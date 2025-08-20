´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ëGramicci¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤¬ÇßÅÄ¤Ë¥ªー¥×¥ó
Store Name: Gramicci Umeda
Opening Date: Friday, August 29, 2025
Location: 6F, LUCUA 1100, 3-1-3 Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Gramicci Umeda
Business Hours: 10:30 AM - 8:30 PM
Closed: Irregular holidays
Phone: 06-6151-2110 (Available from August 29, Friday)
About Gramicci Umeda
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸¶½É¤Î´ú´ÏÅ¹¡ØGramicci Harajuku¡Ù¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÂ³¤¡¢À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ß¥Á¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ò¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂçºå±ØÄ¾·ë¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡ÖLUCUA 1100¡Ê¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì¡Ë¡×Æâ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Gramicci¤Î¥¦¥§¥¢¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥·ー¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Á¥å¥é¤Î¥¬¥ìー¥¸¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Opening Campaign
¡ØGramicci Umeda¡Ù¤ÇÀÇ¹þ20,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×À¸ÃÏ¤Çºî¤Ã¤¿¥·¥§¥ë¥Èー¥È¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£ÊÒÌÌ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤È¥¸¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¤â¤¦ÊÒÌÌ¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖI'D RATHER HAVE A BAD DAY CLIMBING THAN A GOOD DAY AT WORK.¡Ê»Å»ö¤ÇÎÉ¤¤Æü¤ò²á¤´¤¹¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°¤¤Æü¤ò²á¤´¤¹¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¡Ë¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ªー¥×¥ó¤«¤é2½µ´Ö¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÉÛ¾ò·ï¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
About Gramicci
1982Ç¯°ÊÍè¡¢Gramicci¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½À¤òÄÉµá¤·¤¿¥¦¥§¥¢¤òÀ½Â¤¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ô¥§¥ó¥Á¥å¥é¤Î¥¬¥ìー¥¸¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥è¥»¥ß¥Æ¤Ë½¸¤¦¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥Þー¤¿¤Á¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢Åìµþ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¤È¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¡¢Carhartt WIP¡Ê¥«ー¥Ïー¥ÈWIP¡Ë¡¢STUSSY¡Ê¥¹¥Æ¥åー¥·ー¡Ë¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥§¥ó¥É¥éー¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Contact for Customer
ramicci Umeda/¥°¥é¥ß¥Á ¥¦¥á¥À
¢©530-8558
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3 LUCUA 1100 6F
TEL 06-6151-2110 ¢¨8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ÄÌÍ½Äê
Contact for Media
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¹
TEL 03-5772-7404
Ã´Åö¡§Gramicci Â¼¾å
murakami@ins.fm
Media Kit
https://drive.google.com/drive/folders/1PHLwjK27VVQKH5uVNwvOeED0jbWQpGuK?usp=sharing