応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れ！ ベンチプレス世界王者 児玉大紀選手と共同開発したトレーニング補助グッズ「KODAMAット」 8月20日（水）より直営サイトで販売（予約から）開始！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
BODYMAKERが直営サイトで新作【児玉大紀選手と共同開発】肩を痛めず、大胸筋を強化し、より安定により高い重量を挙げられる補助グッズ「KODAMAット」を発売する。7月18日（金）から応援購入サイト「Makuake」に出店していたこの商品。予想をはるかに上回り、なんと売上目標3000％の大ヒットバカ売れ！8月18日（月）「Makuake」での販売終了。そしてついにBODYMAKER直営サイトに「KODAMAット」が登場！8月20日（水）より、まず予約販売から開始する。肩痛めない、大胸筋強化が出来て、より安定し、より高い重量を挙げられるこの補助グッズ。クッションマットを使用することで、マット部分の幅が狭い箇所があることで、フラットより肩甲骨が下がるので負荷を上げてベンチプレスができる。また、ベンチプレスの技術向上と安全に高負荷のトレーニング効果が期待できます。頭部から肩付近まで細くなっており、不安定になるのでより意識してベンチプレスを行うことができ、安定力も向上しました。程よい厚み、程よい幅、程よいクッション、ベンチシート接触面に滑り止め生地を採用。あのベンチプレス世界王者 児玉大紀選手も開発にいたっては一切妥協を許さなかった。「KODAMAット」待望の販売開始です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327480&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327480&id=bodyimage2】
KODAMAット
【サイズ】長さ約60cm 幅約30cm 厚さ約3cm
【素 材】シンセティックレザー、ウレタンチップ
【価 格】\10,000（税込）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327480&id=bodyimage3】
KODAMAット
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG488/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327480&id=bodyimage4】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現74キロ以下級フルギア世界チャンピオン、ノーギア世界チャンピオン、74キロ以下級フルギア世界記録保持者、74キロ以下級ノーギア世界記録保持者世界で唯一フルギアとノーギアの二冠、世界で唯一体重の４倍のベンチプレスを挙げることが出来る。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327480&id=bodyimage5】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
