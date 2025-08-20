お得にWindows 11へ！買い替えセールを2025年8月27日まで開催中【PC next 買い替えセール】

株式会社ポンデテック■ 「買い替えセール」概要

関西電力グループの株式会社ポンデテック（本社：大阪府大阪市、代表取締役：財津和也）は、公式通販サイト「PC next」にて、2025年8月20日（水）～8月27日（水）の8日間、「買い替えセール」を開催します。

期間中は 全パソコンを対象に50,000円（税込）以上のお買い上げで割引クーポン が自動適用され、最大5,000円OFFのお得な価格で購入していただけます。

詳しくは PC next トップページの案内をご覧ください。

https://pcnext.shop/

■再生パソコンとは

再生パソコンとは、使用済みパソコンに清掃や部品交換などの処理を行って再び使用できるようにしたものです。家庭用としてはもちろん業務用としても十分な性能を備えており、新品と比べて価格も抑えられることから、最新モデルにこだわらない個人・法人の方から支持されています。環境にもお財布にもやさしい、近年注目のパソコンです。

■PC next が選ばれる3つの理由

PC next は安心感と実用性にこだわった商品やサービスを提供しており、中古パソコンが初めての方にぴったりのストアとなっております。

- 嬉しい価格予算は新品パソコンの半分ほどでOK。使用済みパソコンの回収から再生、販売までを自社で一気通貫で行うことで、品質の高さと手頃な価格を両立しています。1年間の動作保証や購入者専用のサポート窓口（※利用は一部有償）があるのもポイントです。- 初期設定済みで届いた日から使える新品パソコンを買うと憂鬱なのが初期設定。PC nextの再生パソコンを選べば、コンセントにつないで電源を入れるだけですぐに使い始められます。Wi-Fiの接続方法などの基本操作を画像入りで分かりやすく解説した「はじめて使い方ガイド」PDF付きで、初めてのパソコンにもピッタリです。- 「目利き」はプロにお任せで商品選びの不安を払拭大手企業と連携し、機器入れ替えで出た業務用パソコンを回収。厳しい検品を一台ずつ繰り返し行い、高性能で品質も良いパソコンのみを厳選しているので、どれを選んでも失敗がありません。またパソコンの故障原因になりやすい内部の重要部品（SSD）を新品に交換。これにより故障のリスクを低減し、また起動や処理のスピードを上げています。■人気商品のご紹介通常価格63,800円→セール適用60,800円（税込）

Fujitsu Lifebook A749（メモリ16GB）

ソフトの複数同時利用も可能！テンキー搭載で数字入力作業も快適！



Core i5 8365U @1.6GHz（第8世代）

メモリ16GB

SSD（新品）256GB

15.6インチ（FHD 1920 × 1080)

Windows 11 Home 正規搭載

無線LAN機能、bluetooth 搭載

DVD-ROMドライブ付き、Webカメラあり

WPS Office2付き

詳しくはこちら→ PC next 商品ページ(https://pcnext.shop/products/fujitsu-lifebook-a749-16gb)

通常価格89,800円→クーポン適用で84,800円（税込）

Panasonic Let’s note CF-SV9

持ち運びしやすい軽量モデルで、頑丈なパソコンをお探しの方にピッタリ！

CPU Intel(R) Core(TM) i5-10310U (第10世代)

メモリ16GB

SSD（新品）256GB

12.1インチ（FHD 1920 × 1200)

Windows 11 Home 正規搭載

本体重量 1kg

無線LAN機能、bluetooth 搭載

WPS Office2付き

詳しくはこちら→ PC next 商品ページ(https://pcnext.shop/products/panasonic-lets-note-cf-sv9)

■サイト情報

PC next 通販サイト：https://pcnext.shop/

ご購入前相談窓口：https://pcnext.shop/pages/contacts

■株式会社ポンデテックについて

PC next を運営する株式会社ポンデテックは関西電力の100％子会社です。法人の使用済みパソコンを回収・再生・販売まで一貫して手掛け、2024年には累計販売台数2万台を突破しました。高品質な再生パソコンを通じて、環境負荷低減とIT活用支援を両立させる事業モデルが評価され、経済産業省「出向起業等創出支援事業」にも採択されています。

※本プレスリリースに記載の内容は発表日現在の情報です。最新情報は PC next サイトをご確認ください。