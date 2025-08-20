【９月７日(日)】実践的な事例からまちづくりを考える！第3回「えんのもりスクール」を開催！

【概要】

東京都板橋区

板橋区では、板橋駅西口の駅前広場を中心としたエリア一帯を「えんのもり」と名づけ、宿場町としてのルーツやシンボルツリーである「むすびのけやき」を活かし、様々な人の縁をつなぐような温かい空間づくりをめざしています。令和9年度の駅直結の板橋口地区再開発ビル4階における公益エリア整備や令和11年度の駅前広場リニューアルに向け、様々な立場の人が混ざり合い、学び、議論しながら、まちづくりを進める「えんのもりプロジェクト」を立ち上げました。

当該プロジェクトの一環として、まちづくりに関するレクチャーや、緑やまちについてのワークショップなどを「えんのもりスクール」として開催しています。

第３回「えんのもりスクール」では、第２回に引き続き、”えんのもり”の使い方を考えるワークショップのほか、まちづくりに繋がる実践的な学びや事業に関する「まちづくりレクチャー」を実施します。

今後も「えんのもりスクール」では、まちづくりに関するレクチャー、緑やまちについてのワークショップ・まちあるきのイベントを２か月に１回程度の頻度で開催していきます。区民、事業者、設計者、区職員が混ざり合って共に学び、完成後のえんのもりの活用や維持管理について、継続的に対話していきたいと考えています。

【日時】

令和7年9月7日(日) 13時30分から17時15分まで

【場所】

下板橋駅前集会所(板橋２-３-１都営住宅敷地内)

主催：えんのもりプロジェクト事務局(板橋区まちづくり推進室 地区整備課、NEY＆PARTNERS JAPAN)

協力：板橋駅まちづくり応援団、いたのま

【募集期間】

募集期間：8月23日(土)～8月29日(金)

募集人数：１.ワークショップ 15名

２.まちづくりレクチャー 50名

参加費： 無料

(注１)応募多数の場合、抽選となります。

(注２)１.、２.通しでの参加、どちらかのみの参加も可能。

【内容】

１.えんのもり使い方ワークショップ２

時間：13時30分～15時30分

内容：新たに整備される板橋口地区再開発ビル 4階の公益エリアと、リニューアルされる板橋駅西口駅前広場、既存ハイライフプラザの 3 つの施設を連携させた一体的利用・運営をめざしている“えんのもり”の使い方を考えるワークショップを開催します。

備考：持ち物不要。

２.まちづくり連続レクチャー(豪華2本立て！)「実践的な学びからまちと建築を考える」、「人の心とまちを紡ぐプロレス事業」

時間：15時45分～17時15分

内容：板橋口地区再開発ビル4階の公益施設の設計者であるツバメアーキテクツから、山道拓人さん、今年デビュー30周年を迎えた「いたばしプロレス」の主催者である、はやてさんの2名による講座です。他地区の事例を踏まえた建築の視点から考える公益エリアのあり方や、プロレス事業の中で紡いだ人の心や関わりについて、それぞれお話しいただき、得られた学びを板橋駅前の「えんのもり」の仕組みづくりに活かしていきます。

講師：山道拓人(株式会社ツバメアーキテクツ代表 )、はやて(いたばしプロレスリング代表)

備考：レクチャー（１時間15分程度）、質疑応答（15分程度）。

