広報にらさき2025年8月号は「東京エレクトロン 韮崎アリーナ」特集
広報にらさき2025年8月号が発行され、韮崎市の新たなシンボル「東京エレクトロン 韮崎アリーナ（韮崎中央体育館）」を特集しました。地域の皆さんが身近にスポーツ・健康・交流を楽しめる施設として、その魅力を紹介しています。
【デジタルブック】広報にらさき2025年8月号
https://sv_pc.ecocat-cloud.com/index.php?action=book_start&bid=50b5ce96_85370d2f&page=1&gb=4YC2VVJRG7R2I5E7AK3JGGX3OJHP26X7NOJZJSQB
情報カレンダー (PDFファイル: 716.3KB)
https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/23/calender202508.pdf
広報にらさき全ページ (PDFファイル: 6.1MB)
https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/23/kohofull202508.pdf
8月号音声版 前半 (音声ファイル: 6.8MB)
https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/1/hachigatuzenhan.mp3
8月号音声版 後半 (音声ファイル: 10.0MB)
https://www.city.nirasaki.lg.jp/material/files/group/1/hachigatukouhan.mp3
発行：韮崎市
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3-1
編集：デジタル戦略課DX・シティプロモーション担当
電話：0551-45-9163
発行日：毎月1日
