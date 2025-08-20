こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
外国人支援のGTN、「N-1グランプリ ～日本語教師 No.1 決定戦～」に協賛
外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、株式会社JSテラスが主催するコンテスト「N-1グランプリ ～日本語教師 No.1 決定戦～」に協賛いたします。
協賛の背景
日本の在留外国人数は2024年末時点で約376万9,000人と、前年から10.5％増加し過去最多を記録しました。GTNでは19年間にわたる支援を通して、日本語力の向上が暮らしの安定や就労の機会拡大に繋がる事例を数多く見てきました。こうした経験から、日本語教育は外国人が安心して暮らし、社会とつながるための基盤であると考えています。
本大会は、これまで評価の場が限られてきた日本語教師の指導力を正当に評価し、相互の学びと交流を促進するものです。GTNは、この取り組みが日本語教師の研鑽を後押しし、ひいては海外からの学習者の学びの質向上に直結すると考え、協賛を決定しました。
「N-1グランプリ～日本語教師No.1決定戦」開催概要
日時：2025年8月24日（日）10:00～16:00
会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）
主催：株式会社JSテラス
表彰及び副賞：最優秀賞 50万円 その他表彰あり
公式サイト：https://www.js-terrace.com/company/
※参加エントリーは、終了しております。
【GTNについて】
GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。
社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス
所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F
創業年月：2006年7月
代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸
事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など
URL ：https://www.gtn.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【お問い合わせ先】
株式会社グローバルトラストネットワークス
広報部：中井
電話：03-4500-1281 FAX：03-6804-6802 e-mail：promo@gtn.co.jp
