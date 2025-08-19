【LAESSE取り扱い開始！ 】最高濃度の幹細胞・エクソソーム配合、業務用化粧品ブランド販売開始
業務用美容機器・化粧品製造販売メーカーの株式会社Dr.Visea（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表：渡邉 鷹海）は、ヒト幹細胞培養液を配合した化粧品ブランドLAESSE（ラエッセ）の取り扱いを開始します。
LAESSEとは？
商品コンセプト
「女性を美しく輝く存在へと導く」をコンセプトに開発された幹細胞配合の化粧品ブランド
今の日本は平均年齢の向上に伴い、美容の重要性が一層増しています。
サロン様にも、自信を持ってご提案いただけるような商品を10年の幹細胞研究から導き出した「 結果」にこだわった、開発しています。
LAESSEの化粧品は、年齢を重ねても美しく、活躍し続けることをサポートし 「美(BE)HAPPY」になることを目指します。
LAESSE人気化粧品のご紹介GLASS SKIN SERIES
GLASS SKIN SERIESは、幹細胞技術を活用した高品質な化粧品シリーズです。このシリーズは、透明感と潤いを最大限に引き出し、理想的な肌を実現します。幹細胞の力を利用して、肌本来の美しさを引き出し、健康で輝く肌を提供します。毎日のスキンケアに取り入れることで、肌の質感とトーンを劇的に改善します。
glass skin clear serum
内容量：30ml
脂肪幹細胞、神経幹細胞、エクソソームを合わせた有効成分３０%の原液美容液。
ハリ感やツヤ感を目指し、若々しい印象へ導きます。外的環境に負けない健やかな肌へ導き、透明感のある肌印象へ。肌のハリや弾力を向上させ、明るく均一な肌⾊を実現します。
POINT
脂肪幹細胞、神経幹細胞、エクソソームを組み合わせた高機能美容液。
○ 細胞の再生効果：ハリ感やツヤ感を目指し、若々しい印象へ導きます。
○ 美肌効果：美⽩効果もあり、透明感のある肌印に導きます。
○ ハリ弾力の向上：肌のハリや弾力を向上させ、明るく均一な肌⾊を実現します。
○ 業界最高濃度の有効成分濃度：医療レベルを超える幹細胞培養液有効成分３０%を実現。
glass skin lotion
内容量：100ml / 業務用250g
ヒト由来幹細胞培養液など、次の化粧品の浸透力をより高めるためのブースター機能と創生成分「ヒト由来幹細胞培養液」の有効成分が10%濃度と原液レベルの化粧水。「スクワラン」を素早く角層に届けて次の美容液の更なる浸透を促します。香りは天然ローズエキス配合。
POINT
「CDS浸透技術」採用。うるおいが溢れる滑らかで、健康的な美肌に。
○ CDSシステム採用：次の化粧品の浸透力をより高めるためのブースター化粧水。
○ 肌の奥深くまで浸透：ヒト幹細胞培養液などの有効成分を肌の奥深くまで浸透させます。
○ 五感を刺激する香り：天然ローズエキスの華やかな香りで心まで癒されます。
○幹細胞培養液高配合：化粧水としてこれまでにない原液レベルの幹細胞培養液有効成分１０%配合。
glass skin stem cell & NMN face mask
内容量：360g 30枚入
再生と若返りのシナジー、プロフェッショナルケアマスク。肌の鎮静と修復を目的としており、NMNとエクソソームを配合しています。
POINT
NMNとエクソソーム配合で、肌のハリ・弾力を高め、エイジングケアに特化したフェイスマスク
○ NMN : NMNは美容や健康分野で注目されており、若々しい毎日を目指す方をサポートします。エイジングサインに効果的にアプローチし、若々しい肌をサポートします。
○ エクソソームによる成長因子活性化 : 成長因子とサイトカインを活性化するエクソソームが含まれており、肌を整え、うるおいとハリのある肌へ導きます。
○ 抗酸化作用と保湿効果 : 抗酸化作用を持ちながら、肌に必要な保湿を提供し、ハリと弾力の向上をサポートします。
○ 施術の効果を高め、ダウンタイムを軽減 : マスクは施術後の鎮静と修復を助け、施術の効果を高めながらダウンタイムを短縮します。
glass skin UV serum
内容量：50g
高度なUVブロックとともに、本格的な美肌ケ アを実感。 神経幹細胞培養液が肌を修復しながらメラニンを分解し、つけるたび明るく滑らかな肌へ導く新体感UV。ピッタリ滑らかに 伸び、敏感肌の方にもお使いいただけます。
POINT
高度なUVブロックとともに、本格的な美肌ケアを実感。
○ メラニンケア：うるおいを与え、輝くような透明感のある肌へ。
○ バリア機能サポート：ナイアシンアミドで肌のバリア機能をサポートし、外的刺激からの防御力を強化。
○ UVケアと再生：Glass skin UV serumは日差しを浴びた肌をケアし、みずみずしい印象へ
○ 軽やかなテクスチャー：肌にフィットする軽やかなテクスチャーで、⽩浮きせず自然な仕上がりを実現。
○ UVフィルター：強力なUVフィルター配合で、日中の強い紫外線でも安心。
LAESSEの導入方法
LAESSE化粧品の導入を希望のサロン様は、専用公式LINEより導入希望の旨をご連絡ください。
担当者より導入方法などをご案内いたします。
▼ドクタービセアxLAESSE専用公式LINE
https://lin.ee/ykWFmOr
LAESSE X Dr.Visea 対談動画公開中！[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eNhQerj9mEg ]
続きは近日公開予定です！
代表の後藤入耶（ごとう いりや）様に出演いただき、商品の魅力をお話しいただいています。
ぜひDr.Visea公式youtube(https://www.youtube.com/channel/UC23QEGmMSwRpqdZIa6-E7UQ)をチャンネル登録してお待ちください！
株式会社Dr.Viseaについて
【会社概要】
会社名：株式会社Dr.Visea
所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-11-9 東光ホワイトビル2
代表者：渡邊鷹海
設立：2017年12月
URL：https://visea.jp/
事業内容：エステサロン向け美容マシン販売・直営サロンの経営
ラエッセ公式HP
https://laesse.tokyo/
【お問い合わせ先】
TEL：0120-829-874 (平日10時～19時)
e-mail：sales@visea.jp