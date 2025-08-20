【東京都町田市】自殺対策普及啓発キャンペーン等を実施します

町田市役所

町田市では、9月の東京都自殺対策強化月間に合わせ、市内関係団体等と協働し、普及啓発キャンペーンや総合相談会等の様々な取組を行います。

町田市の自殺対策に関する取り組みの詳細は、町田市ホームページをご覧ください。

▶https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/hokenjo/jouhou/inochi.html

１ 自殺対策普及啓発キャンペーン

子どもや若者にも自殺防止を呼びかけるため、関係団体等のご協力のもと、学生がデザインしたポスターを市内各所で掲示します。

■掲示期間：9月1日（月）～9月30日（火）

■掲示場所

・鉄道市内全10駅及び神奈川中央交通株式会社の市内路線バス車内

・市内の医療機関

・市の施設（各市民センター、各図書館等） など

２ 総合相談会

自殺の背景にある、こころ、家族、女性、法律、労働等の「悩み」を解決する糸口を一緒に探すための総合相談会を開催します。各専門相談員には、無料で相談できます。

■実施日時：9月1日（月）午前10時30分～午後4時

■場 所：町田市庁舎3階 3-2、3-3会議室

■対 象：市内在住、在勤、在学で、様々な悩みを抱えている方

■申 込：電話で健康推進課（☏042-724-4236）へ

３ ゲートキーパー養成講座

自殺のリスクにつながるような悩みやサインに気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ、見守る人となる「ゲートキーパー」を養成するため、基本的な知識を学ぶことができる講座を開催します。

（１）「悩んでいる人にどう気づき、かかわるか」

■実施日時：9月26日（金）午前10時30分～正午

■開催方法：オンライン（Microsoft Teamsを使用）

■講師：江田暁子氏（NPO法人OVA 精神保健福祉士）

■申込：9月19日（金）までに町田市イベント申込システム「イベシス」で申し込み

（２）「地域ネットワークを通じた子ども・若者の見守り」

■実施日時：9月29日（月）午後2時30分～4時

■場所：町田市庁舎3階 3-1会議室

■講師：江田暁子氏（NPO法人OVA 精神保健福祉士）

■申込：9月19日（金）までに町田市イベントダイヤル（☏042-724-5656）または町田市イベント申込システム「イベシス」で申し込み

※その他、通年で、市民向けゲートキーパー養成講座「悩んでいる人にどう気づき、かかわるか」のオンライン動画をYouTubeで配信しています。

本動画は、以下のURLからご覧いただけます。

▶https://www.youtube.com/playlist?list=PLMZWwu_SU8m__sgLB9dMeLVKnwWT1zJFz

町田市イベント申し込みシステム「イベシス」はこちら

▶https://www.event-sys.call-center.jp/WebEntry/machida/EventSearch.aspx

４ SNS自殺防止相談事業

「孤独でつらい」などの生きづらさに関する単語をインターネット（Google）で検索した際に、相談を促すサイトを表示し、そのサイトからワンクリックでメール相談の申し込みができる事業を、通年で実施しています。

メール相談には、臨床心理士や精神保健福祉士等の専門相談員が、相談者のニーズに応じて、LINEやチャット、メールなどで応じます。

■相談の流れ

１.生きづらさに関連した単語の検索を行うと、検索連動広告機能で相談案内が表示

２.案内をクリックすると、相談を促すサイトが表示

３.相談内容を記載し、メールで送付

４.臨床心理士・精神保健福祉士等がLINEやチャット、メールでの相談・支援を実施

■本件に関するお問い合わせ先

保健所健康推進課 課長 菊地 TEL 042-724-4236