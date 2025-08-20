【総フォロワー数390万人超！】大人気YouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」の公式ファンブックが2025年8月20日(水)に新発売！

写真拡大 (全8枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『ウォーターチャレンジ 公式ファンブック』を2025年8月20日(水)に発売いたしました。





●すまないスクールのメンバーたちを徹底深掘り！

本書ではすまない先生や、すまないスクールの生徒たちの詳細なプロフィールを大公開しています！


誕生日、初期デザイン案などこれまで公開されていなかった情報が盛りだくさんです。




各キャラクターの過去のお話も!?




さらに、自分がどのキャラクターのタイプかが分かる、すまないスクール診断も楽しめます。






●マインクラフトの攻略情報も盛りだくさん！

本書では「マインクラフト」の攻略情報も多数収録しており、裏技やトラップなどの作り方についても知ることができます。








●ここでしか読めない記事が満載！

動画制作の裏側や、キャラクター同士のスペシャルトークなど、ここでしか読めない記事も満載で、ファン必読の一冊となっています。


ぜひ本書にご注目ください！



(C)WaterChallenge2025




●書誌情報


【書名】『ウォーターチャレンジ 公式ファンブック』


【発売日】2025年8月20日(水)


【定価】1,540円（本体1,400円＋税）


【ISBN】9784049165814


▼詳細・購入はこちら


https://yomeruba.com/product/character/chara-book/322504000161.html







●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』



ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。


お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。



▼ヨメルバHP


https://yomeruba.com/



▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』


@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)



▼公式Instagram『ヨメルバ』


@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)



▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』


https://www.youtube.com/channel/UC4UqzID_eubKyb4O0bxnCgA