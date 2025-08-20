yuzuna,RIEHATA出演決定！Leo (RHT.)×RaySTAが贈る『IDENTITY』川崎・CLUB CITTA′にて8/21開幕！

株式会社BUZZ GROUP

最先端のダンスイベントを数多く手掛ける株式会社RaySTA（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 勇翔、以下「RaySTA」、https://raysta.jp/）は、オーガナイザーLeo（RHT.）と共同で運営する次世代ダンスイベント『IDENTITY TOKYO』を、8月21日（水）に川崎 CLUB CITTA’にて開催いたします。

本イベントは、若手精鋭ダンサーのみが出演し、自らの“IDENTITY”を体現する渾身のパフォーマンスを披露する注目のCREWイベント。ゲストライブにはyuzuna、さらに世界的ダンサーRIEHATAも登場。

加えて、YouTube登録者数81万人超を誇る「午前0時のプリンセス（ぜろぷり）」のメンバーとしても活躍するJESSICA、KENSHO MURAKAMI、RISAJIRI、Ken、そしてRHT.メンバーのMacoto (RHT.)やAsuka (RHT.)ら実力派が集結する、豪華ダンサー陣による“IDENTITY SHOW”も大きな見どころのひとつです。多彩なジャンルの人気ダンサーが一堂に会し、圧倒的なダンスエンターテインメントで会場を熱狂へと導きます。

イベント開催概要

イベント名

IDENTITY -TOKYO-

日程

2025年8月21日（木）開場 16:30 ／ 開演 17:30 ／ 終演 20:00

会場

CLUB CITTA’（神奈川県川崎市川崎区小川町5-7）

アクセス：JR川崎駅、京急川崎駅より徒歩5分

出演者

【LIVE】

yuzuna

【IDENTITY SHOW】

Asuka (RHT.)

JESSICA

Ken

KENSHOMURAKAMI

Macoto (RHT.)

RISAJIRI

【LOV3RZ VIDEO PROJECT by SPACE LOV3】

RIEHATA (KIDS / MASTER / PROFESSIONAL)

【CREW】

Ami Higuchi (JOKER)

HaNa

KANU

Ken

KENSHO MURAKAMI

Kooouya (GANMI)

KOSUKE from OSAKA

Leo (RHT.)

Macoto (RHT.)

MiU (ODORI)

MikuHeNe

MITSUGU from FUKUOKA

Natsuki (JOKER)

NOAH

RAIKI (ODDRAW)

RICO HIRAI from OSAKA

RISAJIRI

Ryoga (GANMI)

SASUKE from FUKUOKA

【CAST】

TAICHI

中村碧十

花歩

■限定グッズも展開！ここでしか手に入らないアイテムをチェック

グッズの展開も本イベントの大きな見どころのひとつ。なかでも今回の注目は、出演ダンサーを収録した 「IDENTITY -TOKYO- ランダムトレーディングカード」。ここでしか手に入らない特別アイテムとして、ぜひコレクションしていただきたい。その他にも、Tシャツやキャップといったオリジナルグッズ、豪華賞品が当たるガチャなど多彩なラインナップをご用意。

グッズラインナップ（当日物販ブースにて販売）

・IDENTITY -TOKYO- ランダムトレーディングカード（全22種）

価格：\700

・IDENTITY GACHA（ガチャ）

価格：\600

賞品：

A賞／IDENTITY -TOKYO- 限定Tシャツ（3枚）

B賞／トレーディングカード22種コンプリートセット（5名）

C賞／缶バッジ または ラバーバンド

・IDENTITY LOGO T-SHIRT（White／Black／Navy）

価格：\4,000

・IDENTITY LOGO MESH CAP（Navy／Black／Khaki／Light Pink）

価格：\3,800

【備考】

・お支払い方法は、現金／各種クレジットカード／QR決済 に対応。

・ランダムトレーディングカードは 1会計につき最大10枚まで購入可。

・IDENTITY GACHA（ガチャ）は 1会計につき最大10回まで。

