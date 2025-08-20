広報・PR支援200ブランド突破記念！先着5社限定・初月無料キャンペーン開始

narrative株式会社

「わたしだけの物語を、もっと楽しく、もっと豊かに。」をコンセプトに複合事業を展開するnarrative株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小原 崇幹）は、このたび提供する広報・PR支援サービスにおいて、累計支援先が200ブランドを突破したことをお知らせいたします。創業以来「ブランドのストーリーを社会に広げる」をミッションに、スタートアップから上場企業まで幅広い企業・ブランドのPR活動を支援し、美容・食品・ライフスタイルなど多様な業界で成果を生み出してまいりました。

この200ブランド突破を記念し、新規で広報・PR支援サービスをお申し込みいただく企業様を対象に、先着5社限定で初月支援費用が無料となるキャンペーンを実施いたします。

■narrativeの広報・PR支援について

基本施策から戦略設計まで一気通貫で対応するオーダーメイド型の伴走スタイルが特徴です。

＜戦略立案＞

中長期のブランド価値向上を見据え、PR・SNS・イベント等を統合した戦略ロードマップを設計。目的・ターゲットに応じた最適な打ち手を立案します。

＜メディアキャラバン＞

記者・編集者とのリレーションを活かし、各媒体にフィットした情報提供や独自企画を提案。継続的な露出機会の創出を図ります。

＜SNS運用＞

複数SNSを横断した世界観設計から、投稿企画・クリエイティブ制作・数値分析までトータルに運用。ファンとのエンゲージメントを高めます。

＜クリエイティブ＞

PR視点を取り入れたビジュアル・コピー・動画等のクリエイティブを制作。情報が届き、伝わり、拡がる表現づくりを支援します。

＜ギフティング＞

メディア・インフルエンサーへブランド体験を直接届け、話題化と共感発信を促進。SNS投稿や記事掲載につながる流れを設計します。

＜イベント＞

ローンチ発表会やポップアップ、体験会など、ブランドらしさが伝わるイベントを企画運営。リアル接点からの情報拡散を生み出します。

＜PR分析＞

露出実績・SNS反応・競合動向を可視化し、施策の効果検証と改善提案を実施。データに基づいた次の一手を導きます。

＜キャスティング＞

インフルエンサーやアンバサダー、タレントなどを的確にアサイン。ブランドとの親和性と影響力を掛け合わせた最適なパートナーシップを構築します。



これまでに数多くのブランドをご支援してきた経験と知見を活かし、理想論だけでなく企業の現在地やリソースに寄り添った現実的な最適解をご提案いたします。その結果、多様な成長フェーズの企業において、効果的な認知拡大を実現してまいりました。

■支援ブランド様からの声

narrativeのPR支援を共にしたブランドさまから寄せられたコメントをご紹介します。

※詳細なインタビューは下記ページにて掲載しています。

GREEN SPOON（株式会社Greenspoon様）：https://pr.nrtv.co.jp/case-study/post-45/

FUJIMI（トリコ株式会社様）：https://pr.nrtv.co.jp/case-study/post-1/

IN MIST（株式会社ゼロワンブースター様）：https://pr.nrtv.co.jp/case-study/post-104/

その他支援ブランド様（一例）

■200ブランド突破記念キャンペーンについて

対象：新規で広報・PR支援サービスをお申し込みいただく企業様

特典：初月の広報・PR支援費用が無料

定員：先着5社限定

申込方法：公式サイトよりお問い合わせください

公式サイト：https://pr.nrtv.co.jp/

■narrative株式会社について

narrative株式会社は、「わたしだけの物語を、もっと楽しく、もっと豊かに。」をコンセプトに、様々な領域のプロフェッショナルな能力を掛け合わせたソリューションカンパニーです。新規事業立ち上げ、マーケティング支援、PR支援、採用・転職支援を通じて、自社で提供しているサービス含め世の中を良くしていく"挑戦者"を支援し、人々の豊かなライフスタイルの実現に貢献します。

【会社概要】

会社名：narrative株式会社

住所：東京都港区東麻布2－32－7 3F

設立：2022年2月1日

代表者：代表取締役社長 小原 崇幹

事業内容：マーケティング事業、HR事業、PR事業

URL：https://nrtv.co.jp/