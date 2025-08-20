Unreal Engineの最前線！「Unreal Fest Tokyo 2025」高輪ゲートウェイで11月14日(金)・15日(土)に開催決定＆参加受付開始

Epic Games, Inc.

エピック ゲームズ ジャパン（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、Unreal Engineの公式大型イベント「 Unreal Fest Tokyo 2025」を2025年11月14日(金)・15日(土)にTAKANAWA GATEWAY Convention Center B2階にて開催します。

また、本イベントの特設サイト並びに参加申込みページを公開いたしました。

事前登録：https://egj-official-study.connpass.com/event/365969/

公式サイト：https://www.unrealengine.com/ja/events/unreal-fest-tokyo-2025

Unreal Engine は、ゲーム開発に留まらず、映像、自動車、建築、ファッションといった幅広い産業分野で活用される最先端のリアルタイム3Dツールです。

本イベントでは、Unreal Engineが各業界でどのように活用されているかの最新事例を余すことなくご紹介します。

未来のクリエイティブを体験できるこの特別な機会に、皆様のエントリーを心よりお待ちしております。

▼Unreal Fest Tokyo 2025とは

Unreal Fest Tokyoは エピック ゲームズ ジャパン が主催する無料の公式大型イベントです。さまざまな分野で利用されるUnreal Engineに関して知っていただくイベントとして毎年開催しています。

イベント当日は、スポンサー企業によるブース展示、作品制作コンテスト「UE5ぷちコン」の入選作品展示、Quixelチームによる3Dスキャン体験ブース、さらにEpic Games Japanのスタッフとの交流ができるミートアップコーナーなど、多彩な企画をご用意しております。

また、登壇者については2025年9月頃に発表予定です。ゲームのみならず映像、自動車、建築など幅広い業界から、多様なクリエイターやエンジニアが登壇する予定ですので、ぜひご期待ください。

講演最新情報は公式SNSアカウントで発信いたします。

X：https://x.com/UnrealEngineJP

▼「Unreal Fest Tokyo 2025」開催概要

イベント名：Unreal Fest Tokyo 2025

会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center B2階

〒108-0074東京都 港区 高輪2丁目21番2号

日程：

【ノンゲームデー】2025年11月14日(金)

※映像・自動車・建築・ファッションなど、 主にエンタープライズ関係の講演を予定しております

【ゲームデー】2025年11月15日(土)

※主にゲーム分野の講演を予定しております

【プレスキット】

https://epicgames.ent.box.com/folder/335922107933?s=7yyezv3tfgfuovpeo2ql79w2oro6001l

▼Unreal Engine について

Epic Games の Unreal Engine は、世界で最もオープンで先進的なリアルタイム 3D ツールです。ゲーム、映画、テレビ、建築、自動車、交通、広告、ライブ イベント、トレーニング、シミュレーションなど、さまざまな分野のクリエイターたちが、最先端のコンテンツ、インタラクティブな体験、没入型仮想世界を提供するために Unreal を選択しています。@UnrealEngineJP をフォローしてunrealengine.com から無料でUnrealをダウンロードしましょう。

▼Epic Games について

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。

また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

本件に関するお問い合わせ：support@unrealfest2025.jp

(C) 2004-2025, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal およびそのロゴは、米国ならびにその他の国々における Epic Games, Inc の商標または登録商標です。

※プレスリリースは2025年8月20日(水)現在のものであり、予告なしに内容変更が行われる可能性がございます。