DIMO Japan、アジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX2025」にて、Toyota Blockchain Lab後援の「RWAエリア」に出展

2025年8月20日

株式会社DIMO Japanは、2025年8月25日（月）～26日（火）に東京・ザ・プリンスパークタワー東京で開催されるアジア最大級のWeb3カンファレンス「WebX2025」に出展することをお知らせいたします。出展エリアは、Toyota Blockchain Labが後援する「RWAエリア supported by Toyota Blockchain Lab」内のブースになります。

■ 概要

DIMO Japanは、Toyota Blockchain Labが後援する「RWAエリア」にてブースを構え、モビリティデータとWeb3技術を掛け合わせた次世代の分散型モビリティインフラ「DIMO」の日本展開について説明します。来場者は、車両データを活用した新しいサービスモデルや、Web3を基盤とするユーザー主導のデータ活用の可能性を体験できます。

イベント期間中、DIMO JapanメンバーとUSファウンダー陣がブースに常駐し、プロダクト・サービスを活用した事業連携、協業の相談が可能です。DIMOにご興味を持たれている方は、ぜひ会場までお越しください。



■ WebX2025について

WebXは、日本最大の暗号資産・Web3メディアであるCoinPostが企画・運営する、アジア最大規模のグローバルカンファレンスです。暗号資産、ブロックチェーン、その他のWeb3技術に関連する企業が世界中から集結し、国内外の主要プレイヤー、起業家、投資家、政府関係者、メディア、一般来場者が一堂に会します。

https://webx-asia.com/ja/

