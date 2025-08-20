¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¤È¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥¸¥ó¡¢¥·¥Í¡ª¡×¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ë¡Ö½»¤ó¤Ç¡×¤ß¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¿¿¼Â¤È¤Ï――¡Ø¤ª¤É¤í¤¤Î¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×¡Ù8·î20Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ª
¡¡7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤âÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Î¡Ö³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡×¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Î¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×¤Ç¤¹¡£½»Ì±¤È¤ÎíÂíà¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤äÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öº¹ÊÌ¼çµÁ¼Ô¡×¡Ö¥Ø¥¤¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡¡Ãø¼Ô¡¦ÀÐ¿À¸²ð¤µ¤ó¤ÏÀ¾Àî¸ý±ØÁ°¤Î¥¦¥¤ー¥¯¥êー¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤ª¤É¤í¤¤Î»ö¼Â¤Ç¤·¤¿――¡£
¡¡¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¥æー¥â¥¢¤È¥¹¥ê¥ë¤ò¸ò¤¨¤Æ¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿Ä¶ÂÎ´¶·¿¥ë¥Ý¡Ø¤ª¤É¤í¤¤Î¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤ò8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¿·Ä¬¼Ò¤è¤ê´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ò¼èºà¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö´í¸±¤Ê¤³¤È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´í¸±¤À¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½½»¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÊÔ½¸Éô¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¥é¥¤¥¿ー¤ÎÀÐ¿À¸²ð»á¤ÏÀî¸ý»ÔÆâ¤Î¥¦¥¤ー¥¯¥êー¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¼èºà¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀ¾Àî¸ý±ØÁ°¤Ç¤Î¼èºà¤Ï¼Â¤ËÊ¿ÏÂÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»öÁ°¤ËÍ½½¬¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¡¢Ë½Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤ÎÊªÁû¤ÊÏÃ¤¬±³¤Î¤è¤¦¡Ä¡Ä¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê²áÀÑºÜ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»£±Æ¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¡Ö»ö·ï¡×¤Ïµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÀÐ¿À»á¤Î¼Ö¤òÄÉÀ×¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·ãÆÍ¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ¿À»á¤Ï²¿¤È¤«¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÄÉÈø¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢Æ¨Áö¤ËÀ®¸ù¡£½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤òÂÎ´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½»Ì±¤ÈÆ±¤¸»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈ¿¡×¤Ç¤â¡Ö¿Æ¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¢¤ÊÎ©¾ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÐ¿À»á¤Ï¥±¥Ð¥ÖÅ¹¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¸æÍÑÃ£¤ÎÄ«¿©¿©Æ²¡¢¥·ー¥·¥ã¥Ðー¡¢²òÂÎ¶È¼Ô¡¢¶µ°é¸½¾ì¤È»ÔÆâ¤ò½Ä²£¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»Ò¤É¤â¡¢½»Ì±¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤«¤é»ÔÄ¹¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤ª¤É¤í¤¯¤Ù¤¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡
¢£½ñÀÒÆâÍÆ
ÉÔÍÑ°Õ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤«¤é¤«¡£µ¤¤Å¤±¤ÐËÍ¤Ï²áÀÑºÜ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Öºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ë¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¡¢¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤ÎÄó°Æ¡£¥±¥Ð¥ÖÅ¹¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¸æÍÑÃ£¤ÎÄ«¿©¿©Æ²¡¢¥·ー¥·¥ã¥Ðー¡¢²òÂÎ¶È¼Ô¡¢¶µ°é¸½¾ì¤È»ÔÆâ¤ò½Ä²£¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢»Ò¤É¤â¡¢½»Ì±¡¢»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤«¤é»ÔÄ¹¤Ë¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤ª¤É¤í¤¯¤Ù¤¥®¥ã¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð¡§ÀÐ¿À¸²ð¡Ê¤¤¤·¤¬¤ß¡¦¤±¤ó¤¹¤±¡Ë
1962¡Ê¾¼ÏÂ37¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿ー¤Ë¡£¿ÍÊª¥ë¥Ý¥ë¥¿ー¥¸¥å¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢Ê¸³Ø¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£»°½½Âå¤Î¤È¤¤Ë°ìÅÙ·ëº§¤·¤¿¤¬Î¥º§¡£Ãø½ñ¤Ë»Í½½Âå¤Î¤È¤¤Îº§³èÂÎ¸³¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Øº§³è¤·¤¿¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¡£
¢£½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¤ª¤É¤í¤¤Î¡Ö¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¡×
¡ÚÃø¼ÔÌ¾¡ÛÀÐ¿À¸²ð
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2025Ç¯8·î20Æü
¡ÚÂ¤ËÜ¡Û¿·½ñ
¡ÚÄê²Á¡Û968±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚISBN¡Û978-4106110962
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/book/611096/