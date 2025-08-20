世界の産業用ガス市場：2031年に向けた収益成長とCAGR 5.7％の展望
世界の産業用ガス市場は、2022年に938億米ドルの規模を有しており、2031年までに1544億米ドルに達すると予測されています。これは、2023年から2031年の期間における年平均成長率（CAGR）が5.7％と見込まれることを示しています。産業用ガスは、化学、製造、食品、医療、電子機器など、多岐にわたる産業分野で不可欠な役割を果たしています。酸素、窒素、水素、二酸化炭素、アセチレン、希ガスなどが主要な製品として分類され、それぞれが特定の産業用途に応じて供給されます。
主要な産業用ガスとその用途
酸素は製鋼、化学合成、医療用途に不可欠であり、窒素は食品の包装や化学反応の制御、電子産業における酸化防止などに活用されます。水素は石油精製や燃料電池分野で需要が急増しており、二酸化炭素は飲料製造や冷却材としての用途が広がっています。アセチレンは溶接や切断に使用され、希ガスは照明や半導体製造において高度な精度を求められる工程で使用されます。これらのガスの供給は、ガスタンカーを通じて気体または液体の形態で行われ、エンドユーザー産業の多様なニーズに対応しています。
生産技術の進化と市場への影響
産業用ガスの生産は、空気分離装置を通じて空気を低温ろ過する技術に依存しています。この低温空気分離プロセスにより、高純度の酸素、窒素、アルゴンなどを効率的に生産可能となります。近年では、技術革新によりエネルギー消費の効率化が進み、製造コストの低減と環境負荷の削減が実現されています。また、液化ガスの貯蔵・輸送技術も進化し、遠隔地や海外市場への供給が拡大しています。これらの技術進化は市場成長を後押しする重要な要素となっています。
市場成長の主な要因
産業用ガス市場の成長を促す要因として、製造業の高度化、エネルギー効率の改善、医療および食品産業における需要増加が挙げられます。環境規制の強化により、低炭素排出型のガス利用や省エネルギー技術の導入が進み、産業用ガスの需要拡大につながっています。また、電子機器や半導体産業の高度化に伴い、高純度ガスの需要が増加していることも市場成長の重要な推進力です。
市場における課題とリスク
一方で、市場には供給チェーンの制約、原材料価格の変動、エネルギーコストの上昇といった課題も存在します。特に液化ガスの長距離輸送における安全性確保や輸送インフラの整備は、企業にとって大きな課題です。加えて、国際的な貿易摩擦や政策変更も市場の安定性に影響を与える可能性があります。これらのリスクに対応するためには、効率的な生産管理、戦略的な地域分散、および柔軟な供給体制の構築が求められます。
主要プレイヤーと競争環境
産業用ガス市場には、エア・リキード、リンデ、エア・プロダクツ、三菱ケミカルなどの主要企業が存在します。これらの企業は、技術革新、高度な生産設備、グローバルネットワークを活用して市場での競争優位を確立しています。また、新規参入企業や地域密着型の中小企業も、特定用途向けガスの供給やカスタマイズサービスを通じて市場に参入しています。競争環境は多様化しており、製品差別化やサービスの付加価値が企業戦略における鍵となっています。
