【モロゾフ オンラインショップ】北海道産「くりりんかぼちゃ」を使った限定タルト再販売

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）は、今年度もオンラインショップにて北海道産「くりりんかぼちゃ」を使った限定タルトを販売いたします。北海道のこだわり素材とモロゾフ伝統の製法で仕上げたスイーツを工場直送でお届けする「北海道スイーツ工場」。同ブランドより、濃厚なかぼちゃの味わいをお楽しみいただける秋限定のスイーツをお届けいたします。

販売期間：2025年9月3日（水）～数量限定販売 ※なくなり次第終了

モロゾフ オンラインショップ：https://shop.morozoff.co.jp/

★数量限定★くりりんかぼちゃのタルト

価格：2,376円（本体価格：2,200円）

商品サイズ：直径約140mm×高さ65mm

※こちらは冷凍商品です。別途クール便（冷凍）送料を申し受けます。

タルト台は、バターが香るさくさくのサブレ生地。素材の甘さを生かした濃厚なかぼちゃ生地を、高さのあるタルト台にたっぷりと流し込んで焼き上げ、ふわふわの軽やかなかぼちゃクリームを花形にデコレーション。

かぼちゃ生地に加えたキャンディコートクルミと、トッピングのローストパンプキンシードが、食感の良いアクセントに。素材のおいしさを楽しめる、秋の限定スイーツです。

北海道みよい農園の「くりりんかぼちゃ」

北海道駒ヶ岳の麓にある「みよい農園」で栽培されたくりりんかぼちゃは、ほくほくとした食感と強い甘みが特長です。

みよい農園は安心安全なかぼちゃを作るために土壌の研究を重ね、地元の海産物堆肥と、ミネラルを多く含む海洋深層水を土壌作りに取り入れており、農薬と化学肥料を使わない完全有機栽培を行っています。

ミネラル豊富な土壌で、1株に2玉だけ栽培されたくりりんかぼちゃは糖度が高く品質も良いものが出来上がり、さらに1週間ほど熟成させることで糖度を高めて仕上げられます。

「北海道スイーツ工場」

モロゾフ伝統の製法でつくる、チーズケーキやプリン。

おいしさへのさらなるこだわりを求めて誕生したのが「北海道スイーツ工場」です。

フレッシュな素材を手作りで丁寧に。北海道スイーツ工場から直接お届けします。