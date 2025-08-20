ランサムウェアに特化した防御態勢の構築へ：ソフォスとHalcyon、新たなインテリジェンス共有と相互監視による高度な改ざん防止機能を発表
2025年8月20日
＜＜報道資料＞＞
ソフォス株式会社
ランサムウェアに特化した防御態勢の構築へ：ソフォスとHalcyon、新たなインテリジェンス共有と相互監視による高度な改ざん防止機能を発表
～両社のコラボレーションにより、リアルタイムのインテリジェンス共有と相互監視による高度な改ざん防止機能を実現し、ランサムウェアの検知と対応を加速～
サイバー攻撃を阻止する革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるSophos（日本法人：ソフォス株式会社 東京都港区 代表取締役社長 足立 達矢）は本日、業界をリードするランサムウェア対策ソリューションプロバイダーであるHalcyonと、戦略的な提携を締結し、脅威インテリジェンスを共有して提供することを発表しました。ランサムウェア対策の分野で最も豊富な経験と実績を誇る2社の提携により、全世界で30万社以上の組織において、検知の迅速化、防御の強化、対応能力の向上を実現します。
ソフォスとHalcyonの提携により、侵害の痕跡（IOC）、攻撃者の行動、攻撃パターンなどの脅威インテリジェンスをリアルタイムで共有し、ランサムウェアの予防を一層強化するとともに、より迅速な対応が可能になります。Halcyonは、最近コミュニティ参加型のランサムウェア研究センターを発表しました。これに続くデータ共有の取り組みは、ソフォスとHalcyon両社のソリューションにおける防御力の強化に寄与します。これにより、Sophos Endpoint （Intercept X）、Sophos MDR、Sophos XDR、Halcyonのランサムウェア対策プラットフォーム、および他の相互連携機能を利用している顧客により大きな利点がもたらされます。
Halcyonとソフォスは、この提携の一環として、相互監視による高度な改ざん防止機能を実装し、各プラットフォームが顧客の環境で互いのエージェントを監視・保護する体制を整えます。これにより、両方のソリューションを導入している組織は、レジリエンスを強化でき、ランサムウェアによるセキュリティ対策への干渉リスクを低減するとともに、全体的な防御戦略の整合性を維持することが可能になります。
この脅威インテリジェンス分野での提携は、ソフォスが戦略的提携を通じて、脅威への対応力、対応速度、対応範囲を一層拡充するという、より広範な戦略の一環です。部門横断的な脅威インテリジェンス部門であるSophos X-Opsは、Halcyonのリサーチ部門およびエンジニアリング部門と密接に連携し、広範な攻撃対象領域にわたってランサムウェア関連の知見を共有し、実践的に活用していきます。
ソフォスのリサーチ・科学技術部門の最高責任者であるSimon Reedは、次のように述べています。「ランサムウェアのツールや戦術は常に進化しています。最も効果的な防御策は、迅速かつ的確なインテリジェンスを活用し、防御側が自信を持って素早く対応できるようにすることです。Halcyonと知見を共有することで、シグナルの精度が向上し、ソフォスのシステム全体で検知を加速させることが可能です。これにより、ソフォスが支援しているすべての組織の防御力が強化されます」
HalcyonのCEO兼共同創業者であるJon Miller氏は次のように述べています。「Halcyonが、ソフォスと提携できることを光栄に思います。過去4年間の当社のテレメトリデータに基づき、ソフォスは当社が見てきた中で最も効果的なエンドポイントセキュリティプラットフォームの一つであることが何度も証明されています。信頼性の高い機能により攻撃を阻止し、次世代アンチウイルスおよびEDR分野における大多数の競合を凌駕する成果を上げています。ソフォスは、技術革新を推進する強い意志と情熱を持ち、業界をリードする独自の機能を提供し続けています。これにより、企業を狙った最も巧妙な現代の攻撃から守り、顧客がビジネスを有利に進められるよう支援しています」
