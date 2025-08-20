こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション_シャインマスカットや栗など秋薫るセイボリーとデザートで優雅なひとときを。秋限定ハイティー「HARVEST AURA」を発売
一口ごとに広がる繊細で豊かな味わいをお好きなドリンクとともに。期間：2025年9月1日(月)～11月30日(日) 場所：ホテル19階「Bar19(バーナインティーン)」
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也）では、2025年9月1日(月)～11月30日(日) までの期間、ホテル最上階（19階）の「Bar19(バーナインティーン)」にて、秋限定ハイティー「HARVEST AURA(ハーベスト オーラ)」を発売いたします。
今回は、秋の訪れを感じさせるシャインマスカットや栗、さつま芋などの食材を華やかなセイボリーやデザートで表現いたします。スタンド上段には秋果実と鴨肉を使ったサラダをご用意。中段には、ハモン イベリコ（生ハム）をのせた栗のコロッケをはじめ、海老のフリットとグリルしたさつま芋をレモンとともに挟んだスライダーバーガー、鰹のレアグリルに少し酸味効かせたシャインマスカットのソースをかけた一品など、5種の前菜を華やかに盛り付けました。下段には、真鯛のオーブン焼きにシャインマスカットと白ワインのソースを掛けてご提供。メインディッシュは、グリルした国産牛のフィレ肉にポートワインとドライフルーツをじっくり煮詰めたソースをあしらいました。芳醇なぶどうの香りとコク、ほどよい酸味が肉料理に深い味わいを与えます。デザートには、チョコレートブラウニーや胡桃の上に、マロンクリームを絞り、アイスクリームをのせてシャインマスカットを飾り付けたパフェをお楽しみいただきます。また、フリーフローのドリンクには、シャンパン ヴーヴ・クリコをはじめ、7種のオリジナルカクテルと3種のノンアルコールカクテル、12種の香り高い紅茶をご用意いたします。
一口ごとに秋の味覚が広がる華やかなひとときを、お好みのドリンクとのマリアージュでご堪能ください。
■秋限定ハイティー「HARVEST AURA(ハーベスト オーラ)」について
旬のシャインマスカットや栗、秋果実やさつま芋など、秋の恵みを詰め込んだハイティーです。秋色に染まる美味をお好きなドリンクとともにご堪能ください。
【料理】
[前菜] ※スタンド上段、中段
・鴨肉のロティと秋果実のサラダ仕立て
・スモークサーモンとかぼちゃのヨーグルトソース
・ハモン イベリコ（生ハム）と栗のコロッケ
バルサミコと味噌のソース
・鰹のレアグリルとシャインマスカットのサルサ
・海老フリットとさつま芋のグリル、
レモンのスライダーバーガー
[魚料理] ※スタンド下段
真鯛のオーブン焼き
シャインマスカットと白ワインのソース
[メインディッシュ]
国産牛フィレ肉のグリル
ドライフルーツとポートワインのソース
[デザート]
モンブランパフェ
シャインマスカット添え
【フリーフロー】
ヴーヴ・クリコ イエローラベル、赤・白ワイン、オリジナルカクテル7種、ノンアルコールカクテル3種、ノンアルコールスパークリングワイン、紅茶12種
秋限定ハイティー「HARVEST AURA」概要
期間：2025年9月1日(月)～11月30日(日)
除外日：10月18日(土)
時間：平日 17：00～20：00 ラストオーダー、土・日曜日、祝日 14：00～20：00 ラストオーダー
場所：Bar19
料金：1名様9,200円 ※フリーフロー付き
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。
※ご予約は前日17：00まで。2名様より承ります。
※フリーフローは90分制です。
※入荷の都合により、原産地及びメニュー内容が変更になる場合がございます。
※状況により営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。
＜本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Bar19
TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com/
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Bar19
TEL：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
Bar19
https://www.cyosaka.com/restaurant/bar19.html
