サカーナ・ジャパン、最新外食・中食レポート「クイックサービスレストラン計の金額市場規模は前年比6%増、小売はゼロ成長、2025年3月計期」を公表
外食・中食市場情報サービス『CREST（R）*1』を提供するサカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更、東京都港区、ケビン・ソー代表）は、2025年の業態別市場動向分析レポートを2025年8月20日に公表します。
本分析レポートでは、大きく以下のことが分かります。外食・中食市場の2024年4月-2025年3月計のクイックサービスレストラン金額市場規模は前年同期比6％増、フルサービスレストランは同4%増、小売は同0％でした。
クイックサービスレストラン金額市場規模は6%増、フルサービスレストランは4%増
外食・中食市場の2024年4月-2025年3月計における業態別の金額市場規模成長率をみると（図表1）、クイックサービスレストラン計は前年同期比6%増、フルサービスレストランは同4%増、小売は同0％で横ばいでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327609&id=bodyimage1】
サカーナ・ジャパン フードサービスシニアマネージャーである、石川麗（いしかわ・れい）は、次のように話します。「物価の高騰が長引く中、節約疲れによりメリハリ消費が活発になっている可能性があります。スーパーやコンビニで購入する、日常での飲食料品では節約を徹底する一方、プチ贅沢としての外食は楽しみたいという消費行動をしていると考えられます。レストランの金額市場規模は、特定の年代に限らず、若年層から高齢層まで幅広い年代層で増加傾向にあります。このような消費行動の変化を踏まえると、外食産業にとって、今こそ売上を伸ばすチャンスであると考えられます。外食・中食マーケットトレンド四半期レポート*2や、外食・中食月次トップラインレポート*3なら、このような状況を追跡して把握することができるため、変化とチャンスを逃さないために有効活用できるでしょう。」
*1 CREST（R）
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/service/food.html
*2 外食・中食四半期マーケットトレンドレポート
外食・中食市日本の外食中食市場全体及び主要業態について、基本指標を四半期ごとにトラックし、その変化を捉えることができるレポートです。
詳細資料：https://www.npdjapan.com/cms/wp-content/uploads/2024/12/bf0b8e82cade17094251bab2f8a3e395.pdf
サンプルレポート：https://www.npdjapan.com/cms/wp-content/uploads/2024/12/9908afe2a159d235671cf5b0af6f4d4c.pdf
*3 外食・中食月次トップラインレポート
日本の外食・中食市場の概況を月次、時系列で把握、市場の変化やオポチュニティを見つけることに役立ちます。
詳細資料：https://www.npdjapan.com/cms/wp-content/uploads/2024/12/512598888485a5884c4c7ca1be011634.pdf
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：東（あずま）さやか
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
本分析レポートでは、大きく以下のことが分かります。外食・中食市場の2024年4月-2025年3月計のクイックサービスレストラン金額市場規模は前年同期比6％増、フルサービスレストランは同4%増、小売は同0％でした。
クイックサービスレストラン金額市場規模は6%増、フルサービスレストランは4%増
外食・中食市場の2024年4月-2025年3月計における業態別の金額市場規模成長率をみると（図表1）、クイックサービスレストラン計は前年同期比6%増、フルサービスレストランは同4%増、小売は同0％で横ばいでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327609&id=bodyimage1】
サカーナ・ジャパン フードサービスシニアマネージャーである、石川麗（いしかわ・れい）は、次のように話します。「物価の高騰が長引く中、節約疲れによりメリハリ消費が活発になっている可能性があります。スーパーやコンビニで購入する、日常での飲食料品では節約を徹底する一方、プチ贅沢としての外食は楽しみたいという消費行動をしていると考えられます。レストランの金額市場規模は、特定の年代に限らず、若年層から高齢層まで幅広い年代層で増加傾向にあります。このような消費行動の変化を踏まえると、外食産業にとって、今こそ売上を伸ばすチャンスであると考えられます。外食・中食マーケットトレンド四半期レポート*2や、外食・中食月次トップラインレポート*3なら、このような状況を追跡して把握することができるため、変化とチャンスを逃さないために有効活用できるでしょう。」
*1 CREST（R）
外食・中食市場において 「いつ、誰が、どこで、何を、どのように食べ、どの程度満足したか」など消費者のあらゆる喫食動態データを1年365日、消費者から収集し、年間13万を超えるサンプル数を元に分析できる情報サービスです。外食市場規模、中食市場規模、客数を業態、セグメント別に把握可能です。世界13か国で実施。
詳細URL: http://www.npdjapan.com/service/food.html
*2 外食・中食四半期マーケットトレンドレポート
外食・中食市日本の外食中食市場全体及び主要業態について、基本指標を四半期ごとにトラックし、その変化を捉えることができるレポートです。
詳細資料：https://www.npdjapan.com/cms/wp-content/uploads/2024/12/bf0b8e82cade17094251bab2f8a3e395.pdf
サンプルレポート：https://www.npdjapan.com/cms/wp-content/uploads/2024/12/9908afe2a159d235671cf5b0af6f4d4c.pdf
*3 外食・中食月次トップラインレポート
日本の外食・中食市場の概況を月次、時系列で把握、市場の変化やオポチュニティを見つけることに役立ちます。
詳細資料：https://www.npdjapan.com/cms/wp-content/uploads/2024/12/512598888485a5884c4c7ca1be011634.pdf
■本件に関するお問い合せ先
サカーナ・ジャパン株式会社
担当：東（あずま）さやか
〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL ： 03-5798-7663
Email ： circanajapan.info@circana.com
■会社概要
会社名 サカーナ・ジャパン株式会社（エヌピーディー・ジャパン株式会社より社名変更）
英名 Circana Japan Ltd.
設立年月日 2003年 4月 31日
所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel 田町 2F
TEL （03） 5798 - 7663
資本金 80,000,000円
所属団体 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会
代表者 ケビン・ソー
配信元企業：サカーナ・ジャパン株式会社
プレスリリース詳細へ