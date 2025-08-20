自動車用モーター鉄芯の世界市場2025年、グローバル市場規模（接着芯、溶接芯、インターロック芯）・分析レポートを発表
2025年8月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用モーター鉄芯の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用モーター鉄芯のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
自動車用モーター鉄心市場の世界的動向と成長展望
本調査によると、世界の自動車用モーター鉄心市場は2023年時点で一定の規模に達しており、2030年にかけてさらに成長することが予測されています。詳細な数値は記載されていませんが、世界的な電動化の流れとモーター需要の高まりに伴い、市場全体として堅調な拡大が見込まれています。
モーター鉄心は電動モーターの中核をなす部品であり、その品質と性能はモーターの効率や耐久性に直結します。特にHEV（ハイブリッド車）およびEV（電気自動車）市場の急成長が、鉄心需要の主な牽引力となっています。
________________________________________
自動車産業との関連性
自動車産業はこの市場の成長を支える最も重要な要素です。国際自動車工業連合会（OICA）のデータによると、2017年には世界の自動車生産台数が過去10年で最高の9,730万台に達し、販売台数も9,589万台となりました。その後、2018年以降は世界経済の減速とともに全体的な減少傾向が見られ、2022年には8,160万台にとどまりました。
しかしながら、地域別に見ると、自動車の生産はアジア（56％）、ヨーロッパ（20％）、北米（16％）に集中しており、特に中国が世界最大の自動車生産国（全体の約32％）となっています。日本は最大の自動車輸出国であり、2022年には350万台以上を輸出しています。
このような背景から、各国の生産・販売動向がモーター鉄心市場に直接影響を与えていると考えられます。
________________________________________
市場構造とセグメンテーション
本市場は以下のようにタイプ別と用途別に分類されています。
タイプ別：
● 接着芯
● 溶接芯
● インターロック芯
● その他のタイプ
用途別：
● HEV（ハイブリッド車）
● EV（電気自動車）
● その他の電動化車両や産業モーター用途
各セグメントにおいて2019年から2030年にかけての販売数量（キロトン）、市場シェア、収益などが分析されており、成長率の高い分野や技術が明らかにされています。特にEV分野では、小型・高効率の鉄心設計が求められ、材料・加工技術ともに高い水準が要求されています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別の分析では、アジア太平洋地域が依然として最大の市場となっており、中国、日本、韓国、インドなどが強固な製造・供給基盤を構築しています。中国は政府のEV推進政策に支えられ、モーター鉄心の国内需要が高まっています。
北米およびヨーロッパでも、政府主導の電動車普及策、厳しい排出規制、再生可能エネルギー政策などが市場の成長を後押ししており、特に欧州ではプレミアムEVメーカーの台頭と共に高性能鉄心へのニーズが増加しています。
中南米および中東・アフリカ地域においては市場拡大の余地が残されており、今後のインフラ整備と電動車導入政策の進展により成長が期待されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用モーター鉄芯の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用モーター鉄芯のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
自動車用モーター鉄心市場の世界的動向と成長展望
本調査によると、世界の自動車用モーター鉄心市場は2023年時点で一定の規模に達しており、2030年にかけてさらに成長することが予測されています。詳細な数値は記載されていませんが、世界的な電動化の流れとモーター需要の高まりに伴い、市場全体として堅調な拡大が見込まれています。
モーター鉄心は電動モーターの中核をなす部品であり、その品質と性能はモーターの効率や耐久性に直結します。特にHEV（ハイブリッド車）およびEV（電気自動車）市場の急成長が、鉄心需要の主な牽引力となっています。
________________________________________
自動車産業との関連性
自動車産業はこの市場の成長を支える最も重要な要素です。国際自動車工業連合会（OICA）のデータによると、2017年には世界の自動車生産台数が過去10年で最高の9,730万台に達し、販売台数も9,589万台となりました。その後、2018年以降は世界経済の減速とともに全体的な減少傾向が見られ、2022年には8,160万台にとどまりました。
しかしながら、地域別に見ると、自動車の生産はアジア（56％）、ヨーロッパ（20％）、北米（16％）に集中しており、特に中国が世界最大の自動車生産国（全体の約32％）となっています。日本は最大の自動車輸出国であり、2022年には350万台以上を輸出しています。
このような背景から、各国の生産・販売動向がモーター鉄心市場に直接影響を与えていると考えられます。
________________________________________
市場構造とセグメンテーション
本市場は以下のようにタイプ別と用途別に分類されています。
タイプ別：
● 接着芯
● 溶接芯
● インターロック芯
● その他のタイプ
用途別：
● HEV（ハイブリッド車）
● EV（電気自動車）
● その他の電動化車両や産業モーター用途
各セグメントにおいて2019年から2030年にかけての販売数量（キロトン）、市場シェア、収益などが分析されており、成長率の高い分野や技術が明らかにされています。特にEV分野では、小型・高効率の鉄心設計が求められ、材料・加工技術ともに高い水準が要求されています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別の分析では、アジア太平洋地域が依然として最大の市場となっており、中国、日本、韓国、インドなどが強固な製造・供給基盤を構築しています。中国は政府のEV推進政策に支えられ、モーター鉄心の国内需要が高まっています。
北米およびヨーロッパでも、政府主導の電動車普及策、厳しい排出規制、再生可能エネルギー政策などが市場の成長を後押ししており、特に欧州ではプレミアムEVメーカーの台頭と共に高性能鉄心へのニーズが増加しています。
中南米および中東・アフリカ地域においては市場拡大の余地が残されており、今後のインフラ整備と電動車導入政策の進展により成長が期待されています。