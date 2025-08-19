【LAESSE取り扱い開始！ 】最高濃度の幹細胞・エクソソーム配合、業務用化粧品ブランド販売開始

株式会社Dr.Visea

業務用美容機器・化粧品製造販売メーカーの株式会社Dr.Visea（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表：渡邉 鷹海）は、ヒト幹細胞培養液を配合した化粧品ブランドLAESSE（ラエッセ）の取り扱いを開始します。

LAESSEとは？

商品コンセプト

「女性を美しく輝く存在へと導く」をコンセプトに開発された幹細胞配合の化粧品ブランド

今の日本は平均年齢の向上に伴い、美容の重要性が一層増しています。

サロン様にも、自信を持ってご提案いただけるような商品を10年の幹細胞研究から導き出した「 結果」にこだわった、開発しています。

LAESSEの化粧品は、年齢を重ねても美しく、活躍し続けることをサポートし 「美(BE)HAPPY」になることを目指します。

LAESSE人気化粧品のご紹介

GLASS SKIN SERIES

GLASS SKIN SERIESは、幹細胞技術を活用した高品質な化粧品シリーズです。このシリーズは、透明感と潤いを最大限に引き出し、理想的な肌を実現します。幹細胞の力を利用して、肌本来の美しさを引き出し、健康で輝く肌を提供します。毎日のスキンケアに取り入れることで、肌の質感とトーンを劇的に改善します。

glass skin clear serum

内容量：30ml

脂肪幹細胞、神経幹細胞、エクソソームを合わせた有効成分３０%の原液美容液。

ハリ感やツヤ感を目指し、若々しい印象へ導きます。外的環境に負けない健やかな肌へ導き、透明感のある肌印象へ。肌のハリや弾力を向上させ、明るく均一な肌⾊を実現します。

POINT

脂肪幹細胞、神経幹細胞、エクソソームを組み合わせた高機能美容液。

○ 細胞の再生効果：ハリ感やツヤ感を目指し、若々しい印象へ導きます。

○ 美肌効果：美⽩効果もあり、透明感のある肌印に導きます。

○ ハリ弾力の向上：肌のハリや弾力を向上させ、明るく均一な肌⾊を実現します。

○ 業界最高濃度の有効成分濃度：医療レベルを超える幹細胞培養液有効成分３０%を実現。

glass skin lotion

内容量：100ml / 業務用250g

ヒト由来幹細胞培養液など、次の化粧品の浸透力をより高めるためのブースター機能と創生成分「ヒト由来幹細胞培養液」の有効成分が10%濃度と原液レベルの化粧水。「スクワラン」を素早く角層に届けて次の美容液の更なる浸透を促します。香りは天然ローズエキス配合。

POINT

「CDS浸透技術」採用。うるおいが溢れる滑らかで、健康的な美肌に。

○ CDSシステム採用：次の化粧品の浸透力をより高めるためのブースター化粧水。

○ 肌の奥深くまで浸透：ヒト幹細胞培養液などの有効成分を肌の奥深くまで浸透させます。

○ 五感を刺激する香り：天然ローズエキスの華やかな香りで心まで癒されます。

○幹細胞培養液高配合：化粧水としてこれまでにない原液レベルの幹細胞培養液有効成分１０%配合。

glass skin stem cell & NMN face mask

内容量：360g 30枚入

再生と若返りのシナジー、プロフェッショナルケアマスク。肌の鎮静と修復を目的としており、NMNとエクソソームを配合しています。

POINT

NMNとエクソソーム配合で、肌のハリ・弾力を高め、エイジングケアに特化したフェイスマスク

○ NMN : NMNは美容や健康分野で注目されており、若々しい毎日を目指す方をサポートします。エイジングサインに効果的にアプローチし、若々しい肌をサポートします。

○ エクソソームによる成長因子活性化 : 成長因子とサイトカインを活性化するエクソソームが含まれており、肌を整え、うるおいとハリのある肌へ導きます。

○ 抗酸化作用と保湿効果 : 抗酸化作用を持ちながら、肌に必要な保湿を提供し、ハリと弾力の向上をサポートします。

○ 施術の効果を高め、ダウンタイムを軽減 : マスクは施術後の鎮静と修復を助け、施術の効果を高めながらダウンタイムを短縮します。

glass skin UV serum

内容量：50g

高度なUVブロックとともに、本格的な美肌ケ アを実感。 神経幹細胞培養液が肌を修復しながらメラニンを分解し、つけるたび明るく滑らかな肌へ導く新体感UV。ピッタリ滑らかに 伸び、敏感肌の方にもお使いいただけます。

POINT

高度なUVブロックとともに、本格的な美肌ケアを実感。

○ メラニンケア：うるおいを与え、輝くような透明感のある肌へ。

○ バリア機能サポート：ナイアシンアミドで肌のバリア機能をサポートし、外的刺激からの防御力を強化。

○ UVケアと再生：Glass skin UV serumは日差しを浴びた肌をケアし、みずみずしい印象へ

○ 軽やかなテクスチャー：肌にフィットする軽やかなテクスチャーで、⽩浮きせず自然な仕上がりを実現。

○ UVフィルター：強力なUVフィルター配合で、日中の強い紫外線でも安心。

LAESSEの導入方法

LAESSE化粧品の導入を希望のサロン様は、専用公式LINEより導入希望の旨をご連絡ください。

担当者より導入方法などをご案内いたします。

▼ドクタービセアxLAESSE専用公式LINE

https://lin.ee/ykWFmOr

LAESSE X Dr.Visea 対談動画公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eNhQerj9mEg ]

続きは近日公開予定です！

代表の後藤入耶（ごとう いりや）様に出演いただき、商品の魅力をお話しいただいています。

ぜひDr.Visea公式youtube(https://www.youtube.com/channel/UC23QEGmMSwRpqdZIa6-E7UQ)をチャンネル登録してお待ちください！

株式会社Dr.Viseaについて

【会社概要】

会社名：株式会社Dr.Visea

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-11-9 東光ホワイトビル2

代表者：渡邊鷹海

設立：2017年12月

URL：https://visea.jp/

事業内容：エステサロン向け美容マシン販売・直営サロンの経営

ラエッセ公式HP

https://laesse.tokyo/



【お問い合わせ先】

TEL：0120-829-874 (平日10時～19時)

e-mail：sales@visea.jp