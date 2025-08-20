【東京都町田市】自殺対策普及啓発キャンペーン等を実施します

町田市役所

町田市では、9月の東京都自殺対策強化月間に合わせ、市内関係団体等と協働し、普及啓発キャンペーンや総合相談会等の様々な取組を行います。



町田市の自殺対策に関する取り組みの詳細は、町田市ホームページをご覧ください。


▶https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/hokenjo/jouhou/inochi.html



１　自殺対策普及啓発キャンペーン

子どもや若者にも自殺防止を呼びかけるため、関係団体等のご協力のもと、学生がデザインしたポスターを市内各所で掲示します。


■掲示期間：9月1日（月）～9月30日（火）


■掲示場所


・鉄道市内全10駅及び神奈川中央交通株式会社の市内路線バス車内


・市内の医療機関


・市の施設（各市民センター、各図書館等）　など　




２　総合相談会

自殺の背景にある、こころ、家族、女性、法律、労働等の「悩み」を解決する糸口を一緒に探すための総合相談会を開催します。各専門相談員には、無料で相談できます。


　■実施日時：9月1日（月）午前10時30分～午後4時


　■場　　所：町田市庁舎3階　3-2、3-3会議室


　■対　　象：市内在住、在勤、在学で、様々な悩みを抱えている方


　■申　　込：電話で健康推進課（☏042-724-4236）へ



３　ゲートキーパー養成講座

自殺のリスクにつながるような悩みやサインに気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ、見守る人となる「ゲートキーパー」を養成するため、基本的な知識を学ぶことができる講座を開催します。


（１）「悩んでいる人にどう気づき、かかわるか」


■実施日時：9月26日（金）午前10時30分～正午


■開催方法：オンライン（Microsoft Teamsを使用）


■講師：江田暁子氏（NPO法人OVA　精神保健福祉士）


■申込：9月19日（金）までに町田市イベント申込システム「イベシス」で申し込み


　　　　　　　


（２）「地域ネットワークを通じた子ども・若者の見守り」


■実施日時：9月29日（月）午後2時30分～4時


■場所：町田市庁舎3階　3-1会議室


■講師：江田暁子氏（NPO法人OVA　精神保健福祉士）


■申込：9月19日（金）までに町田市イベントダイヤル（☏042-724-5656）または町田市イベント申込システム「イベシス」で申し込み


※その他、通年で、市民向けゲートキーパー養成講座「悩んでいる人にどう気づき、かかわるか」のオンライン動画をYouTubeで配信しています。


本動画は、以下のURLからご覧いただけます。


▶https://www.youtube.com/playlist?list=PLMZWwu_SU8m__sgLB9dMeLVKnwWT1zJFz



町田市イベント申し込みシステム「イベシス」はこちら


▶https://www.event-sys.call-center.jp/WebEntry/machida/EventSearch.aspx


４　SNS自殺防止相談事業

「孤独でつらい」などの生きづらさに関する単語をインターネット（Google）で検索した際に、相談を促すサイトを表示し、そのサイトからワンクリックでメール相談の申し込みができる事業を、通年で実施しています。


メール相談には、臨床心理士や精神保健福祉士等の専門相談員が、相談者のニーズに応じて、LINEやチャット、メールなどで応じます。



■相談の流れ


１.生きづらさに関連した単語の検索を行うと、検索連動広告機能で相談案内が表示


２.案内をクリックすると、相談を促すサイトが表示


３.相談内容を記載し、メールで送付


４.臨床心理士・精神保健福祉士等がLINEやチャット、メールでの相談・支援を実施


　


■本件に関するお問い合わせ先

保健所健康推進課　課長　菊地　TEL 042-724-4236