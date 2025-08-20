動画つきボイスカード第3弾の付録つき！HC最新15巻も同日発売の「顔だけじゃ好きになりません」が表紙＆ふろくで登場！『花とゆめ』18号8月20日（水）発売！
株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『花とゆめ』17号を8月20日（火）に発売しました。
今号のふろくはイラスト描きおろし！「『顔だけじゃ好きになりません』動画つきボイスカードvol.3 by安斎かりん」です！
みどころ満載の『花とゆめ』をお見逃しなく！
【少女まんが誌『花とゆめ』】https://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)
『花とゆめ』25年18号
ふろくはイラスト描きおろし！「『顔だけじゃ好きになりません』動画つきボイスカードvol.3 by安斎かりん」つき！
「『顔だけじゃ好きになりません』動画つきボイスカードvol.3 by安斎かりん」
安斎先生書きおろしエピソード含む豪華３本だて！
[CAST]
知見 才南：黒沢ともよ
宇郷 奏人：梅原裕一郎
土井垣 凌 ：斉藤壮馬
能原 柚里：天城サリー
知見 西弥：天崎滉平
金剛丸 碧太：土岐隼一
口絵には「『顔だけじゃ好きになりません』キャスト深堀りロングインタビュー」を掲載！
カラー記事「『顔だけじゃ好きになりません』キャスト深堀りロングインタビュー」
「顔だけじゃ好きになりません」15巻発売を記念して大人気ボイス企画が再び!!
しかも今回は追加キャスト＆安斎先生書き下ろしエピソードも！
今回もキャストの皆さんにがっつりインタビューに答えてもらいました!!!
最新HC15巻は同日発売！初版限定ボイスドラマつき！！
HC「顔だけじゃ好きになりません」（安斎かりん）15巻
「顔だけじゃ好きになりません」 15巻
■著者名： 安斎かりん
■ISBNコード：9784592225416
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
ド面食いJK・才南は最推しである先輩・奏人と共に学校公式アカウントの「中の人」を運営中。
恋人の先輩はただでさえ甘々過ぎて供給過多だったのに、付き合っていることを世間に公表してから先輩の甘々攻撃は増すばかり！
そんな中奏人先輩の過去を知るという人物が現れて…？
最終章突入！マイクロ1秒も見逃せない展開盛りだくさんの第15巻！
最新HC3巻できたて発売中！「狼皇子と嘘つきな結婚」（音久無）が巻頭カラーで登場！
巻頭カラー「狼皇子と嘘つきな結婚」（音久無）
無事に難事件を解決し、狼城へ戻って来た2人。一件落着♪と思いきや、旦那様の様子がおかしくて…？
■HC3巻発売記念！「エレン帝国公式（!?）ラブラブタペストリー」を60名様にプレゼント！
応募の詳細は必ず紙版初版帯をご確認ください。
＜応募締切＞2025年9月20日（土）
※当日消印有効
※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。
HC「狼皇子と嘘つきな結婚」（音久無）3巻
「狼皇子と嘘つきな結婚」 3巻
■著者名： 音久無
■ISBNコード：9784592225423
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
「初めての恋は俺にしてくれないか」敵対国の皇子・イヴァンが「ぼくのかわいいアイリン」と近づいてきた！
ルスランも黙ってられずアイリンに迫ってきて…？
嫉妬、一緒にお風呂、ルスランの過去etc…恋も事件も前途多難!?
政略結婚から始まる、美しき異国ロマンス第３幕！
最新HC2巻が同日発売！「雨の皇子と花の贄」（もといも）がカラーつきで登場！
カラーつき「雨の皇子と花の贄」（もといも）
龍を創ったのは龗だった！この世から龍を決してほしいと願う龗。慈雨が神話の再演をするときが…！
■HC2巻紙版初版帯にて描き下ろし！「ちびキャラ集合アクスタ6体セット」を15名様にプレゼント！
応募の詳細は必ず紙版初版帯をご確認ください。
＜応募締切＞2025年9月20日（土）
※当日消印有効
※紙版限定企画です。電子版には応募券は付属しておりませんのでご了承ください。
HC「雨の皇子と花の贄」（もといも）2巻
「雨の皇子と花の贄」 2巻
■著者名： もといも
■ISBNコード：9784592225430
■シリーズ名：花とゆめコミックス
■定価：594円（本体540円＋税10%）
「今の君は誰かの花嫁じゃないだろう？」
災厄の龍の復活を願う司祭に軟禁されていた生贄・よひらを、国の第三皇子・慈雨が助ける。
皇都の露店で慈雨が腕飾りを買ってくれて喜ぶよひらだが、正装した慈雨を見て、立場の違いを実感して…。
生贄娘×律儀な皇子さま、龍が守護するラブ・ファンタジー！
感動の最終回！「幽霊城の旦那様」（柴宮幸）がカラーつきで登場！
カラーつき「幽霊城の旦那様」（柴宮幸）
父の霊も現れ、心の釘が抜けたリハルトは涙を流した。そして幽霊城にいつもの日常が戻って…？
ミラとリハルト、そして幽霊城の未来は――。
HC4巻＆5巻（完）は11月発売予定！
【花とゆめ25年18号】
●毎月５日・20日発売
●判型：B5判
●定価：540円（税込）
【会社概要】
会社名：株式会社白泉社
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2
代表者：代表取締役社長 高木靖文
設立：1973年12月1日
URL：https://www.hakusensha.co.jp/
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など