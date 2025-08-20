´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëGramicci¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤¬ÇßÅÄ¤Ë¥ªー¥×¥ó

Store Name: Gramicci Umeda


Opening Date: Friday, August 29, 2025


Location: 6F, LUCUA 1100, 3-1-3 Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Gramicci Umeda


Business Hours: 10:30 AM - 8:30 PM


Closed: Irregular holidays


Phone: 06-6151-2110 (Available from August 29, Friday)




About Gramicci Umeda


Opening Campaign


About Gramicci


Contact for Customer


Contact for Media


³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¹


TEL 03-5772-7404


Media Kit


https://drive.google.com/drive/folders/1PHLwjK27VVQKH5uVNwvOeED0jbWQpGuK?usp=sharing