『LOWRYS FARM』とコラボ！ 『草津温泉プリン』がオリジナル雑貨を店舗限定発売！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327482&id=bodyimage1】
『草津温泉プリン』では、2019年8月24日の開業から6周年を記念し、レディースブランド『LOWRYS FARM』とコラボして、当店オリジナルの雑貨を開発いたしました。
オシャレで見た目も可愛く機能的なアイテムの数々を、2025年8月23日に当店限定にて発売いたします。
☆『LOWRYS FARM × 草津温泉プリン』コラボ雑貨とは
『草津温泉プリン』は、群馬県草津町にある“日本三名泉”の一つ「草津温泉」に初のプリン専門店として2019年8月24日にオープン以来、地域の方々や草津を訪れる観光客の方々よりご愛顧いただき、お陰様で6周年を迎えることができました。
この度、『草津温泉プリン』では6周年を記念し、レディースブランド『LOWRYS FARM』とコラボし、当店オリジナルの雑貨を数量限定にて開発、2025年8月23日より、当店の店頭及びオンラインショップ限定にて発売いたします。
《デザインに込めた4つのこだわり》
（1）使いやすくて高機能：持ち歩きたい小物がしっかり入って嵩張らない丁度好さ
（2）可愛くお洒落な見た目：裏面は鏡に映ると正しく読める演出で斬新かつ唯一無二
（3）様々なシーンで使用可能：浴衣や和装にも洋装にもマッチ
（4）『草津温泉プリン』の人気キャラクター『湯もみプリンちゃん』と『LOWRYS FARM』のダブルロゴ「草津温泉」では浴衣姿で散策を楽しむ方々も多く、「和装にも合う使い勝手の好い雑貨を作りたい」との思いから、可愛くて持ち歩く際に嵩張らず、財布やスマートフォン、ペットボトルなどがしっかり収まって丁度好いお洒落なバッグやポーチを、生地や色にもこだわってデザインいたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327482&id=bodyimage2】
《ミニトートバッグ》
必要な小物がしっかり収まって、手提げとしても肩掛けとしても決して嵩張ることのない丁度好いサイズに仕立てました。
生成りの白とピンクの二色をご用意し、どちらも表と裏の文字を反転させるなどさりげない楽しさを盛り込んだこちらの商品は、どんな服装にも違和感なくマッチして、ちょっとしたお出掛けなど様々なシーンで便利にお使いいただける、とても実用的でお洒落なアイテムです。
バッグの片面には当店のブランドキャラクター『湯もみプリンちゃん』の前姿が、もう片面には後ろ姿をプリントする面白さに加え『LOWRYS FARM』のブランドロゴや当店の店舗名も表と裏で鏡に映したような反転文字を施すなど、使い勝手の好さのみならず、遊び心満載のコラボ商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327482&id=bodyimage3】
《巾着》
「温泉地ならではのイメージを生かしたお洒落なアイテムを作りたい」との思いから生まれたのが何とも可愛らしいフォルムが特徴のこちらの商品です。
温泉地を散策する際にピッタリで、必要な小物がしっかり収まっても決して嵩張ることのない丁度好いサイズに仕立てました。
生成りの白とピンクの二色をご用意し、どちらも表と裏の文字を反転させるなど、さりげない遊び心を取り入れたこちらの商品は、温泉地の散策に加え花火大会やお祭りなど、浴衣姿でのお出掛けの際のコーディネイトにも重宝で、使い勝手も最高です。
巾着片手のお出掛けは、便利な入れ物としてだけではなく、素敵な想い出づくりのアイテムとしても是非ご活用ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327482&id=bodyimage4】
『草津温泉プリン』では、2019年8月24日の開業から6周年を記念し、レディースブランド『LOWRYS FARM』とコラボして、当店オリジナルの雑貨を開発いたしました。
オシャレで見た目も可愛く機能的なアイテムの数々を、2025年8月23日に当店限定にて発売いたします。
☆『LOWRYS FARM × 草津温泉プリン』コラボ雑貨とは
『草津温泉プリン』は、群馬県草津町にある“日本三名泉”の一つ「草津温泉」に初のプリン専門店として2019年8月24日にオープン以来、地域の方々や草津を訪れる観光客の方々よりご愛顧いただき、お陰様で6周年を迎えることができました。
この度、『草津温泉プリン』では6周年を記念し、レディースブランド『LOWRYS FARM』とコラボし、当店オリジナルの雑貨を数量限定にて開発、2025年8月23日より、当店の店頭及びオンラインショップ限定にて発売いたします。
《デザインに込めた4つのこだわり》
（1）使いやすくて高機能：持ち歩きたい小物がしっかり入って嵩張らない丁度好さ
（2）可愛くお洒落な見た目：裏面は鏡に映ると正しく読める演出で斬新かつ唯一無二
（3）様々なシーンで使用可能：浴衣や和装にも洋装にもマッチ
（4）『草津温泉プリン』の人気キャラクター『湯もみプリンちゃん』と『LOWRYS FARM』のダブルロゴ「草津温泉」では浴衣姿で散策を楽しむ方々も多く、「和装にも合う使い勝手の好い雑貨を作りたい」との思いから、可愛くて持ち歩く際に嵩張らず、財布やスマートフォン、ペットボトルなどがしっかり収まって丁度好いお洒落なバッグやポーチを、生地や色にもこだわってデザインいたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327482&id=bodyimage2】
《ミニトートバッグ》
必要な小物がしっかり収まって、手提げとしても肩掛けとしても決して嵩張ることのない丁度好いサイズに仕立てました。
生成りの白とピンクの二色をご用意し、どちらも表と裏の文字を反転させるなどさりげない楽しさを盛り込んだこちらの商品は、どんな服装にも違和感なくマッチして、ちょっとしたお出掛けなど様々なシーンで便利にお使いいただける、とても実用的でお洒落なアイテムです。
バッグの片面には当店のブランドキャラクター『湯もみプリンちゃん』の前姿が、もう片面には後ろ姿をプリントする面白さに加え『LOWRYS FARM』のブランドロゴや当店の店舗名も表と裏で鏡に映したような反転文字を施すなど、使い勝手の好さのみならず、遊び心満載のコラボ商品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327482&id=bodyimage3】
《巾着》
「温泉地ならではのイメージを生かしたお洒落なアイテムを作りたい」との思いから生まれたのが何とも可愛らしいフォルムが特徴のこちらの商品です。
温泉地を散策する際にピッタリで、必要な小物がしっかり収まっても決して嵩張ることのない丁度好いサイズに仕立てました。
生成りの白とピンクの二色をご用意し、どちらも表と裏の文字を反転させるなど、さりげない遊び心を取り入れたこちらの商品は、温泉地の散策に加え花火大会やお祭りなど、浴衣姿でのお出掛けの際のコーディネイトにも重宝で、使い勝手も最高です。
巾着片手のお出掛けは、便利な入れ物としてだけではなく、素敵な想い出づくりのアイテムとしても是非ご活用ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327482&id=bodyimage4】