劇伴作曲家 石塚玲依初のクラシックピアノ作品集CD『石塚玲依ピアノ作品集I』がDICT Recordsよりリリース！

東京都渋谷区のDICT CUBE TOKYOを本拠地とする、Web 3.0 / DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）から派生した企業、株式会社Virgo（東京都渋谷区）は、運営する音楽レーベル「DICT Records」より、TVアニメ「進撃の巨人」エンディング曲ほか多数のアニメ音楽を手掛ける作曲家の石塚玲依による初のクラシックピアノ作品集CD『石塚玲依ピアノ作品集I』を2025年8月にリリース致しました。

[Amazon商品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKL93S4Z ]

■アニメ音楽と並行してクラシック音楽の作曲にも取り組む石塚玲依初のクラシックピアノ作品集CD

CDジャケット画像（アートワーク: 熊谷ゆ～ほ）

本CD全作品の作曲と演奏を手がけた石塚玲依（いしずか・れい）は、TVアニメ「進撃の巨人」、「わんだふるぷりきゅあ！」各エンディング曲、TVアニメ 「プリパラ」、「カッコウの許嫁」各サウンドトラックをはじめ、多数のアニメ音楽を手掛ける作曲家で、現在放送中のTVアニメ「雨と君と」や「カッコウの許嫁 Season2」においても音楽を担当しています。

2024年からは劇伴作品の制作と並行してDICT Records（ディクト・レコーズ）よりクラシック作品を継続的に配信リリース。その作品群は、クラシック音楽由来のピアニスティックな表現手法と、劇伴音楽でみせるキャッチーさを併せ持った、現代ピアニストのレパートリーのひとつとなり得る楽曲に仕上がっています。本CDは、その作品群から20曲を厳選し、CD用に新たにリマスタリングを行い、石塚玲依初のクラシックピアノ作品集としてリリースされました。

CD付属印刷物より

[プロフィール詳細はこちら → https://www.imagine-music.co.jp/artist/index/20 ]

[これまでにDICT Recordsよりリリースされた石塚玲依作品はDICT Records Webページよりご確認ください（各音楽配信サービスへのリンク有り）→ https://www.virgo-all-creation.com/dict-records ]

■配信リリース作品において石塚玲依と共創を続けてきた熊谷ゆ～ほがアートワークを担当

収録楽曲のうち、組曲「連なる帆船、率いられた風景」や「イーゼルの上の音楽」シリーズのジャケットデザインを担当したイラストレーター／デザイナーの熊谷ゆ～ほが、本CDのアートワークを担当しました。収録楽曲の世界観を一つに融合した、美しく洗練されたデザインとなっています。

[熊谷ゆ～ほ YU-HO KUMAGAI]

長野県出身、神奈川県在住のデザイナー/イラストレーター。

Webデザイン、チラシ等各種印刷物デザイン、アプリUIデザイン、商品パッケージデザイン、ロゴデザイン、音楽作品アートワーク制作、動画制作、各種イラスト制作等、大手企業からの依頼をはじめ、幅広い制作実績を持つ。DICT Agency所属。

[プロフィール詳細はこちら → https://www.virgo-all-creation.com/ufo-kumagai ]

■新しいクラシック音楽文化の樹立を目指す共創の枠組みから誕生した作品群

熊谷ゆ～ほ

今回収録された楽曲は、社会実験コミュニティ「DICT」（ディクト）が「新しいクラシック音楽文化を共創によって樹立する 作曲家と演奏家のためのサンドボックス・コミュニティ」として、そのβ版の運用を行ってきた『DICT Music DAO Classics』（ディクト・ミュージックダオ・クラシックス）の枠組みの中から生み出されています。

この取り組みでは、Web 3.0 / DAOの仕組みを活用し、作曲家たちのバックボーンに依る、芸術性の高い作品を自立分散的に生み出すとともに、その楽曲の演奏権等一部権利をオープンソース化することにより、コンテンツの利活用を促進させ、作曲家と演奏家のより良い活動環境の循環醸成と、新しいクラシック音楽文化の樹立を目指しています。

『DICT Music DAO Classics』は2025年11月に都内音楽大学で開催（予定）されるイベントにて正式にローンチされます。現在複数の作曲家による多数の作品が制作されており、今後続々とリリースされる予定です。

[DICT Music DAO Classics特設ページ → https://www.virgo-all-creation.com/dict-music-dao-classics ]

[商品情報]

商品名: 石塚玲依ピアノ作品集I

作曲～音源制作: 石塚玲依

アートワーク: 熊谷ゆ～ほ

収録時間: 約63分

商品番号: VI-0026

JAN: 4595558368017

価格: 3,300円（税込）

発売元: DICT Records（株式会社Virgo）

Amazon商品ページ: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FKL93S4Z

[収録楽曲]

組曲「連なる帆船、率いられた風景」

1. I. 潮流

2. II. ウンディーネ

3. III. 寄港地

4. IV. セビトナ

5. Ｖ. 水柱

ソナチネ《アストラム》

6. I. Allegro delicato

7. II. Andante

8. III. Vivace

イーゼルの上の音楽

9. 日時計

10. 水たまりを跨ぐ猫

11. 深層の魚群

12. ヘイロー

13. ノクチルカ

14. 星図の鳥たち

15. 静謐なレリーフ

16. 水光を紡ぐ人魚

17. 鳳凰

18. 不透明な精霊

19. 純潔で虚ろなワルツ

20. ルリビタキ

※各曲の配信リリース版は各音楽配信サービスにてご試聴いただけます。

[Staff]

Produce & Mastering: Takeki Mitome

Executive Producer: Shinya Yamamoto, PhD

■DICT（ディクト）とは

CD付属印刷物より

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

東京都渋谷区のDICT CUBE TOKYOを中心に、国内外の多様な拠点で活動を展開し、3年間で15社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

創設者・代表：山本 晋也

本拠地：東京都渋谷区代々木1-44-4 DICT CUBE TOKYO

DICTロゴ

株式会社Virgoについて

株式会社Virgo（ヴァルゴ）は、2023年にDICTから誕生した企業の一つで、音楽出版事業、音楽レーベル（DICT Records）運営の他、書籍レーベルの運営、イベント企画・運営、タレントマネジメント、映像制作等を行なっています。

代表者: 代表取締役 山本 晋也

本社所在地: 東京都渋谷区代々木1-44-4 DICT CUBE TOKYO

コーポレートサイト: https://www.virgo-all-creation.com/

※弊社音楽作品の利用等に関するお問い合わせはDICT Recordsまで、Eメールにてお問い合わせください。

Email: info-dictrecords@fractal-dict.com

株式会社Virgoロゴ