Vibrant Broadband、Ribbonを活用してミドルマイルのインフラを変革

東京, 2025年8月20日 /PRNewswire/ -- リアルタイム通信技術とIP光ネットワークソリューションにおける世界的リーダーであるRibbon Communications Inc.（アメリカ、テキサス、日本法人：リボン・コミュニケーションズ株式会社、以下リボン）は、18日、アメリカ中西部で最初の電力協同組合のひとつであり、地方におけるブロードバンドの革新のパイオニアであるMeeker Energyの一部門であるVibrant Broadband（以下、Vibrant） が、画期的な新しいミドルマイル・ネットワークソリューションにリボンの技術を採用したことを発表しました。リボンは、地方での接続性における豊富な実績をもとに、サービスプロバイダーが十分にサービスを受けられていない地域社会に重要なインターネットアクセスを提供できるよう支援しています。

「今回のアップグレードは私たちにとって大きな節目となります。これにより、サービス提供範囲を拡大し、増大する顧客基盤により良いサービスを提供し、将来の技術にも対応できるようになります」と、Vibrantの IT マネージャー、アンドルー・カルクブレンナー氏（Andrew Kalkbrenner）はコメントを寄せています。「リボンは、積極的かつ協調的な姿勢、技術的専門性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、本プロジェクトにおける最適なパートナーとなりました」。

新しいインフラは、コンパクトで高性能なIPアグリゲーションルーターであるリボンの NPT 2100 と、IPオプティカル投資のROIを最大化するために包括的な制御、分析、設計、計画アプリケーションを提供するMuseマルチレイヤーオートメーションプラットフォーム を活用しています。これらを組み合わせることで、Vibrantは迅速な導入と運用効率を支える拡張性に優れた将来対応型のプラットフォームを獲得し、新たな収益機会を創出するとともに、ネットワーク進化の基盤を築くことができます。

「Vibrant Broadbandが地方コミュニティに世界水準の接続性を提供するという使命を支援できることを誇りに思います」と、リボン米国地域セールスリーダーのエリザベス・ペイジ（Elizabeth Page）は述べています。「このパートナーシップは、当社が公益事業者に対し、自らのネットワークを効率的かつ効果的に活用し、収益化できるよう支援していることを体現しています」。

