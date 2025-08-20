¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú8/22 (¶â)11:00¡Û Î¥Ã¦¤ÇÇ¯´Ö¤¤¤¯¤éÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¥«¥´Íî¤ÁÈ¾¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö·èºÑ ¡ß EFO¡×¥»¥ß¥Êー¡ã»²²ÃÌµÎÁ¡ä
¥«¥´Íî¤Á¡¦¥Õ¥©ー¥àÎ¥Ã¦¤ò»ß¤á¤ë¡ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¸þ¤±CVR²þÁ±¥»¥ß¥Êー¡Ú8/22(¶â)11:00～¡¢¸åÆü¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê¡Û
´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤Ê¤°DX¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî°æ½ç°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3909¡¢°Ê²¼¥·¥çー¥±ー¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDG¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼Ä ´²¡Ë¤È¹çÆ±¤Ç¡¢8·î22Æü(¶â)11:00～¡ØÎ¥Ã¦¤ÇÇ¯´Ö¤¤¤¯¤éÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡© ¥«¥´Íî¤ÁÈ¾¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö·èºÑ ¡ß EFO¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢8·î22Æü¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.veritrans.co.jp/webinar/2025/250822.html
EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥´Íî¤Á¡×¤ä¡Ö¥Õ¥©ー¥àÎ¥Ã¦¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤Ç¿ôÉ´Ëü～¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EC¥µ¥¤¥È¤ÎCVR²þÁ±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþ¡¦¿½¹þ¤ßÄ¾Á°¤ÎÎ¥Ã¦Î¨²þÁ±¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢·èºÑ¤ÈEFO¡ÊÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥àºÇÅ¬²½¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤¬¡¢¥«¥´Íî¤Á¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÄ¾Á°¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
CVR²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¡Ö¹ØÆþÄ¾Á°¤ÎÎ¥Ã¦¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë
¥«¥´Íî¤Á¤ä¥Õ¥©ー¥àÎ¥Ã¦¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¾ð¥·¥¹¤¬ÉÔºß¤Þ¤¿¤Ï·óÌ³¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤
²þÁ±»Üºö¤¬Â°¿ÍÅª¤ÇºÆ¸½À¤Ë·ç¤±¤ë
¢£³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/1855/116192/116192_web_1.png
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
https://digitalpr.jp/table_img/1855/116192/116192_web_2.png
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒDG¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¾¾±Ê ´îÎø
2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¤ËÆþ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDG¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë½Ð¸þ¤·Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¡£ ¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
¡ã¼ç¤Ê¤´Æ³Æþ»Ù±ç¼ÂÀÓ¡ä
¡¦ÀìÌç¾¦¼Ò¡¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä
¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¿¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï»öÁ°Í½Ìó
¡¦¼«¼£ÂÎ¡¿»ñ³Ê»î¸³¼õ¸³¿½¹þ
¡¦²Û»ÒÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹
¾®»³ ¿¿Íý»Ò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¡¢YouTube¤Ç¤Î¿·µ¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÎ©¤Á¾å¤²¤ä¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSEO¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¸¡º÷½ç°Ì¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÊ£¿ô¤Îµ»ö¤Ç¸¡º÷¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏEFO¥Äー¥ë¡Ö¥Õ¥©ー¥à¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ë½¾»ö¤·¡¢ÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤ÎÎ¥Ã¦¤ËÇº¤à¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî°æ ½ç°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-9-9¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë14F
ÀßÎ©¡§1996Ç¯2·î1Æü
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3909
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.showcase-tv.com/
¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー ¡§¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÉÔ¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¡Ö¹¬¤»¡×¤ËÆ³¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢¿Í¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¡¢´¶Æ°¤äËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¡á¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô ¹ÊóÃ´Åö¡§¿åÌî
TEL¡§03-5575-5102
E-mail¡§info@showcase-tv.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.showcase-tv.com/
¥Õ¥©ー¥à¥¢¥·¥¹¥È/Form Assist
https://efo.showcase-tv.com/formassist
´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤ò¤Ä¤Ê¤°DX¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî°æ½ç°ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3909¡¢°Ê²¼¥·¥çー¥±ー¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDG¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼Ä ´²¡Ë¤È¹çÆ±¤Ç¡¢8·î22Æü(¶â)11:00～¡ØÎ¥Ã¦¤ÇÇ¯´Ö¤¤¤¯¤éÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡© ¥«¥´Íî¤ÁÈ¾¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö·èºÑ ¡ß EFO¡×¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢8·î22Æü¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.veritrans.co.jp/webinar/2025/250822.html
EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥´Íî¤Á¡×¤ä¡Ö¥Õ¥©ー¥àÎ¥Ã¦¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤Ç¿ôÉ´Ëü～¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Îµ¡²ñÂ»¼º¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EC¥µ¥¤¥È¤ÎCVR²þÁ±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþ¡¦¿½¹þ¤ßÄ¾Á°¤ÎÎ¥Ã¦Î¨²þÁ±¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢·èºÑ¤ÈEFO¡ÊÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥àºÇÅ¬²½¡Ë¤ÎÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤¬¡¢¥«¥´Íî¤Á¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÄ¾Á°¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
CVR²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¡Ö¹ØÆþÄ¾Á°¤ÎÎ¥Ã¦¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë
¥«¥´Íî¤Á¤ä¥Õ¥©ー¥àÎ¥Ã¦¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¾ð¥·¥¹¤¬ÉÔºß¤Þ¤¿¤Ï·óÌ³¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂÁõ¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤
²þÁ±»Üºö¤¬Â°¿ÍÅª¤ÇºÆ¸½À¤Ë·ç¤±¤ë
¢£³«ºÅ³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/1855/116192/116192_web_1.png
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
https://digitalpr.jp/table_img/1855/116192/116192_web_2.png
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒDG¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¾¾±Ê ´îÎø
2024Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥ìー¥¸¤ËÆþ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDG¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë½Ð¸þ¤·Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ë½¾»ö¡£ ¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
¡¦ÀìÌç¾¦¼Ò¡¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈÎÇä
¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¿¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï»öÁ°Í½Ìó
¡¦¼«¼£ÂÎ¡¿»ñ³Ê»î¸³¼õ¸³¿½¹þ
¡¦²Û»ÒÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×ÈÎÇä
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹
¾®»³ ¿¿Íý»Ò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¡¢YouTube¤Ç¤Î¿·µ¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÎ©¤Á¾å¤²¤ä¶âÍ»¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSEO¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£¸¡º÷½ç°Ì¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÊ£¿ô¤Îµ»ö¤Ç¸¡º÷¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏEFO¥Äー¥ë¡Ö¥Õ¥©ー¥à¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ë½¾»ö¤·¡¢ÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¤ÎÎ¥Ã¦¤ËÇº¤à¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿Ìî°æ ½ç°ì
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ1-9-9¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ó¥ë14F
ÀßÎ©¡§1996Ç¯2·î1Æü
¾å¾ì¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3909
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.showcase-tv.com/
¥³¥¢¥Ð¥ê¥åー ¡§¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡×
»ä¤¿¤Á¤Ï¿Í¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÉÔ¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¡Ö¹¬¤»¡×¤ËÆ³¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢¿Í¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¡¢´¶Æ°¤äËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¡á¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ê¿Í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô ¹ÊóÃ´Åö¡§¿åÌî
TEL¡§03-5575-5102
E-mail¡§info@showcase-tv.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥çー¥±ー¥¹¡§¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È
https://www.showcase-tv.com/
¥Õ¥©ー¥à¥¢¥·¥¹¥È/Form Assist
https://efo.showcase-tv.com/formassist