクレンジング』にハリ付与成分レチノール※を配合。メイクを落としながらエイジングケア＊する、新発想＊1のオイルクレンジングです。“洗う”から始めるエイジングケア＊で、洗うたびうるおいのあるハリ肌へ。

商品名：オイルセラムクレンジング ルビーリッチ(https://rafra.co.jp/products/0102840)

種 別：クレンジング料

容 量：150ml

価 格：3,630円（税込）

ついに、人気の美容液オイルクレンジングからエイジングケア＊タイプが誕生

メイク落ちとうるおいを両立した美容液オイルクレンジング『オイルセラムクレンジング』は、2022年冬の発売以来、リピート購入や口コミなどで多くの高評価を集めてきました。

近年、スキンケアにおけるエイジングケア市場は、中高年層だけでなく、美容意識の高い若年層にも広がりを見せています＊1。ラフラの既存製品においても、美容成分への関心や、クレンジングにメイク落ちだけでなくスキンケア機能を求める声が寄せられるようになりました。

こうしたニーズに応えて誕生したのが、洗いながらエイジングケア＊する『オイルセラムクレンジング ルビーリッチ』です。美容液成分92％※配合・天然由来成分95％配合を実現し、メイク落ちとうるおい、エイジングケア＊や成分にもこだわりました。さらに、天然精油100％の香りに癒され、クレンジング時間が自分をケアするひとときに。クレンジングのニーズだけでなく、エイジングケア＊、心地良さを兼ね備え、新しいクレンジングのかたちを提案します。

※保湿・エモリエント・皮膚コンディショニング成分の合計、水を含む ＊化粧品効能による、年齢に応じたお手入れ ＊1富士経済調査（期間：2024年9月～12月）による

オイル派、バーム派の声に加え、美容成分への関心にも着目

オイル派・バーム派の声に着目して開発された『オイルセラムクレンジング』を軸に、エイジングケア＊や美容成分への関心の高まりにも応えて進化したのが『オイルセラムクレンジング ルビーリッチ』です。近年ではクレンジングに対し、メイク落ちの良さだけでなく、「美容成分が入っているから選びたい」「洗い上がりにうるおい感が欲しい」といったお客さまからの声も寄せられ、スキンケアへの意識が高い方ほど、クレンジングを選ぶ基準にもこだわりが見られます。『オイルセラムクレンジング ルビーリッチ』は、メイク落ちとうるおいの両立というベースを引き継ぎながら、エイジングケア＊対応のレチノール※を新たに配合。 固定観念にとらわれない、洗いながらエイジングケア＊する美容液オイルクレンジングです。

肌に負担をかけずしっかり落とす。天然由来成分95％配合＆摩擦レス＊オイル

酸化しにくく、人の皮脂に近い構造を持つ植物オイルをメインに、うるおいを守りながら洗い上げる、洗浄効果のあるエモリエント成分を厳選し＊1、独自にブレンド。濃いメイクやロングラスティングの下地・ファンデーション、毛穴に詰まった汚れも、肌に負担をかけることなく浮かせてうるおいを守りながらしっかりオフします。また、バームを溶かしたような厚みのあるテクスチャーで、指と肌との間でクッションとなって肌のこすり過ぎを防ぎ、クレンジングダメージによる乾燥を防ぎます。

※オリーブ果実油（保湿成分） ※1アルガニアスピノサ核油（保湿成分） ＊厚みのあるオイルがクッションとなり、肌をこすらない洗い方のこと ＊1当社基準

エイジングケア＊。美容液成分92％※配合。しっとりハリのある肌へ

まるで美容液そのもので洗うような感覚の、美容液成分92％※配合を実現した『オイルセラムクレンジング ルビーリッチ』。

うるおいを与えながらメイクを落とす植物性オイルと、レチノール※1をはじめとした、エイジングケア＊に対応する美容液成分を配合。洗い上がりは、しっとりとハリのある肌へ。

※保湿・エモリエント・皮膚コンディショニング成分の合計、水を含む ※1パルミチン酸レチノール（ハリ付与成分） ※2保湿成分 ※3整肌成分 ※4アルガニアスピノサ核油（保湿成分）※5セラミドＡＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ（保湿成分） ※6マンダリンオレンジ果皮エキス（整肌成分） ※7ウンシュウミカン果皮エキス（整肌成分）※8オレンジ果皮エキス（整肌成分） ※9カプサンチン／カプソルビン（整肌成分） ※10 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（整肌成分） ※11１０-ヒドロキシデカン酸（保湿成分） ＊化粧品効能による、年齢に応じたお手入れ ＊1製品の色は原料によるものです ＊2乾燥してキメが乱れた肌印象のこと ＊3乾燥してキメが乱れ毛穴が目立った肌状態のこと

洗い流すのがもったいない心地良さ。面倒なクレンジングをストレスフリーに

肌にのせた瞬間、とろりとまるで美容液のかたまりで洗うような心地良さの『オイルセラムクレンジング ルビーリッチ』。 これ1つで［メイク落とし＋洗顔＋角質ケア］まで完了。W洗顔不要で洗いすぎによる乾燥から肌を守ります。さらに濡れた手でも使えて、まつ毛エクステ★をした目元にもご使用が可能。洗い流す際の乳化も不要で、クレンジングが面倒だというストレスから解放します。

さらに、肌のこと考えた7つの無添加設計。《香料、合成着色料、鉱物油、石油系界面活性剤、パラベン（防腐剤）、アルコール、シリコーン》フリーを実現しました。敏感肌パッチテスト済み＊1、ノンコメドジェニック処方＊2で、幅広い肌タイプの方にご使用いただけます。

＊製品の香り・色は原料によるものです ＊1全ての方に皮膚刺激が起こらないということではありません。 ＊2全ての方にコメド（ニキビのもと）が発生しないということではありません。

天然精油100％。オレンジローズの優雅で華やかな香りで癒しのひとときを

人工香料は一切使わず、天然のオレンジローズ精油100％の香り。優雅で華やかな香りに包まれ、クレンジング時間が癒しのひとときに。１日の終わりに、肌だけでなくその日のもやもやまでクリアにするような、至福のクレンジングタイムを提供します。

『オイルセラムクレンジング ルビーリッチ』の効果的な使用方法

〈スタンダードタイプ〉

毛穴＊・くすみ＊1ケアの『オイルセラムクレンジング』

オイルとバームの“いいとこどり”をした、美容液オイルクレンジング。毛穴ケア＊対応のビタミンC誘導体※、ローヤルゼリー酸※1、保湿成分の3種のセラミド※2を配合。メイク汚れはしっかり落としながら毛穴＊・くすみ＊1をケア。洗い上がりはしっとり柔らかな肌へ。

商品名：オイルセラムクレンジング

種 別：クレンジング料

容 量：150ml

価 格：3,300円（税込）

※テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（整肌成分） ※1 １０-ヒドロキシデカン酸（保湿成分） ※2セラミドＡＰ、セラミドＮＧ、セラミドＮＰ（保湿成分） ＊乾燥してキメが乱れ毛穴が目立った肌状態のこと ＊1乾燥してキメが乱れた肌印象のこと