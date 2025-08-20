必要なときにサッと分け洗い。simplusシリーズから 2kg対応 水切り（脱水補助）機能付き小型洗濯機が登場。

株式会社ジェネレーションパス

株式会社ジェネレーションパス（東京都新宿区西新宿、代表取締役社長：岡本洋明、証券コード：東証グロース3195）は、「simplus」シリーズの新製品として、コンパクトながら2kgの洗濯容量と水切り（脱水補助）機能を備えた『simplus 小型洗濯機（ポータブルウォッシャー）』を発売します。本製品は、泥汚れの予洗いをはじめ、ペット用品・ベビー用品・介護用品・下着・スポーツウェア・スニーカー・色落ちしやすい衣類など、幅広い分け洗いニーズに対応。4枚プロペラによるパワフル洗浄、最大15分タイマー、IPX4防水、食品グレードPP槽など、シンプル設計に使いやすさと安心性を凝縮しました。日常の洗濯を、より衛生的かつ効率的にしたい方に最適な一台です。

【主な特長】

●コンパクトながら2kgの分け洗い大容量

約33×33×47cmの省スペース設計で、Yシャツ約10枚、Tシャツ約20枚、ジーンズ約3本（当社計測条件による目安。素材・サイズで前後します）など、一度にしっかり洗えます。

●4枚羽根パルセーターによるパワフル洗浄

水流の回転方向を自動で切り替えます。一般的な3枚仕様を超える攪拌力で、泥汚れや皮脂汚れの予洗い、つけ置き後の本洗いにも活躍。

●洗濯＋水切り（脱水補助）モード搭載

「洗濯」モードに加えて「水切り」モードを搭載。すすぎ→水切りまで一台で完結し、時間と手間を軽減。

●持ち手付きで移動が簡単

両側のハンドル付きで、使用時のみ浴室や洗面スペースへ運んで使えます。賃貸や限られたスペースでも柔軟に設置。

●直感操作の2ダイヤル

タイマー（最大15分）とコース（洗濯／オフ／水切り）のみ。濡れた手でもつまみやすい形状で、初めてでも迷わないシンプル設計。タイマー設定後は自動停止。朝の支度や他家事との並行に便利。

●多用途の“分け洗い”で衛生管理

ベビー・介護用品、ペットグッズ、汗を吸ったスポーツウェア、色落ち衣類、スニーカー、雑巾など、本洗いとは別に清潔管理。ペット専用サブ洗濯機としても好適。

●PP槽＆IPX4相当の防水性能

赤ちゃんの衣類にも配慮した食品グレードPP素材を採用。IPX4相当で水の飛沫に耐え、洗面所・浴室周辺で安心使用（浸水不可）。

【利用シーン例】

●1年間のメーカー保証

●保育園/学校から持ち帰った体操着の即洗い

●ランニングやジム後ウェアのニオイ・菌対策

●ペット用タオル／服／トイレマットの専用洗い

●介護用品や下着の衛生的分離洗い

●デニムや濃色衣類の色移り防止

●泥汚れ靴下／スパイク／スニーカーの下洗い

●雑巾／布巾の単独洗いによる菌・ニオイ分離

【製品仕様】

●製品名：simplus 小型洗濯機（ポータブルウォッシャー）

●洗濯容量：2kg

●本体サイズ：約幅33×奥行33×高さ47cm

●本体重量（N.W）：約4kg

●総重量（G.W）：約5kg

●定格電圧 / 周波数：AC100V 50/60Hz

●消費電力：130W

●タイマー：0～15分（機械式）

●防水レベル：IPX4

●洗濯槽素材：PP

●電源コード長さ：約1.5m

●操作系：タイマーダイヤル／コースダイヤル（洗濯・オフ・水切り）

●付属品：脱水用おさえ蓋／排水ホース／簡易給水ホース／アース線／取扱説明書

（簡易給水ホース：伸縮しないタイプ。蛇口内径18mm想定。取付不可の場合は市販ホース・変換アダプターをご用意ください。）

※本製品の水切りは簡易的な水分除去（脱水補助）です。一般的な全自動洗濯機の高速脱水とは性能が異なります。

■販売情報

販売価格：11,999円(税込)

商品説明ページ：https://simplus.style/sp-nwmn01/

【simplus（シンプラス）について】

「simplus」は、シンプル（simple）でありながら一味違う個性（Plus）を追求するブランドです。必要最低限の機能にこだわり、毎日の暮らしをより快適でシンプルにしたいお客様をサポートします。

【法人様お問い合わせ】

担当：株式会社ジェネレーションパス シンプラス事業部

お問い合わせ窓口はこちら(https://simplus.girlfriend.jp/contact/)

【株式会社ジェネレーションパスについて】

インターネット上の店舗（ECサイト）で商品販売を行う「ECマーケティング事業」を主たる事業として展開し、「優良な商材を創る企業の大切な思いを、消費者へと伝える橋渡し役を担う企業でありたい」という企業理念のもと、継続的なマーケティングデータの収集と分析及びオペレーションのシステム化を図った販売戦略を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジェネレーションパス 広報担当

電話：03-3343-3544 FAX：03-5321-6191

お問い合わせ窓口はこちら(https://www.genepa.com/inquiry/other_contact/)