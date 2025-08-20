2025年8月20日

PwCコンサルティング合同会社



PwCコンサルティング、人的資本開示の成熟度を定量化する

「人的資本開示インパクトアセスメント」サービスを開始

国内約300社と比較、自社の立ち位置を明らかにし、インパクトある開示の実現を支援



PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）は、2025年8月より人的資本開示の成熟度を10個の観点から測定し、国内約300社の開示内容とのベンチマーク比較を通じて高度化に向けた課題抽出を行うサービスの提供を開始することをお知らせいたします。













































近年、企業経営における非財務資本の重要性の高まりとともに、非財務資本のひとつである人的資本への投資に対して関心が集まっています。ESRS（欧州サステナビリティ報告基準）、ISO30414、企業内容等の開示に関する内閣府令、内閣官房の「人的資本可視化指針」など、国内外で様々なフレームワーク・規制・ガイドラインが公開されており、企業はこれらを踏まえた対応も求められています。また、開示情報を利用するステークホルダーを機関投資家に限定せず、従業員、顧客、地域コミュニティや採用候補者にまで広げ、幅広いステークホルダーとのコミュニケーションツールとして活用する動きも見受けられます。こうした動きの中、人的資本開示を強化し、人的資本に特化したレポートを発行する国内企業も増えつつあります。しかしながら、開示量は拡大したものの、機関投資家をはじめとするステークホルダーからは、依然として人的資本開示情報と企業価値向上や経営・事業戦略とのつながりに関する課題を指摘されているのが実情です。2025年にPwCが行った人的資本に関する調査「国内企業における人的資本情報開示の最新トレンド」で、PwC独自の人的資本情報開示の成熟度を測るフレームワークで分析したところ、経営・事業戦略と人的資本の関係性を明らかにしながら人的資本の取り組みを十分に語っている「4. 統合型」の企業割合は増加傾向ですが、いまだ40％を超える企業がそれ以外の分類に留まっていることがわかりました。図1： 人的資本開示の成熟度を示す4分類図2： 国内企業の人的資本開示成熟度（出典：PwC 「国内企業における人的資本情報開示の最新トレンド -開示成熟度は高まるも、事業戦略実現と人的資本の関係性や取り組み内容の信頼性に高度化の余地あり」 －日経平均株価（日経225）構成企業を対象とした独自調査のハイライト－）上記の課題に対して、PwCコンサルティングは人的資本開示の高度化に取り組む企業に向けて、現在の開示内容の成熟度を機関投資家等のステークホルダーに与えるインパクトの観点から把握し、高度化に向けた課題や、必要な対策を提言する簡易診断サービスを提供します。このサービスでは、企業が開示している統合報告書や人的資本レポートの内容を測定し、PwCが保有するベンチマークデータを活用した比較を行うため、約3～4週間でレポートを提供可能であり、人的資本開示の方向性策定や課題把握の第一歩として活用いただけるものとなっています。■サービスの特徴1.人的資本インパクトスコアリング統合報告書や人的資本レポートなどの開示情報をもとに企業の人的資本開示成熟度を測定します。測定にあたっては人的資本開示領域でのPwCコンサルティングの豊富な支援実績や知見をもとに設定したステークホルダーに対してインパクトのある開示を行うために必要な10個の要素を評価項目として用います。図3： アセスメント基準PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総合的なコンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支援します。PwC Japanグループについて：https://www.pwc.com/jpPwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約13,500人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。(c) 2025 PwC Consulting LLC. All rights reserved.PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.