モデル・三枝こころが初ディレクション！「JUN&ROPE」2025 A/W ファーストゴルフウエアコレクションを8月23日（土）発売

株式会社ジュン（本社：東京都港区／代表取締役社長：佐々木進）が展開運営する「JUN&ROPE（ジュン アンド ロペ）」は、モデル・三枝こころ氏がディレクターを務める初のゴルフウエェアコレクションを、2025年8月23日（土）より発売ローンチいたします。

三枝こころ氏が、自身のライフスタイルと感性をもとにディレクションを手がけた本コレクションは、ブランドのフィロソフィーと、彼女が大切にしてきた“家族・仲間との時間”を重ねながら、今の私たちにちょうどいいリアルなゴルフウエアを目指しました。

ビジュアルには、三枝氏自身がモデルとして登場。夫・娘と過ごす日常や、ゴルフを通じて親交のある元バレーボール選手・狩野舞子さんとの交流など、リアルな関係性を切り取ったシーンを採用しています。ゴルフの時間はもちろん、日常のさまざまなライフシーンにも自然に寄り添うウエアを提案します。

また、発売に先立ち、2025年8月8日（金）には関係者向け展示会を開催し、同日よりコレクションビジュアルと特設ページを公開しました。

プレスルームで開催された展示会多くのお客様にご来場いただきました。

特設ページ :https://www.junonline.jp/special/25aw_kokoro_autumncollection/「JUN&ROPE」ディレクターである三枝こころ氏が自身のリアルな感性と経験をもとに、色・シルエット・着心地の細部まで向き合ってつくりあげたファーストコレクション。コースでも日常でも、あなたの毎日にそっと寄り添う、新しい「JUN&ROPE」をお楽しみください。

【スケジュール】

先行予約開始：ジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール

ジュン オンライン）」にて受付中

販売開始：2025年8月23日（土）より随時販売

三枝こころ氏プロフィール

所属事務所：NMT inc.

石川県出身、ファッションモデル。

「JUN&ROPE」のイメージモデルを務めて９年目を迎える。ゴルフは現在レギュラー77で、競技ゴルフにもチャレンジ中！2018年に結婚、2019年にはママに。2022年には自身のYouTubeチャンネル『ここママ』を開設し、「パパ」と共に活躍中。「いい夫婦ペアスクランブルゴルフ選手権」にも参戦、2023年には大会アンバサダーに就任。

「JUN＆ROPE（ジュン アンド ロペ）」

