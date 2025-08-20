【アルコー楽】に待望のiPhone Type-C対応機種登場！iPhoneで簡単アルコールチェック！充電不要・データ管理も無料スマホアプリ・無料PC管理ソフトでできる！ AN-S126iC

株式会社慶洋エンジニアリング【アルコー楽】に待望のiPhone Type-C対応機種登場

株式会社慶洋エンジニアリング（東京都港区新橋）は2025年8月20日（水）より、スマートフォンに挿して息を吹きかけてアルコールチェックができる「AN-S126iC」を販売開始いたします。「AN-S126iC」はiPhone15以降のType-C端子に対応しています。

「AN-S126i」はiPhoneライトニング端子に、「AN-S126a」はAndroidスマートフォンに対応しています。

近年、飲酒運転による事故が増加し、社会全体で防止策の強化が求められています。そこで登場したのが、スマートフォンに直接接続して使用できる最新のアルコールセンサー。無料のスマホアプリやPCソフトを活用することで、測定データを簡単に管理でき、より信頼性の高い記録を残せます。

さらに、このセンサーは顔写真の記録機能を備えており、測定時の本人確認が可能。充電不要で持ち運びやすく、どこでも気軽に使用できるため、企業の安全管理や個人での習慣化にも最適です。





スマートフォンに挿して簡単！アルコールチェック

このようなお悩みはありませんか？

「毎日の測定だから手早く済ませたい」

「データ管理に時間をとられたなくい」

「月額料金や追加料金がかからないものが安心」

本製品はスマートフォンに挿してアプリを起動、息を吹きかけるだけで簡単に測定ができ、無料のスマホアプリやPCソフトで測定データの管理が可能です。

無料アプリで簡単データ管理無料アプリで簡単データ管理

専用のスマホアプリは無料でお使いいただけます。

測定結果はイラスト付きで一目で分かりやすく、測定履歴から、LINEやメールで管理者にエクセルファイルで送ることができるのでデータ管理に時間をとられません。

※アプリは事前にダウンロードしてください

無料PCソフトで管理者の負担を軽減無料PCソフトで管理者の負担を軽減

本製品はスマホアプリだけでなく専用のPCソフトも無料でお使いいただけます。

運転者から送られてきたデータ（エクセルファイル）をパソコンで表示・編集できるツールを用意しています。紙ではなくデジタル化することで、データ管理に時間をとられません。

顔写真記録機能顔写真記録機能

測定前に顔写真をインカメラで撮影してから測定するので、なりすましを防止します。

※SKIPすることも可能です

電池や充電は不要

本製品はスマートフォンから電源を供給しますので、電池の交換や充電は必要ありません。

従来のAndroid、iPhoneライトニング対応機種も好評発売中

AN-S126a：Androidスマホ用 AN-S126i：iPhoneライトニング端子用も継続販売中です。

主な仕様

センサータイプ：半導体ガスセンサー

測定対象：呼気中アルコール濃度

サイズ：約 55(W) 33.5(H) 9.3(D)mm

データ保管機能：Bluetooth接続でスマホに保管

Bluetooth接続；BLE 5.0

お知らせ機能：測定回数が1,000回以上の場合、アプリでお知らせ

アルコール基準値(0.15mg/L)以上の場合、アプリで赤色の数値表示

電源：スマホの電源を利用

測定範囲：0 ~ 1.00mg/L

検知時間：20秒以下

質量：約19g

使用温度範囲：-20℃~50℃

本体交換時期：1000回測定

付属品

収納袋、QＲコード（取扱説明書・アプリケーション）、保証書

製品情報

機種名：AN-S126iC

JAN：4545708006832

\3,980（税込）

＜製品URL＞

製品情報

KEIYOホームページ

https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-s126ic/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMY28WWL