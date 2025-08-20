『地主倶楽部で賢く資産運用～「土地のみ」を投資対象とした不動産クラウドファンディング～』8/23(土) 会場限定セミナーのお知らせ｜THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER
株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、2025年8月23日（土）に東京国際フォーラムで開催される「THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER」にて、地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社 榎本 龍馬 氏がサブステージセミナーにご登壇することをご報告いたします。
登壇者
榎本 龍馬 氏
地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社
代表取締役
ケイディディ海底ケーブルシステム株式会社にてキャリアをスタート。その後、不動産金融業界を志し、パシフィック・ホールディングス株式会社に入社。以降、一貫して不動産業界・不動産金融業界に従事し、2016年より地主株式会社に入社。現在は地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社の代表取締役を務め、不動産特定共同事業である「地主倶楽部」をローンチ。
榎本 龍馬 氏 会場限定セミナー
◼︎タイトル
『地主倶楽部で賢く資産運用～「土地のみ」を投資対象とした不動産クラウドファンディング～』
「地主倶楽部」は、東証プライム上場の地主株式会社のグループで培ってきた底地専業20年超の知見をもとにした一般投資家向けの不動産金融商品です。
これまで機関投資家や一部の資産家に限定されていた底地投資を、1口10万円という少額から手軽に投資できるようにしました。
建物を所有せず、土地のみに投資することから、不動産投資にまつわる多くのリスクを排除できる点が特徴です。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/59_1_f2844a87bb047ac76d7c25a2a0166f0d.jpg?v=202508201058 ]
THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER とは
本イベントは、マネー・金融・投資系などの情報を発信する富裕層・高額資産保有者層向けWEBメディア『THE GOLD ONLINE』がコーディネートする「資産を守る・増やす・残すための総合展示会」です。
60社以上の企業が東京国際フォーラムに集結し、
相続・事業承継、国内外の不動産投資、資産運用、事業投資、
オルタナティブ投資など、多彩なジャンルで最新情報やノウハウを提供。
THE GOLD ONLINE フェス 2025 SUMMER 3つの見どころ
1）60社超の企業が出展！資産運用・相続・不動産…解決のヒントがここに！
あなたの財産を守る・増やす・残すための「知恵」「ノウハウ」「解決策」を持つ、
選りすぐりの企業が60社以上ブース出展、最新情報をその場でお届け！
2 ）著名人講演＆専門家セミナー多数開催 著名人・専門家のリアルな話が聞ける！
著名人による特別講演、出展企業によるミニセミナーも多数開催
課題解決のためのヒントがきっと見つかります！
◼︎特別講演（一部）
エミン・ユルマズ 氏（エコノミスト・グローバルストラテジスト）
「どうなるトランプ関税後の世界経済と株式・為替市場」
伊井 哲朗 氏（コモンズ投信株式会社 代表取締役社長兼最高運用責任者）
「トランプ2.0が日本市場に与える影響とは 日本経済と株式市場の展望」
服部 誠 氏（税理士法人レガート 税理士）
「『相続税の税務調査』調査対象に選ばれる人／実地調査の一日」
杉原 杏璃 氏（タレント、投資家） 特別講演決定！
「相場が荒れても怖くない！杉原杏璃の“私が実践する”資産防衛術
―高配当株×“杉原式”ポートフォリオを大公開 ―」
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30719/table/59_2_3f3e88c09081e4e0c045b4bb6b5a7405.jpg?v=202508201058 ]
