吊り棚足場「OK Swiper」、インフラの長寿命化に向け販売開始

光洋機械産業株式会社

コンクリートプラント、仮設機材やコンベヤの製造で日本を代表している光洋機械産業株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：直川 雅俊）は、本日、吊り棚足場「OK Swiper」を販売したことをお知らせします。

背景

現在、日本国内ではインフラの老朽化の対策が課題となっており、橋梁やトンネル・高架橋といった構造物の維持管理が求められています。

その中で、効率的かつ安全に施工ができる足場のニーズは高まっています。こうした背景を踏まえ、当社は長年の技術と経験を活かし、新たな吊り棚足場「OK Swiper」を開発しました。

「OK Swiper」のコンセプト

従来の「単管、クランプ+足場」を用いた吊り棚足場（在来工法）には、施工時の安全性の確保が難しく、且つ施工に時間がかかるといった課題があり、パネル式システム吊り棚足場は高コストであり、吊りチェーンピッチが小さく作業空間が狭いといった課題がありました。そこで、安全性、施工性、吊りチェーンピッチが広いといった新しいコンセプトを基にしています。

コストと施工性のバランスを追求し、橋梁やトンネル・高架橋などの構造物の現場に適しており、インフラの維持管理や長寿命化といった社会的課題に対して、施工現場の安全性と効率性の向上に寄与します。

「OK Swiper」の特長

「OK Swiper」に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147610/table/4_1_a515f6e9d494aef6957678d8bef43218.jpg?v=202508201157 ]

光洋機械産業株式会社：営業企画室

担当者：清水、小谷

電話番号：06-6268-3190

Eメール：info@kyc.co.jp

本件に関する報道関係からのお問い合わせ先

同上