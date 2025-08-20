【総フォロワー数390万人超！】大人気YouTubeチャンネル「ウォーターチャレンジ」の公式ファンブックが2025年8月20日(水)に新発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、『ウォーターチャレンジ 公式ファンブック』を2025年8月20日(水)に発売いたしました。
●すまないスクールのメンバーたちを徹底深掘り！
本書ではすまない先生や、すまないスクールの生徒たちの詳細なプロフィールを大公開しています！
誕生日、初期デザイン案などこれまで公開されていなかった情報が盛りだくさんです。
各キャラクターの過去のお話も!?
さらに、自分がどのキャラクターのタイプかが分かる、すまないスクール診断も楽しめます。
●マインクラフトの攻略情報も盛りだくさん！
本書では「マインクラフト」の攻略情報も多数収録しており、裏技やトラップなどの作り方についても知ることができます。
●ここでしか読めない記事が満載！
動画制作の裏側や、キャラクター同士のスペシャルトークなど、ここでしか読めない記事も満載で、ファン必読の一冊となっています。
ぜひ本書にご注目ください！
(C)WaterChallenge2025
●書誌情報
【書名】『ウォーターチャレンジ 公式ファンブック』
【発売日】2025年8月20日(水)
【定価】1,540円（本体1,400円＋税）
【ISBN】9784049165814
▼詳細・購入はこちら
https://yomeruba.com/product/character/chara-book/322504000161.html
