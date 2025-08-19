1999年から時代を超えて復刻された「New Balance」”1000”の「atmos」エクスクルーシブカラーが登場

Foot Locker atmos Japan合同会社

1999年に発売され、当時のトレーニングカテゴリーにおける高機能フラッグシップとして支持された「New Balance」の”1000”が、現代のファッションシーンに向けたアップデートを加えて復刻し、「atmos」エクシクルーシブカラーを発売いたします。

【PRODUCT】

M1000F(BLACK)M1000G(WHITE)

New Balance "1000"

No':M1000F(BLACK) / M1000G(WHITE)

Price:\19,800(税込)

Size:23.0cm-29.0cm,30.0cm

Release:2025年8月22日(金)

展開店舗:atmos各店およびオンラインショップ(https://www.atmos-tokyo.com/lp/newbalance-m1000-0815)

本作は、90年代を象徴するチャンキーなシルエットと、スポーツの躍動感を表現した流線的なアッパーパターンを残してリデザイン。さらに、アッパー全体に特殊なヴィンテージワックストリートメントを施すことで、履き込まれたような奥行きのある質感を再現しました。機能性は、衝撃吸収性と反発性を両立するABZORB(R)ミッドソール、中足部の安定性を高めるStability web、履き口部分のフィット感を向上させるフォームヒールパッドなど、当時の最高峰スペックを継承。長時間の着用でも快適さを保ちます。

今回のリリースでは、「atmos」限定カラーとしてスタンダードなブラック、ホワイトの2色を用意。機能美を引き立たせるシンプルな配色で“1000”の魅力を最大限に演出しています。

本作の発売を記念し、atmos心斎橋店では2025年8月22日(金)よりPOPUPを開催。atmos限定カラーの発売と“1000”のバリエーション豊かなインライン、さらには、モダンでクリーンなアパレルラインの”Black Out Apparel Collection”も展開。

店内2Fエリアにて、壁面にはNew Balanceのシューズ、”Black Out Apparel Collection”をラインナップ。『“FUTURE IN THE PAST”未来は過去に』をテーマに、1999年からシューズがタイムスリップしてきたかのような世界観を体感できる空間をお楽しみいただけます。

【atmos心斎橋店 “New Balance 1000” POPUP詳細】

■日程

2025年8月22日(金) ～ 9月22日(日)

■場所

「atmos心斎橋店」(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/33) 大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-7-6

■内容

“M1000”の「atmos」限定カラーの展開およびインラインモデルとアパレルラインの ”Black Out Apparel Collection”がラインナップ

『“FUTURE IN THE PAST”未来は過去に』をテーマに1999年からシューズがタイムスリップしてきたかのような世界観を体感できる空間を用意

本作は、2025年8月22日(金)よりatmos各店舗、atmos pink各店、atmos オンラインショップ、New Balance直営店及びオンラインショップにて発売いたします。

#atmos #NewBalance #1000

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

https://shop.newbalance.jp(https://shop.newbalance.jp)

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを明確に示し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が誇りを持って世に送り、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のとして誕生したニューバランスは、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しております。