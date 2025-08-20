【ETVOS】ブランド初の導入美容液。みちっとはずむハリ肌へ導く「アルティモイストコアコンセントレートセラム」誕生。〈2025年8月20日(水) 発売〉

「進化型*¹・ヒト型セラミド*²」配合。

洗顔後の無防備な肌に１ショットでうるおい充満。みちっとはずむハリ肌へ。

ブースター*³美容液、ついに誕生。

株式会社エトヴォス

コクのあるとろっとした感触でするっと浸透*⁴、素早く充満。

肌に存在するセラミドの多様性を持った構造を考えた

「進化型*¹・ヒト型セラミド*²」を配合し、

肌へのなじみやすさと、うるおいを閉じ込める力に一段とこだわりました。

新開発「拡潤テクノロジー」を採用。

選び抜いたスキンケア効果を持つ親油性原料のみで設計し、

まるで呼び水のように次に使うローションのなじみを高め、

いつものスキンケアの前のひと塗りでみちっと弾むようなハリ肌へ。

※1 当社製品内

※2 保湿：セラミドNP、シア脂、ワサビノキ種子油、フィトスフィンゴシン、メドウフォーム油、 マカデミア種子油、水添レシチン、グリセリン

※3 お手入れの一番最初に使う

※4 角層まで

発売日

2025年8月20日（水）ETVOS STORE、公式オンラインストアにて発売

※バラエティストアは、11月5日（水）発売

商品情報

・アルティモイストコアコンセントレートセラム 30ml 6,380円（税込）

商品ページ

https://etvos.com/shop/g/gCN20696-000/

ポイント

・肌に存在するセラミドの多様性を持った構造を考えた、「進化型*¹・ヒト型セラミド*²」を新配合。

肌との親和性にこだわり、肌には元来多様なセラミドが存在していることに改めて着目し、発酵と植物から得られた「進化型*¹・ヒト型セラミド*²」を新採用。加えて、これまで「アルティモイストライン」に採用している5種のヒト型セラミド*³も高濃度*⁴で配合。洗顔後の無防備な肌に、うるおいがすばやく充満します。

進化型*¹・ヒト型セラミド*²とは

肌に存在するセラミドの多様性を持った構造を

考えた結果、植物に含まれる多様な脂肪酸と発酵製法によって生み出された”多様性”を持つヒト型セラミドにたどり着きました。

進化型*¹・ヒト型セラミド*²は、脂肪酸組成中に長い脂肪酸を持つことから、細胞間脂質の閉塞性をより高め、水分を逃がしにくくしバリア機能に対して高い効果を発揮します。

※1 当社製品内

※2 保湿：セラミドNP、シア脂、ワサビノキ種子油、フィトスフィンゴシン、メドウフォーム油、 マカデミア種子油、水添レシチン、グリセリン

※3 保湿：セラミドAG、AP、EOP、NG、NP

※4 当社製品内

・独自の「拡潤テクノロジー」を採用。まるで呼び水のように次に使うローションのなじみが高まる。

ブースター*¹効果へこだわり、選び抜いたスキンケア効果をもつ親油性原料のみで設計された「拡潤テクノロジー」により、コクのあるとろっとした感触でするっと浸透*²し、素早く充満。次に使う化粧水のなじみを高め、ツヤやかなハリ肌へ。

コアコンセントレートセラムと使うと、ローションの肌なじみが約2倍アップ！

アルティモイストローションのみアルティモイストローション+アルティモイストコアコンセントレートセラム

※1 お手入れの一番最初に使う

※2 角層まで

・独自に選定した美容成分を複合的に配合し、ツヤやかなハリ肌へ。

ヒト型セラミド*¹、ナイアシンアミド*²から成るセラミディアル(R)コンプレックス、うるおいを抱え込むヒアルロン酸*³をはじめ、天然保湿因子（NMF）の主な成分のアミノ酸*⁴やうるおいを維持するグリセリン*²、ビタミンBの一種であるパンテノールを惜しみなくリッチに配合。うるおいで、肌荒れしにくいハリ肌へ。

6つのうるおいキー成分配合

※1 保湿：セラミドAG、AP、EOP、NG、NP

※2 保湿成分

※3 保湿成分：加水分解ヒアルロン酸Na

※4 保湿成分：セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、アルギニン、トレオニン、プロリン、タウリン、ロイシン、バリン、イソロイシン、フェニルアラニン

・低刺激処方で敏感肌の方にも。肌を包み込むような穏やかな香り。

天然ラベンダー花水の穏やかで落ち着いた香りが、

肌も心も心地よく包み込みます。

アルコール、パラベン、石油系界面活性剤、鉱物油、シリコン、

タール系色素、合成香料不使用。

肌にやさしい低刺激処方で

さまざまな肌質の方にご使用いただけます。

こんな方におすすめ

乾燥肌、インナードライ肌、敏感肌の方

こんな人に：

エイジングサイン*¹が気になり始めた方

日頃の保湿ケアで物足りなさを感じる方

こんなシーンに：

ゆらぎがちな季節の変わり目で、乾燥・肌荒れが気になる時

洗顔後の肌につっぱり感を感じる時

こんな悩みに：

うるおい感がなく、くすみ*²が取れない

※1 乾燥やハリ不足といった肌のサインのこと

※2 乾燥によるもの

使い方

洗顔後、お手入れの一番最初にご使用ください。

SKINCARE STEP

STEP1 : キャップを回すと、天面のボタンが上がりますSTEP2 : 容器からスポイトを取り出し、ボタンを押すと中身が出ますSTEP3 : １～２プッシュの美容液を手に取り、手のひらで顔の中心から外側にむかってゆっくり丁寧になじませます

薄肌*¹をみずみずしく、ふっくらとうるおいで満たす

1.ブースター*²美容液

アルティモイストコアコンセントレートセラム

2.化粧水

アルティモイストローション

3.美容液

アルティモイストセラム

4.クリーム

アルティモイストクリーム

※1 加齢により表皮が薄くなり角層の保水力が低下し、乾燥などのトラブルが起こりやすい状態※2 お手入れの一番最初に使う

敏感肌への約束

低刺激を第一に考えたフリー処方

肌負担の少ない低刺激処方のために、不使用成分を設定。安定性の維持や使用感など、より高度な処方設計が求められますが、安心して使える商品の実現のため、フリー処方を条件に開発に取り組んでいます。

〈8つのフリー成分〉

アルコール・パラベン・石油系界面活性剤・鉱物油・シリコン・タール系色素・合成香料・紫外線吸収剤

※一部商品を除く

敏感肌パネルによるスティンギング（皮膚刺激感）テスト

パッチテストだけでなくスティンギングテストを実施しています。

スティンギング（皮膚刺激感）テストとは、敏感肌パネル（刺激に敏感な方）を被験者として、ピリピリ・ヒリヒリ感といった一過性の皮膚刺激がないかを評価する試験のこと。

独自の基準をクリアした製品だけをお届けしています。（すべての方に皮膚刺激が起こらないということではありません）

ETVOS

「スキンケア第一主義」のもと、敏感肌をはじめすべての肌に寄り添い、肌本来の力を引き出すセラミドスキンケアとミネラルメイクを展開する日本発の化粧品ブランド。創業者・尾川ひふみが大人ニキビや肌荒れに悩み、自分の肌に合うスキンケアを皮膚科学に基づき作り始め、2007年に設立。

公式オンラインストア：https://etvos.com/shop/default.aspx

Instagram：https://www.instagram.com/etvos.jp/

X：https://x.com/etvos_jp