高精度FIP収益試算サービス「ENES FIPシミュレーション」を提供開始

株式会社Sassor

■概要

株式会社Sassor（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石橋 秀一、以下「当社」）は、FIP（フィードインプレミアム）制度へ移行する太陽光発電事業者向けに、最適な蓄電池運用戦略を導き出し、事業の採算性を精緻に予測する高精度FIP収益試算サービス「ENES FIPシミュレーション」の提供を開始したことをお知らせします。

本サービスは、30分単位の詳細なシミュレーションにより、FIP転換後の売電収入やプレミアム収入といった「収益サイド」の見通しと、蓄電池を活用して収益を最大化するための具体的な運用計画を提示します。

■開発の背景

FIP制度への移行は、発電事業者にとって市場価格の変動リスクを負うことを意味します。特に、再生可能エネルギーの供給過多で市場価格が0.01円/kWhまで下落する時間帯にはFIPプレミアムが付与されず、大きな収益機会の損失に繋がります。

多くの事業者が「FIPに転換すると、実際の収益はどうなるのか」「蓄電池を導入すれば本当に儲かるのか」という不確実性を抱えており、精緻なシミュレーションに基づく事業計画の策定が急務となっています。当社は、この課題を解決するため、具体的なデータに基づいて事業者が最適な意思決定を行えるサービスとして「ENES FIPシミュレーション」を開発いたしました。

■「ENES FIPシミュレーション」の主な特長

- FIP制度に準拠した、高精度な「収益」シミュレーション お客様の実際の発電データと30分毎のJEPX価格を基に、月次のFIPプレミアムや売電収益を正確に算出。FIT制度下との厳密な収益比較により、FIP転換の是非を判断する客観的なデータを提供します。- 最適化アルゴリズムによる蓄電池運用計画の自動立案 市場価格データを分析し、価格が低い時間帯に充電し、価格が高い時間帯に放電する「供給シフト」戦略を自動で立案。収益を最大化する具体的な充放電スケジュールを提示します。 ※将来的には当社独自のAI最適化エンジン「ENES」を導入し、さらなる収益向上を図る予定です。- 複数収益源の統合分析と詳細な可視化 卸電力市場での売電収益やFIPプレミアムに加え、需給調整市場への参加で得られる追加収益も統合して試算。年度別から30分単位まで、様々な時間軸で収益構造をグラフ化し、事業の収益ポテンシャルを見える化します。FIP転収益試算グラフ

■今後の展望

当社は「ENES FIPシミュレーション」を、単なる収益試算ツールに留めず、発電事業の事業計画そのものを策定できる総合プラットフォームへと進化させてまいります。

- STEP 1：事業計画（P&L）シミュレーション機能の実装現在の「収益」シミュレーションに加え、蓄電池導入コスト（CAPEX）やO&M費用（OPEX）、借入金利といった「支出サイド」のデータも入力可能にします。これにより、投資回収期間や**IRR（内部収益率）**といった、より高度な経営指標に基づいた投資判断を支援します。- STEP 2：予測モデルの統合と最適化エンジンの高度化当社が開発する「0.01円価格予測モデル」や「48時間先価格予測機能」を統合。さらにAI最適化エンジン「ENES」を実装し、シミュレーションの精度と収益性を飛躍的に向上させます。- STEP 3：計画から実行までを繋ぐ、実運用連携の実現最終的には、本ツールで策定した最適な事業計画・運用計画を、当社のアグリゲーションサービス「ENES」が自動で実行する体制を構築。「計画から実行まで」をワンストップで提供し、お客様の事業価値最大化に貢献します。

■株式会社Sassorについて

Sassorは、AIによるエネルギーリソースの最適制御技術を核に、アグリゲーションプラットフォーム「ENES」の開発・提供を行っています。「ENES」は、蓄電池等の分散型エネルギーリソース（DER）を最適に制御することで、卸電力市場や需給調整市場における収益創出から、需要家様の電気料金削減（ピークカット）さらには事業継続計画（BCP）まで、多様な価値を創出します。また、電力情報サイト「グリッド研究所」を通じて、電力系統情報などのデータ提供も行っています。今後も、蓄電池を活用した収益性向上や再生可能エネルギーの普及を支援する技術提供を通じ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【Sassor会社概要】

会社名 ： 株式会社Sassor (サッソー)

代表取締役 ： 石橋 秀一（いしばし しゅういち）

設 立 ： 2010年9月30日

所在地 ： 東京都渋谷区桜丘町 4-17

URL ： https://www.sassor.com

事業内容 ： AIを活用した電力アグリゲーションサービスの開発・提供

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Sassor (サッソー)

担当：矢嶋

お問合せ先（E-mail）：sales@sassor.com