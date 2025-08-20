【チョウ・ユートン × リー・シエン共演】中国ドラマ「春色の恋人」が8月20日からBS11+でレンタル配信スタート
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年8月20日（水）より中国ドラマ「春色の恋人」のレンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327544&id=bodyimage1】
（C） Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
中国ドラマ「春色の恋人」のあらすじ
生まれ育った故郷・南枰（ナンピン）で遺体整容師として働く陳麦冬（チェン・マイドン）は、高校時代の同級生・荘潔（ジュアン・ジエ）と再会する。休養のため久しぶりに上海から戻ってきた荘潔（ジュアン・ジエ）は、交通事故で右膝下を切断してふさぎがちだった高校生の頃とは別人のように、社交的な性格になっていた。一方、陳麦冬（チェン・マイドン）は、故郷への貢献度が高く、南枰でも一目置かれる存在。しかし今も独身のため、祖母・谷蓓蓓（グー・ベイベイ）の依頼により、南枰の鎮を挙げて結婚相手探しが進められていた。谷蓓蓓（グー・ベイベイ）は、偶然知りあった荘潔（ジュアン・ジエ）のことを気に入り、陳麦冬（チェン・マイドン）と結婚させようとするのだが…。
キャスト
周雨彤（チョウ・ユートン）
李現（リー・シエン）
スタッフ
監督：程亮（チョン・リアン）
脚本：翦以玟（ジエン・イーウェン）
【配信開始日】
2025年8月20日（水）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/will-love-in-spring?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/will-love-in-spring?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
