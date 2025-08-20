GIGABYTE、対象のGeForce RTX 50シリーズ搭載製品を購入すると「ボーダーランズ4」がもらえるキャンペーンを実施
2025年8月20日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、2025年8月19日～9月22日の期間中、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載製品をご購入いただいたユーザーに、Gearbox Softwareの新作シューティングRPG「ボーダーランズ4」PC版（9月12日発売予定）のゲームクーポンコードをもれなくプレゼントするゲームバンドルキャンペーンを実施いたします。
「ボーダーランズ4」は、人気シューティングRPG「ボーダーランズ」シリーズの最新作。プレイヤーは、ヴォルト・ハンターとなって、冷酷な独裁者が支配する惑星カイロスを舞台に激しいアクションを繰り広げます。ソロプレイでも、最大4人によるオンライン協力プレイでも、ゲームを楽しむことができます。本キャンペーンでは、ゲーム本編「ボーダーランズ4 スタンダードエディション」に加えて、ヴォルト・ハンタースキンや武器スキンなどが含まれる追加コンテンツ「ギラギラグローリーパック」をセットでプレゼントいたします。
本キャンペーンの対象製品は、NVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti / 5070 Laptop GPUを搭載したノートPC、およびNVIDIA GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti / 5070を搭載したグラフィックスカードとデスクトップPC。対象のノートPC製品のモデル名は以下のとおりです。
AORUS MASTER 18 BZHC6JPD45JP
AORUS MASTER 18 BZHC6JPD65JP
AORUS MASTER 18 BYHC5JPD65JP
AORUS MASTER 16 BZHC6JPE65SP
AORUS MASTER 16 BZHC6JPE64SP
AORUS MASTER 16 BYHC5JPE64SP
AORUS MASTER 16 BXHC4JPE64SP
AORUS MASTER 16 BXHC4JPE94SP
AORUS ELITE 16 BWHC3JPC64SP
AORUS ELITE 16 BWHC3JPC94SH
GIGABYTE AERO X16 2WHA3JPC65DP
GIGABYTE AERO X16 1WH93JPC64DP
GIGABYTE AERO X16 1WH93JP894DH
GAMING A16 CWHI3JP864SP
GAMING A16 CWHI3JP894SH
GAMING A16 3WHK3JP864SH
GAMING A16 3WHK3JP894SH
ゲームクーポンコードの引き換え期間は、2025年10月22日まで。なお、ゲームクーポンコードが予定数に達した場合、期間中でもキャンペーンを終了する場合があります。ゲームクーポンコードの引換方法などの詳細は、キャンペーン情報ページをご参照ください。
【キャンペーン情報】
https://www.aorus.com/ja-jp/explore/events/rtx50-borderlands4-bundle
【ボーダーランズ4 製品情報】
https://borderlands.2k.com/ja-JP/borderlands-4/
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEノートパソコン
E-mail：giga-nsc@3acorp.co.jp
URL：https://www.gigabyte.com/jp/Laptop
LINE ID：@mhx5944o
電話番号：0570-001-081
対応時間：10：00～18：00（土日祝除く）
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
