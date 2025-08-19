QEEQ、2025年秋季特別キャンペーンを開始、海外レンタカー体験をさらに充実

QOMPASS VOYAGE LIMITED

海外レンタカー予約プラットフォームQEEQ（キック）は、2025年秋季の特別キャンペーンを本日より開始いたしました。今回のキャンペーンでは、期間限定割引、新規提携レンタカー会社の追加、会員限定特典、AI翻訳アシスタントの機能強化など、多彩なサービスを提供いたします。2025年秋は海外ドライブ旅行に最適なシーズンです。QEEQは世界各地の提携レンタカー会社と連携し、最大18%の割引をはじめ、ユーザー様の快適な予約体験をサポートするためAI翻訳機能も拡充しております。QEEQ担当者は「秋は海外ドライブの人気シーズンです。より多くの方に安心・便利なレンタカー利用を提供できるよう、今回のキャンペーンに力を注いでいます」と述べています。

おすすめのドライブ先

詳しくはこちら :https://www.qeeq.com/activity?id=bf54c00e837b5f35042fac7b30db70ea&utm_source=pr&utm_medium=prtimes

アメリカ・カリフォルニア州：太平洋沿いを走る絶景ルート。サンフランシスコからロサンゼルスまでのドライブは、秋の穏やかな気候と海岸線の美しい景色が魅力です。

ニュージーランド北南島：湖や温泉、洞窟など自然の見どころを巡る自驾旅。北島から南島まで、秋ならではの柔らかい光の中で大自然を満喫できます。

オーストラリアオーシャン・ロード：海岸線沿いのドライブで野生動物や美しい海岸景観を楽しめる秋の人気ルートです。

お得なレンタカー割引

本キャンペーンでは、Avis、Budget、Hertzなどの提携レンタカー会社を通じて、最大18％の割引を含むお得なレンタカー予約を提供します。会員の方は限定特典も利用可能です。

利用方法

■ QEEQについて

- QEEQサイトまたはアプリで目的地・日程を検索- 提携レンタカー会社を選択- 割引コードを入力または会員ログインで自動適用- AI翻訳アシスタントを活用して予約・手続きもスムーズ

ドライブ旅の自由を、もっと身近に──QEEQ（キック）は、世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるオンラインプラットフォームです。日本語サイト（https://jp.qeeq.com/(https://jp.qeeq.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes)）では、日本人旅行者のニーズに合わせた機能が充実しております。リアルタイム価格比較、24時間年中無休の日本語カスタマーサポート、LINEによる即時対応、無料現地ガイドなど、初めての海外ドライブでも安心してご利用いただけます。創業以来、「海外ドライブをもっと手軽に」というミッションのもとで、サービスの質を磨き続けてきました。その成果として、2022年から3年連続で「アジア最高のレンタカー予約サイト」に選出されました。さらに2024年には革新的なビジネスモデルが評価され、「ビジネスエクセレンスアワード」を受賞しています。これからも旅行者にとって便利で魅力的な情報とサービスを発信してまいります。

