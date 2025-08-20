【アルコー楽】に待望のiPhone Type-C対応機種登場！iPhoneで簡単アルコールチェック！充電不要・データ管理も無料スマホアプリ・無料PC管理ソフトでできる！ AN-S126iC
【アルコー楽】に待望のiPhone Type-C対応機種登場
株式会社慶洋エンジニアリング（東京都港区新橋）は2025年8月20日（水）より、スマートフォンに挿して息を吹きかけてアルコールチェックができる「AN-S126iC」を販売開始いたします。「AN-S126iC」はiPhone15以降のType-C端子に対応しています。
「AN-S126i」はiPhoneライトニング端子に、「AN-S126a」はAndroidスマートフォンに対応しています。
近年、飲酒運転による事故が増加し、社会全体で防止策の強化が求められています。そこで登場したのが、スマートフォンに直接接続して使用できる最新のアルコールセンサー。無料のスマホアプリやPCソフトを活用することで、測定データを簡単に管理でき、より信頼性の高い記録を残せます。
さらに、このセンサーは顔写真の記録機能を備えており、測定時の本人確認が可能。充電不要で持ち運びやすく、どこでも気軽に使用できるため、企業の安全管理や個人での習慣化にも最適です。
スマートフォンに挿して簡単！アルコールチェック
このようなお悩みはありませんか？
「毎日の測定だから手早く済ませたい」
「データ管理に時間をとられたなくい」
「月額料金や追加料金がかからないものが安心」
本製品はスマートフォンに挿してアプリを起動、息を吹きかけるだけで簡単に測定ができ、無料のスマホアプリやPCソフトで測定データの管理が可能です。
無料アプリで簡単データ管理
専用のスマホアプリは無料でお使いいただけます。
測定結果はイラスト付きで一目で分かりやすく、測定履歴から、LINEやメールで管理者にエクセルファイルで送ることができるのでデータ管理に時間をとられません。
※アプリは事前にダウンロードしてください
無料PCソフトで管理者の負担を軽減
本製品はスマホアプリだけでなく専用のPCソフトも無料でお使いいただけます。
運転者から送られてきたデータ（エクセルファイル）をパソコンで表示・編集できるツールを用意しています。紙ではなくデジタル化することで、データ管理に時間をとられません。
顔写真記録機能
測定前に顔写真をインカメラで撮影してから測定するので、なりすましを防止します。
※SKIPすることも可能です
電池や充電は不要
本製品はスマートフォンから電源を供給しますので、電池の交換や充電は必要ありません。
従来のAndroid、iPhoneライトニング対応機種も好評発売中
AN-S126a：Androidスマホ用 AN-S126i：iPhoneライトニング端子用も継続販売中です。
主な仕様
センサータイプ：半導体ガスセンサー
測定対象：呼気中アルコール濃度
サイズ：約 55(W) 33.5(H) 9.3(D)mm
データ保管機能：Bluetooth接続でスマホに保管
Bluetooth接続；BLE 5.0
お知らせ機能：測定回数が1,000回以上の場合、アプリでお知らせ
アルコール基準値(0.15mg/L)以上の場合、アプリで赤色の数値表示
電源：スマホの電源を利用
測定範囲：0 ~ 1.00mg/L
検知時間：20秒以下
質量：約19g
使用温度範囲：-20℃~50℃
本体交換時期：1000回測定
付属品
収納袋、QＲコード（取扱説明書・アプリケーション）、保証書
製品情報
機種名：AN-S126iC
JAN：4545708006832
\3,980（税込）
＜製品URL＞
製品情報
KEIYOホームページ
https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-s126ic/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMY28WWL