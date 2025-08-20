船橋エリア3店舗目！完全個室・半個室完備のシェアサロン THE APARTMENT of Solon -ソロン- Citta船橋 8月20日（水）よりOPEN！

株式会社Solon

株式会社Solon（本部：東京都港区、代表取締役社長：山下亮）は、2025年8月20日（水）より、落ち着いた空間で上質な美容時間を楽しめる理想のシェアサロン「THE APARTMENT of Solon （ソロン） Citta船橋（チッタ）」を千葉県船橋市・船橋駅にオープンいたします。

内装カスタマイズが可能な完全個室・半個室に加え、美容系プロフェッショナル達の様々な働き方にお応えできるように、ネイル・アイラッシュ施術専門「完全個室」もご用意しており、自分のペースで自由に働ける理想の環境を提供します。

THE APARTMENT of Solon Citta船橋 店舗エントランス

「美容師をちょっと良くする」をミッションに掲げている「THE APARTMENT of Solon （ソロン）」は、美容系のプロフェッショナル達が「持続的に働ける環境」「美の表現」に打ち込め、お客様には落ち着いた空間で上質な美容時間を楽しんでいただける理想のシェアサロンです。

2022年6月に千葉県船橋市・船橋駅に1号店をオープンして以来、市川・錦糸町・船橋2号店・表参道と店舗拡大を進めて参りました。

この度、多くのご要望をいただき、船橋エリア3店舗目となる「Citta船橋」をオープンいたしました。これにより、船橋エリアでの利便性がさらに向上し、より多くの方に快適なシェアサロン環境を提供することが可能となります。

■「Citta船橋」の特徴

- 自由な空間設計（完全個室・半個室）●完全個室：内装を自由にカスタマイズ可能。落ち着いたプライベート空間で接客や施術に集中できます。●半個室：開放感とプライベート感のバランスを両立。コストも抑えられます。- ネイル・アイラッシュ施術専用の「完全個室」も完備●美容師に加え、ネイリストやアイリストなど多様な施術者にも対応した専用個室を完備。施術ジャンル・働く曜日・空間のレイアウトまで自分で選べる”自由設計型”のワークスペースを提供。- ご利用に適した方●独立を目指すフリーランス美容師・美容系プロフェッショナル（ネイリスト・アイリスト）。●完全予約制や月額制のシェアサロンなど柔軟なサロン運営にご関心のある方。●空間デザインにこだわり、ご自身の世界観をサロン空間で表現したい方。

Solonでは今後も、 ソロ（フリーランス）で活動する美容系プロフェッショナル達が伸び伸びと働くために作られた空間として様々な働き方を支え、上質なサービスをお客様に提供して参ります。

THE APARTMENT of Solon サイト： https://solonbeauty.jp/

■「THE APARTMENT of Solon Citta船橋」店舗概要

「Citta（チッタ）」は、イタリア語で「街」を意味する言葉です。「働く人々がそれぞれの価値を自由に発揮できる場所をつくりたい」という想いを込めてこの名前をつけました。Citta船橋は単なるサロンではなく、サロン全体をひとつの“街”としてとらえた新しいカタチのシェアサロンとして、美容系のプロフェッショナルに自分のスタイルで働いていただける空間を提供します。そして利用者同士が自然と出会い、時には交流し、刺激し合える「コミュニティ型 シェアサロン」を目指して参ります。

住 所：千葉県船橋市本町4丁目41-25 ステージ船橋2階

アクセス：JR船橋駅南口から徒歩5分 / 京成船橋駅から徒歩3分

店舗情報サイト：https://solonbeauty.jp/store/funabashicitta/

お客様向け予約サイト：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000682974/?cstt=3

入居希望者（美容師）専用フォーム： https://forms.gle/nW6HVaB8qYExeVeU8

※入居希望の方はお問合せフォームもしくはメール（info@solonbeauty.jp）にてご連絡ください。

■店内紹介

半個室共有部（シャンプー台）個室

■FAQ（よくある質問）

Q1. シェアサロン「Citta船橋」とは？

A. 美容師・ネイリスト・アイリストなどの個人事業主の、自由な働き方を実現できる “完全個室・半個室” のシェアサロンです。

Q2. フリーランス美容師にとってのメリットは？

A. 集客や雇用に縛られず、自分のペース・空間で仕事ができる点です。区画使用料金のみで利用可能となる料金体系のため、売上の歩合がないのも特徴です。

Q3. 占有スペースのメリットは？

A. 内装を自分で決められるのが特徴です。ご自身の好きなようにアレンジ・レイアウトいただけます。

■「THE APARTMENT of Solon」とは

「THE APARTMENT of Solon （ソロン）」は、「美容師をちょっと良くする」をミッションに掲げ、美容系のプロフェッショナル達が「持続的に働ける環境」「美の表現」に打ち込め、お客様には落ち着いた空間で上質な美容時間を楽しんでいただける理想のシェアサロンです。

Solonが大切にしている3つの基本方針は「自由」「助け合い」「報われる」です。それぞれが自分らしく働ける“自由”、必要なときに支え合える“助け合い”、努力がきちんと評価される“報われる”環境を育んでいきます。

THE APARTMENT of Solon サイト： https://solonbeauty.jp/

■株式会社Solon企業概要

社 名：株式会社Solon（ソロン）

住 所：東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル17階

設 立：2023年10月2日

代 表 者 ：代表取締役社長 山下亮

親 会 社 ：株式会社スヴェンソン

事業内容：シェアサロン（美容室）の運営、美容材料の販売、コンサルティング業務